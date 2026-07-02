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Экскурсия по даче Сталина в Сочи

Путешествие в прошлое: оцените обстановку сталинской дачи, узнайте о привычках вождя и откройте для себя его кинематографические предпочтения
На экскурсии по даче Сталина в Сочи посетители смогут увидеть оригинальные вещи, принадлежавшие вождю, и оценить скромность интерьеров. Гид расскажет о предпочтениях Сталина в кинематографе и его любви к книгам. Узнаете, почему дача окрашена в зелёный цвет и как возникла легенда о призраке.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу советской эпохи и раскрыть мистические секреты этого места
5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать о жизни Сталина
  • 🏛️ Оценить исторические интерьеры
  • 🎥 Исследовать кинематографические предпочтения
  • 👻 Услышать легенды о призраках
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🗣️ Профессиональный гид

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы с июня по сентябрь идеально подходят для экскурсии по даче Сталина в Сочи. В это время года можно насладиться приятной атмосферой и комфортным климатом, что способствует лучшему восприятию исторических интерьеров и уникальных экспонатов. В теплые месяцы прогулка по саду доставит особое удовольствие.

Весной и осенью, в апреле, мае, октябре и ноябре, экскурсия также будет интересной. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволит более спокойно и вдумчиво ознакомиться с историей и особенностями комплекса.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия по даче Сталина в Сочи
Экскурсия по даче Сталина в Сочи
Экскурсия по даче Сталина в Сочи

Что можно увидеть

  • Дача Сталина

Описание экскурсии

В музее вы увидите, что со сталинских времён тут мало что изменилось — внешний облик комплекса, интерьеры и сад остались такими же. Здесь нет роскоши, картин и дорогой мебели. Вы осмотрите скромно обставленные детские комнаты и ничем не примечательную бильярдную. Увидите оригинальные предметы советской эпохи.

Мы расскажем, где в этом доме устраивались обеды и какие фильмы любил Иосиф Виссарионович. Покажем, где Сталин любил читать книги и покуривать трубку и на кровати какого размера он спал. А ещё раскроем несколько мистических секретов этого места.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Nissan Serena, сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: входные билеты — 600 руб. /взрослый, 450 руб. /детский и льготный
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в Сириусе, Адлере или Хосте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 5.5 часов
Провели экскурсии для 739 туристов
Я влюблена в Сочи, пишу о нём стихи, а главное — влюбляю всех в этот город — такой, каким знаю его я. Обо всём рассказываю с любовью и позитивом! Экскурсии провожу совместно с командой коллег-единомышленников.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Ю
Ездили вчера на экскурсию с Ириной. Все очень понравилось. Нам прям везде повезло - и пробок не было, и по самой даче удалось пройти, практически не пересекаясь с другими (большими)
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группами. Ирина очень много всего интересного рассказывала (не только про саму дачу, но и по пути следования, по другим локациям). Машину вела аккуратно, была очень внимательна к нам. Мы остались в восторге. Мацеста поразила. Впечатлений, информации и фотографий море. Шикарная поездка. Спасибо!

Ездили вчера на экскурсию с Ириной. Все очень понравилось. Нам прям везде повезло - и пробок
Ездили вчера на экскурсию с Ириной. Все очень понравилось. Нам прям везде повезло - и пробок
Ездили вчера на экскурсию с Ириной. Все очень понравилось. Нам прям везде повезло - и пробок
Ездили вчера на экскурсию с Ириной. Все очень понравилось. Нам прям везде повезло - и пробок
Ездили вчера на экскурсию с Ириной. Все очень понравилось. Нам прям везде повезло - и пробок
Ездили вчера на экскурсию с Ириной. Все очень понравилось. Нам прям везде повезло - и пробок
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К
Добрый день. Нам понравилась экскурсия. Полина (организатор экскурсии) по пути от нашего отеля до дачи очень много и интересно рассказывала о городе Сочи, о даче Сталина. Отвечала на все наши вопросы. На самой даче была другая экскурсия в составе группы с другим экскурсоводом. На самой даче нас провели по комнатам, где работал и отдахал Сталин и его дети.
Добрый день. Нам понравилась экскурсия. Полина (организатор экскурсии) по пути от нашего отеля до дачи очень
Добрый день. Нам понравилась экскурсия. Полина (организатор экскурсии) по пути от нашего отеля до дачи очень
Добрый день. Нам понравилась экскурсия. Полина (организатор экскурсии) по пути от нашего отеля до дачи очень
Добрый день. Нам понравилась экскурсия. Полина (организатор экскурсии) по пути от нашего отеля до дачи очень
Добрый день. Нам понравилась экскурсия. Полина (организатор экскурсии) по пути от нашего отеля до дачи очень
Добрый день. Нам понравилась экскурсия. Полина (организатор экскурсии) по пути от нашего отеля до дачи очень
Добрый день. Нам понравилась экскурсия. Полина (организатор экскурсии) по пути от нашего отеля до дачи очень
Добрый день. Нам понравилась экскурсия. Полина (организатор экскурсии) по пути от нашего отеля до дачи очень
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Екатерина
Прекрасная экскурсия. Были вдвоем. Очень удобный автомобиль и невероятно прекрасный экскурсовод. Даже я бы не сказала, что экскурсовод, а очень влюбленный в город и его историю местный житель. Полина провела
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прекрасную экскурсию по дороге на дачу, затем на самой даче и даже по дороге обратно. Ответила на все даже самые дурацкие вопросы)) Обязательно выберем вашу экскурсию, когда будем в следующий раз в Сочи! Спасибо большое!

Прекрасная экскурсия. Были вдвоем. Очень удобный автомобиль и невероятно прекрасный экскурсовод. Даже я бы не сказала,
Прекрасная экскурсия. Были вдвоем. Очень удобный автомобиль и невероятно прекрасный экскурсовод. Даже я бы не сказала,
Прекрасная экскурсия. Были вдвоем. Очень удобный автомобиль и невероятно прекрасный экскурсовод. Даже я бы не сказала,
Прекрасная экскурсия. Были вдвоем. Очень удобный автомобиль и невероятно прекрасный экскурсовод. Даже я бы не сказала,
Прекрасная экскурсия. Были вдвоем. Очень удобный автомобиль и невероятно прекрасный экскурсовод. Даже я бы не сказала,
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Юлия
Благодарим за экскурсию и индивидуальный подход! Все прошло замечательно, начиная от комфортного авто и заканчивая отличным экскурсоводом, которая дала нам информации намного больше, чем предполагала экскурсия🫶 дача Сталина, конечно, спорный объект, если рассматривать его с точки зрения энергетики места, но как исторический объект, интересно!
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А
Экскурсию нам проводила Ирина. Очень грамотная и приятная женщина . Машина подъехала вовремя, доехали комфортно. На самой экскурсии Ирина отвечала на все наши вопросы и делала всё, чтобы нас заинтересовать. Эмоции после экскурсии только положительные.
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Гульфия
14 марта мы посетили с экскурсоводом Полиной резиденцию вождя в Сочи. Огромное спасибо Полине за экскурсию! По пути от наших отелей до дачи узнали много интересных фактов про Сочи. Полина
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высоко эрудированный, позитивный человек, о Сочи знает очень много и о даче Сталина тоже. От нее мы узнали, какой стиль в интерьере любил Иосиф Виссарионович и как относился к кинематографу, почему дача окрашена в тускло-зелёный цвет и как появилась легенда о призраке Сталина, разгуливающем по коридорам. От всей души рекомендую и Полину, и эту экскурсию!

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