Многие знают Гагру и Мюссеру как курорты, но за открытками и видами скрывается другая история — тише, глубже, значимее. Я проведу вас по знаковым местам: от колоннады Гагры до дач Сталина и Горбачёва. Вы увидите, как прошлое продолжает жить в ландшафте и деталях, и уедете с ощущением, что прикоснулись к другой эпохе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Гагра: архитектура, легенды и панорамы

Мы начнём с одного из самых известных курортных городов Абхазии — Гагры. Здесь вы увидите:

знаменитый ресторан «Гагрипш» с более чем вековой историей

колоннаду у моря — одну из визитных карточек города

живописную набережную с видами, которые хочется запомнить и сохранить в кадре

Мюссера: заповедник и дачи вождей

Далее отправимся в сторону Мюссерского заповедника — уединённого уголка природы, где сохранились:

дача Иосифа Сталина — с историей, архитектурными деталями и атмосферой своего времени

резиденция Михаила Горбачёва — символ другой эпохи

Примерный тайминг поездки:

8:00 — выезд из Адлера

8:30–9:30 — прохождение границы (время может варьироваться)

10:00 — прибытие в Гагру, прогулка по набережной, колоннада, ресторан «Гагрипш»

11:30 — переезд в Мюссеру

12:00–13:30 — прогулка по Мюссерскому заповеднику, осмотр дач Сталина и Горбачёва

13:30–14:30 — обед (по желанию, в кафе или с собой)

14:30–15:30 — свободное время: фотопаузы, короткий отдых

15:30 — выезд обратно

16:30–17:30 — прохождение границы

18:00 — возвращение в Адлер

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном минивэне

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы