Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
«Узнав самое интересное о русском шампанском, мы отправимся на прогулку к живописному горному озеру Абрау, окрестности которого часто называют «Кавказской Швейцарией»»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
«Я отвечу на все ваши вопросы и заранее помогу спланировать посещение Русской Ривьеры так, чтобы время, проведённое на берегах бирюзового горного озера среди лесов и виноградников, осталось в памяти как чудо»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
4200 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Лучшие смотровые площадки Абрау-Дюрсо
Побывать там, где открываются восхитительные виды на озеро и море
«Здесь с видом на горы, озеро и простирающиеся виноградники вас ждёт рассказ о начале виноделия в Абрау-Дюрсо»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абрау-Дюрсо
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Абрау-Дюрсо
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в январе 2026
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 4200 до 9500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Абрау-Дюрсо на 2026 год по теме «Озера», 21 ⭐ отзыв, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март