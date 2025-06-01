Экскурсии по чайным плантациям в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Чайная плантация» в Адлере, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Сочи: водопады, реки и источники
На машине
5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Сочи: водопады, реки и источники
Попасть под чары сочинских пейзажей, выпить нарзан и полюбоваться видами
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июн в 09:00
7000 ₽ за человека
Путь чайного листа в Сочи
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Путь чайного листа в Сочи
Отправиться на чайную плантацию и продегустировать лучшие сорта
Завтра в 15:00
8 июн в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада (из Адлера)
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи
Путешествие от водопадов до променада раскроет Сочи с новой стороны. Вдохновляющие виды и история ждут вас на каждом шагу
16 июн в 08:30
17 июн в 08:30
9444 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    1 июня 2025
    Путь чайного листа в Сочи
    Спасибо большое за экскурсию! Все было интересно, доступно, познавательно! Удобный трансфер, комфортная поездка, внутри машины экскурсовод с микрофон, поэтому все
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    слышно, все продумано, забрали нас в удобном для нас месте и высадили там, где мы захотели. Материал разнообразный, интересный, много всего узнали нового. Сама чайная плантация очень красивая! Спасибо Вам большое за интересно проведенное время!

  • К
    Киселёва
    4 февраля 2025
    Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада (из Адлера)
    Хотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, как оказалось, замечательного, эрудированного, с
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    отличным чувством юмора, с прекрасным знанием местности, истории и легенд экскурсовода… Нельзяграммная локация "Санта Барбара", гора Ахун, заброшенный ресторан, колесо обозрения, Змейковые водопады, чайная плантация… Антон рекомендовал только лучшие фотолокации, мы слушались и остались очень довольны, хотя по нашему опыту - всем четверым угодить достаточно сложно - а Антон справился! Спасибо за чудесные эмоции, и пару тысяч фотографий!

    Хотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, как

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Чайная плантация»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. SkyPark
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2025
Сейчас в Адлере в категории "Чайная плантация" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 9444. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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