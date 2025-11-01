Мои заказы

Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера

Абхазия удивляет с первой встречи: маршрут, как общение с другом, без пафоса, но с тёплыми деталями и открытиями
Абхазия всегда готова удивлять. Этот тур - уникальная возможность погрузиться в атмосферу страны, где горы встречаются с морем.

Маршрут включает посещение исторического ресторана «Гагрипш», прогулку по Гагрской колоннаде и дегустацию местных деликатесов. Природные жемчужины, такие как Голубое озеро и озеро Рица, откроют свои тайны.

Завершает экскурсию посещение Новоафонского монастыря и купание в море или прогулка по цитрусовому саду в зависимости от сезона
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация местных вин и деликатесов
  • 🏞️ Величественные природные пейзажи
  • 🏛️ Исторические и культурные достопримечательности
  • 🌊 Купание в море или прогулка по саду
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть

  • Ресторан «Гагрипш»
  • Гагрская колоннада
  • Новоафонский монастырь

Описание экскурсии

Ресторан «Гагрипш» — мы остановимся у одного из самых узнаваемых зданий Абхазии — исторического деревянного ресторана, который принц Ольденбургский купил в Париже и привёз сюда. Здесь побывала вся курортная элита 20 века!

Гагрская колоннада — архитектурный символ города на берегу моря, который помнит русскую Ниццу небольшим приморским городком.

Лёгкий завтрак и дегустация — за чашкой ароматного абхазского чая с местной выпечкой вы услышите удивительные истории о царских приёмах и советских кинозвёздах. А затем попробуете местное вино, сыры, мясные деликатесы и мёд. Мы расскажем о традициях виноделия, способах выдержки сыра и секретах долгожителей.

Голубое озеро и Рица — природные жемчужины маршрута и свидетели геологической истории Кавказа. Вы выясните, чем эти озёра отличаются от других, почему никогда не замерзают и не теряют цвет даже в пасмурную погоду.

Водопад Мужские слёзы — узкий скальный водопад, который стал одной из легенд региона.

Новоафонский монастырь — вы посетите духовный центр Абхазии с богатой историей. Узнаете, как он был построен, кто здесь проповедовал и чем интересна архитектура храма. Осмотрите систему искусственных водопадов и гидротехнических сооружений. А смельчаки смогут увидеть эти красоты с необычного ракурса — пролетев на зиплайне над бурными водами Бзыби.

Купание в море или прогулка по цитрусовому саду — в зависимости от сезона. Мы расскажем, почему климат Гагры считается уникальным и чем знаменит абхазский мандарин.

Тайминг маршрута:

Утро. Гагра — начало маршрута

06:30 — старт от границы
06:50 — остановка у ресторана «Гагрипш»
07:05 — прогулка по Гагрской колоннаде
07:40 — лёгкий завтрак и дегустация вина, сыра и мяса
08:40 — дегустация мёда
09:20 — зиплайн над рекой Бзыбь
09:30 — Голубое озеро
10:10 — водопад Мужские слёзы
11:00 — озеро Рица и обед с видом

День. Новый Афон

13:50 — Новоафонский монастырь
14:30 — храм Симона Кананита, станция Псырцха, рукотворный водопад и святой источник

Вечер

15:20 — купание в море (летом) или прогулка по цитрусовому саду (зимой)
18:30 — возвращение к границе

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz Sprinter. Мы встретим вас на остановке в Сочи или Адлере. Гид присоединится на границе
  • Завтрак и дегустации включены в стоимость.
    Дополнительно оплачивается экологический сбор: 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ — за ребёнка с 8 до 11 лет включительно, а также вход в Новоафонскую пещеру — 700 ₽ за чел., обед в кафе — примерно 800 ₽ за чел. По желанию — прыжок с тарзанкой — 1000 ₽ за чел.
  • По согласованию с группой за доплату возможно посещение одной или нескольких дополнительных локаций (смотровая «Птичий клюв», Молочный водопад, старинное село Лыхны или дача Сталина)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Прохождение границы

  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов

ежедневно в 05:30 и 05:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый из Адлера/Сириуса1200 ₽
Детский из Адлера/Сириуса1100 ₽
Взрослый из Сочи1600 ₽
Детский из Сочи1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке в Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30 и 05:45
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наур
Наур — ваша команда гидов в Адлере
Меня зовут Наур. Здесь, среди этих гор и моря, я сделал свои первые шаги. Моя Абхазия начинается там, где заканчиваются обычные экскурсионные маршруты. В тенистых двориках, где соседи до сих пор
читать дальше

переговариваются через забор. На узких улочках, где каждый камень помнит детский смех. Я не буду показывать вам Абхазию. Я поделюсь с вами тем, что я люблю. Это будет похоже на разговор с другом, который ведёт тебя в свой родной дом. Где вместо сухих фактов — живые истории. Вместо заученных маршрутов — тропинки, знакомые с детства. Вместо стандартных остановок — места, где душа отдыхает. Хотите почувствовать настоящий вкус Абхазии? Тот, что остаётся на губах после первого глотка горного воздуха? Тогда пойдёмте со мной.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Б
Барабанова
1 ноя 2025
Понравилось все от начала до конца. Амир, прекрасный экскурсовод. Спасибо, большое за организацию такой замечательной экскурсии. Получила истинное наслаждение провести время в такой прекрасной компании. Без суеты и спешки. Эдуард, прекрасный водитель,ему тоже огромное спасибо. Что возил нас в горы,а дорога там местами не лучшая.
Дата посещения: 31 октября 2025
С
Светлана
26 окт 2025
Экскурсия прошла на отлично!
Всё очень понравилось!
Гид Амир знаток своего дела, знает историю своей Родины и знакомил нас с ее удивительными уголками, сопровождая всё интересными рассказами! Отдельное спасибо водителю Эдуарду за его уверенность на горных дорогах!
Спасибо за отличный день, проведенный в Абхазии!!!
Обязательно всем советую съездить на эту экскурсию!
Экскурсия прошла на отлично!
Т
Татьяна
1 окт 2025
Давно хотела побывать в Абхазии, увидеть голубые озера и горы Закавказья.
Экскурсия отличная!
Много положительных впечатлений от увиденного. Великолепные пейзажи, природа, места. Поездка прошла в шикарной и комфортной атмосфере, 12 часов пролетели
читать дальше

на одном дыхании.
Больше спасибо нашему гиду Амиру, прекрасно организованный маршрут, тайминг, за счет раннего выезда везде всё успевали посмотреть первыми, без спешки и суеты, подача информации в меру, с юмором, на лайте.

Давно хотела побывать в Абхазии, увидеть голубые озера и горы Закавказья.
К
Ксения
13 авг 2025
Потрясающая экскурсия, на одном дыхании! Все организованно до мелочей, не в спешке посмотрели все достопримечательности Абхазии 🌿🫶🏽 спасибо Амиру, было интересно слушать, сразу видно, человек увлечен и любит свою работу
читать дальше

🤍 А когда смотришь на все красоты Абхазии можно приисполниться с вечно бесконечным) вообщем! Рекомендую именно эту команду!
Отдельное спасибо Аруту) уверенный и опытный водитель! Так же создавал атмосферу экскурсии своими шутками!
А бонусом - Амир делает классные фото и видео 🫶🏽

Е
Екатерина
27 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Астамуром! 😊Он оказался внимательным и душевным гидом, который с первых минут создал непринужденную атмосферу. Вместо обычной туристической спешки мы неспешно путешествовали по самым живописным местам,
читать дальше

успевая и послушать интересные истории, и сделать красивые фото без толп людей.
Чувствовалось, что Астамур не просто выполняет работу, а искренне хочет показать свою Абхазию - ту самую, настоящую, которую обычно скрывают от глаз туристов. После поездки остались только тёплые воспоминания и желание вернуться снова)
Отличный гид для тех, кто ценит комфорт и душевность в путешествиях!

Нам очень понравилась экскурсия с Астамуром! 😊Он оказался внимательным и душевным гидом, который с первых минут
К
Кристина
26 июл 2025
Нам всё понравилось. Границу прошли очень быстро, никаких очередей и проблем.

Наур отличный экскурсовод. Программа была идеально продумана: мы успели посмотреть все главные места, но без спешки и суеты. Озеро Рица, Новый Афон – всё очень красиво!

Отдельное спасибо за комфортный транспорт и хорошую организацию. Водителем был Андрей - профессионал своего дела. Советуем эту экскурсию для первого знакомства с Абхазией👍🏼
Нам всё понравилось. Границу прошли очень быстро, никаких очередей и проблем.

