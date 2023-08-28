На комфортабельном авто мы отправимся в резиденцию вождя в Сочи. Вы оцените обстановку и увидите оригинальные вещи, принадлежавшие Сталину. Узнаете, какой стиль в интерьере любил Иосиф Виссарионович и как относился к кинематографу. Мы расскажем, почему дача окрашена в тускло-зелёный цвет и как появилась легенда о призраке Сталина, разгуливающем по коридорам.

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Описание

Что вас ожидает

В музее вы увидите, что со сталинских времён тут мало что изменилось — внешний облик комплекса, интерьеры и сад остались такими же. Здесь нет роскоши, картин и дорогой мебели. Вы осмотрите скромно обставленные детские комнаты и ничем не примечательную бильярдную. Увидите оригинальные предметы советской эпохи.

Мы расскажем, где в этом доме устраивались обеды и какие фильмы любил Иосиф Виссарионович. Покажем, где Сталин любил читать книги и покуривать трубку и на кровати какого размера он спал. А ещё раскроем несколько мистических секретов этого места.

Организационные детали