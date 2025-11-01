Маршрут включает посещение исторического ресторана «Гагрипш», прогулку по Гагрской колоннаде и дегустацию местных деликатесов. Природные жемчужины, такие как Голубое озеро и озеро Рица, откроют свои тайны.
Завершает экскурсию посещение Новоафонского монастыря и купание в море или прогулка по цитрусовому саду в зависимости от сезона
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация местных вин и деликатесов
- 🏞️ Величественные природные пейзажи
- 🏛️ Исторические и культурные достопримечательности
- 🌊 Купание в море или прогулка по саду
- 🚐 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Ресторан «Гагрипш»
- Гагрская колоннада
- Новоафонский монастырь
Описание экскурсии
Ресторан «Гагрипш» — мы остановимся у одного из самых узнаваемых зданий Абхазии — исторического деревянного ресторана, который принц Ольденбургский купил в Париже и привёз сюда. Здесь побывала вся курортная элита 20 века!
Гагрская колоннада — архитектурный символ города на берегу моря, который помнит русскую Ниццу небольшим приморским городком.
Лёгкий завтрак и дегустация — за чашкой ароматного абхазского чая с местной выпечкой вы услышите удивительные истории о царских приёмах и советских кинозвёздах. А затем попробуете местное вино, сыры, мясные деликатесы и мёд. Мы расскажем о традициях виноделия, способах выдержки сыра и секретах долгожителей.
Голубое озеро и Рица — природные жемчужины маршрута и свидетели геологической истории Кавказа. Вы выясните, чем эти озёра отличаются от других, почему никогда не замерзают и не теряют цвет даже в пасмурную погоду.
Водопад Мужские слёзы — узкий скальный водопад, который стал одной из легенд региона.
Новоафонский монастырь — вы посетите духовный центр Абхазии с богатой историей. Узнаете, как он был построен, кто здесь проповедовал и чем интересна архитектура храма. Осмотрите систему искусственных водопадов и гидротехнических сооружений. А смельчаки смогут увидеть эти красоты с необычного ракурса — пролетев на зиплайне над бурными водами Бзыби.
Купание в море или прогулка по цитрусовому саду — в зависимости от сезона. Мы расскажем, почему климат Гагры считается уникальным и чем знаменит абхазский мандарин.
Тайминг маршрута:
Утро. Гагра — начало маршрута
06:30 — старт от границы
06:50 — остановка у ресторана «Гагрипш»
07:05 — прогулка по Гагрской колоннаде
07:40 — лёгкий завтрак и дегустация вина, сыра и мяса
08:40 — дегустация мёда
09:20 — зиплайн над рекой Бзыбь
09:30 — Голубое озеро
10:10 — водопад Мужские слёзы
11:00 — озеро Рица и обед с видом
День. Новый Афон
13:50 — Новоафонский монастырь
14:30 — храм Симона Кананита, станция Псырцха, рукотворный водопад и святой источник
Вечер
15:20 — купание в море (летом) или прогулка по цитрусовому саду (зимой)
18:30 — возвращение к границе
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz Sprinter. Мы встретим вас на остановке в Сочи или Адлере. Гид присоединится на границе
- Завтрак и дегустации включены в стоимость.
Дополнительно оплачивается экологический сбор: 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ — за ребёнка с 8 до 11 лет включительно, а также вход в Новоафонскую пещеру — 700 ₽ за чел., обед в кафе — примерно 800 ₽ за чел. По желанию — прыжок с тарзанкой — 1000 ₽ за чел.
- По согласованию с группой за доплату возможно посещение одной или нескольких дополнительных локаций (смотровая «Птичий клюв», Молочный водопад, старинное село Лыхны или дача Сталина)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Прохождение границы
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
ежедневно в 05:30 и 05:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый из Адлера/Сириуса
|1200 ₽
|Детский из Адлера/Сириуса
|1100 ₽
|Взрослый из Сочи
|1600 ₽
|Детский из Сочи
|1500 ₽
Отзывы и рейтинг
Всё очень понравилось!
Гид Амир знаток своего дела, знает историю своей Родины и знакомил нас с ее удивительными уголками, сопровождая всё интересными рассказами! Отдельное спасибо водителю Эдуарду за его уверенность на горных дорогах!
Спасибо за отличный день, проведенный в Абхазии!!!
Обязательно всем советую съездить на эту экскурсию!
Экскурсия отличная!
Много положительных впечатлений от увиденного. Великолепные пейзажи, природа, места. Поездка прошла в шикарной и комфортной атмосфере, 12 часов пролетели
Наур отличный экскурсовод. Программа была идеально продумана: мы успели посмотреть все главные места, но без спешки и суеты. Озеро Рица, Новый Афон – всё очень красиво!
Отдельное спасибо за комфортный транспорт и хорошую организацию. Водителем был Андрей - профессионал своего дела. Советуем эту экскурсию для первого знакомства с Абхазией👍🏼