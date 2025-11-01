Абхазия всегда готова удивлять. Этот тур - уникальная возможность погрузиться в атмосферу страны, где горы встречаются с морем. Маршрут включает посещение исторического ресторана «Гагрипш», прогулку по Гагрской колоннаде и дегустацию местных деликатесов. Природные жемчужины, такие как Голубое озеро и озеро Рица, откроют свои тайны. Завершает экскурсию посещение Новоафонского монастыря и купание в море или прогулка по цитрусовому саду в зависимости от сезона

Описание экскурсии

Ресторан «Гагрипш» — мы остановимся у одного из самых узнаваемых зданий Абхазии — исторического деревянного ресторана, который принц Ольденбургский купил в Париже и привёз сюда. Здесь побывала вся курортная элита 20 века!

Гагрская колоннада — архитектурный символ города на берегу моря, который помнит русскую Ниццу небольшим приморским городком.

Лёгкий завтрак и дегустация — за чашкой ароматного абхазского чая с местной выпечкой вы услышите удивительные истории о царских приёмах и советских кинозвёздах. А затем попробуете местное вино, сыры, мясные деликатесы и мёд. Мы расскажем о традициях виноделия, способах выдержки сыра и секретах долгожителей.

Голубое озеро и Рица — природные жемчужины маршрута и свидетели геологической истории Кавказа. Вы выясните, чем эти озёра отличаются от других, почему никогда не замерзают и не теряют цвет даже в пасмурную погоду.

Водопад Мужские слёзы — узкий скальный водопад, который стал одной из легенд региона.

Новоафонский монастырь — вы посетите духовный центр Абхазии с богатой историей. Узнаете, как он был построен, кто здесь проповедовал и чем интересна архитектура храма. Осмотрите систему искусственных водопадов и гидротехнических сооружений. А смельчаки смогут увидеть эти красоты с необычного ракурса — пролетев на зиплайне над бурными водами Бзыби.

Купание в море или прогулка по цитрусовому саду — в зависимости от сезона. Мы расскажем, почему климат Гагры считается уникальным и чем знаменит абхазский мандарин.

Тайминг маршрута:

Утро. Гагра — начало маршрута

06:30 — старт от границы

06:50 — остановка у ресторана «Гагрипш»

07:05 — прогулка по Гагрской колоннаде

07:40 — лёгкий завтрак и дегустация вина, сыра и мяса

08:40 — дегустация мёда

09:20 — зиплайн над рекой Бзыбь

09:30 — Голубое озеро

10:10 — водопад Мужские слёзы

11:00 — озеро Рица и обед с видом

День. Новый Афон

13:50 — Новоафонский монастырь

14:30 — храм Симона Кананита, станция Псырцха, рукотворный водопад и святой источник

Вечер

15:20 — купание в море (летом) или прогулка по цитрусовому саду (зимой)

18:30 — возвращение к границе

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz Sprinter. Мы встретим вас на остановке в Сочи или Адлере. Гид присоединится на границе

Завтрак и дегустации включены в стоимость.

Дополнительно оплачивается экологический сбор: 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ — за ребёнка с 8 до 11 лет включительно, а также вход в Новоафонскую пещеру — 700 ₽ за чел., обед в кафе — примерно 800 ₽ за чел. По желанию — прыжок с тарзанкой — 1000 ₽ за чел.

По согласованию с группой за доплату возможно посещение одной или нескольких дополнительных локаций (смотровая «Птичий клюв», Молочный водопад, старинное село Лыхны или дача Сталина)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Прохождение границы