Провести время на природе со вкусом и получить яркие снимки на память
Фотопикник в окружение чайных плантаций — это романтично, небанально и очень живописно.
Если вы хотите красиво провести время с семьей или подругами, добавить в отношения романтики или просто пополнить свой контент красочными снимками — мы вам поможем! Организуем всё на высшем уровне, ответственно и с душой.
Если вы хотите красиво провести время с семьей или подругами, добавить в отношения романтики или просто пополнить свой контент красочными снимками — мы вам поможем! Организуем всё на высшем уровне, ответственно и с душой.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пикник и фотосессия
Пикниковая зона будет максимально уютно оформлена. Мы привезём пледы, подушки, корзину и посуду. А также реквизит для съёмки: плетёные шляпы и книги. Вам останется только получать удовольствие от процесса: фотографироваться, любоваться окружающими пейзажами, наслаждаться свежей выпечкой, безалкогольными напитками и южными сезонными фруктами. Утром на плантациях можно услышать пение птиц, а вечером — наблюдать волшебный закат.
Организационные детали
- Тайминг: съёмка в пикниковой зоне — 30 минут, ваш отдых без нас — 1 час, съёмка на плантациях — 30 минут
- Всё для пикника и фотосессия включены в стоимость
- Через 3 дня вы получите ссылку на исходники, из которых сможете выбрать 15 фото для обработки
- Входные билеты на плантацию оплачиваются дополнительно — 300 руб. с человека
- Мы можем встретить вас на ж/д вокзале Адлера и вместе добраться до плантаций, но в этом случае вам придётся подождать 30 минут. Или вы можете приехать самостоятельно — тогда всё будет готово к вашему приезду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Адлере
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юля, я вдохновляюсь водопадами и экотропами Сочи с 2014 года и каждый раз нахожу на маршрутах что-то новое. С радостью поделюсь своими открытиями!Задать вопрос
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