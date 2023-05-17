Фотопикник на чайных плантациях

Провести время на природе со вкусом и получить яркие снимки на память

Описание
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Ответы на вопросы
Фотопикник в окружение чайных плантаций — это романтично, небанально и очень живописно.

Если вы хотите красиво провести время с семьей или подругами, добавить в отношения романтики или просто пополнить свой контент красочными снимками — мы вам поможем! Организуем всё на высшем уровне, ответственно и с душой.
Фотопикник на чайных плантациях
Фотопикник на чайных плантациях
Фотопикник на чайных плантациях
Фотопикник на чайных плантациях
Фотопикник на чайных плантациях
Фотопикник на чайных плантациях
Фотопикник на чайных плантациях
Фотопикник на чайных плантациях
Фотопикник на чайных плантациях
Фотопикник на чайных плантациях
Фотопикник на чайных плантациях
Фотопикник на чайных плантациях
Фотопикник на чайных плантациях
Ближайшие даты:
17
мая
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мая
19
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20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пикник и фотосессия

Пикниковая зона будет максимально уютно оформлена. Мы привезём пледы, подушки, корзину и посуду. А также реквизит для съёмки: плетёные шляпы и книги. Вам останется только получать удовольствие от процесса: фотографироваться, любоваться окружающими пейзажами, наслаждаться свежей выпечкой, безалкогольными напитками и южными сезонными фруктами. Утром на плантациях можно услышать пение птиц, а вечером — наблюдать волшебный закат.

Организационные детали

  • Тайминг: съёмка в пикниковой зоне — 30 минут, ваш отдых без нас — 1 час, съёмка на плантациях — 30 минут
  • Всё для пикника и фотосессия включены в стоимость
  • Через 3 дня вы получите ссылку на исходники, из которых сможете выбрать 15 фото для обработки
  • Входные билеты на плантацию оплачиваются дополнительно — 300 руб. с человека
  • Мы можем встретить вас на ж/д вокзале Адлера и вместе добраться до плантаций, но в этом случае вам придётся подождать 30 минут. Или вы можете приехать самостоятельно — тогда всё будет готово к вашему приезду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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