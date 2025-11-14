Многие знают Гагру и Мюссеру как курорты, но за открытками и видами скрывается другая история — тише, глубже, значимее. Я проведу вас по знаковым местам: от колоннады Гагры до дач Сталина и Горбачёва.
Вы увидите, как прошлое продолжает жить в ландшафте и деталях, и уедете с ощущением, что прикоснулись к другой эпохе.
Описание экскурсии
Гагра: архитектура, легенды и панорамы
Мы начнём с одного из самых известных курортных городов Абхазии — Гагры. Здесь вы увидите:
- знаменитый ресторан «Гагрипш» с более чем вековой историей
- колоннаду у моря — одну из визитных карточек города
- живописную набережную с видами, которые хочется запомнить и сохранить в кадре
Мюссера: заповедник и дачи вождей
Далее отправимся в сторону Мюссерского заповедника — уединённого уголка природы, где сохранились:
- дача Иосифа Сталина — с историей, архитектурными деталями и атмосферой своего времени
- резиденция Михаила Горбачёва — символ другой эпохи
Примерный тайминг поездки:
8:00 — выезд из Адлера
8:30–9:30 — прохождение границы (время может варьироваться)
10:00 — прибытие в Гагру, прогулка по набережной, колоннада, ресторан «Гагрипш»
11:30 — переезд в Мюссеру
12:00–13:30 — прогулка по Мюссерскому заповеднику, осмотр дач Сталина и Горбачёва
13:30–14:30 — обед (по желанию, в кафе или с собой)
14:30–15:30 — свободное время: фотопаузы, короткий отдых
15:30 — выезд обратно
16:30–17:30 — прохождение границы
18:00 — возвращение в Адлер
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 14 туристов
Я родом из Воронежа. Занимаюсь туризмом: знакомлю с новыми местами и радую яркими эмоциями! Абхазия, Греция, Грузия, Россия и Турция — направления, которые особенно люблю. Природа в любом её проявлении
