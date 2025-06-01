Мини-группа
до 6 чел.
Сочи: водопады, реки и источники
Попасть под чары сочинских пейзажей, выпить нарзан и полюбоваться видами
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июн в 09:00
7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путь чайного листа в Сочи
Отправиться на чайную плантацию и продегустировать лучшие сорта
Завтра в 15:00
8 июн в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи
Путешествие от водопадов до променада раскроет Сочи с новой стороны. Вдохновляющие виды и история ждут вас на каждом шагу
16 июн в 08:30
17 июн в 08:30
9444 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна1 июня 2025Спасибо большое за экскурсию! Все было интересно, доступно, познавательно! Удобный трансфер, комфортная поездка, внутри машины экскурсовод с микрофон, поэтому все
- ККиселёва4 февраля 2025Хотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, как оказалось, замечательного, эрудированного, с
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Чайная плантация»
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Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2025
Сейчас в Адлере в категории "Чайная плантация" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 9444. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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