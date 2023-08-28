Изучить загородный дом отца народов и узнать, где бродит его призрак
На комфортабельном авто мы отправимся в резиденцию вождя в Сочи. Вы оцените обстановку и увидите оригинальные вещи, принадлежавшие Сталину. Узнаете, какой стиль в интерьере любил Иосиф Виссарионович и как относился к кинематографу.
Мы расскажем, почему дача окрашена в тускло-зелёный цвет и как появилась легенда о призраке Сталина, разгуливающем по коридорам.
Мы расскажем, почему дача окрашена в тускло-зелёный цвет и как появилась легенда о призраке Сталина, разгуливающем по коридорам.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В музее вы увидите, что со сталинских времён тут мало что изменилось — внешний облик комплекса, интерьеры и сад остались такими же. Здесь нет роскоши, картин и дорогой мебели. Вы осмотрите скромно обставленные детские комнаты и ничем не примечательную бильярдную. Увидите оригинальные предметы советской эпохи.
Мы расскажем, где в этом доме устраивались обеды и какие фильмы любил Иосиф Виссарионович. Покажем, где Сталин любил читать книги и покуривать трубку и на кровати какого размера он спал. А ещё раскроем несколько мистических секретов этого места.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Škoda Fabia 2014 года, сопровождение гида
- Дополнительные расходы: входные билеты — 600 руб. /взрослый, 450 руб. /детский и льготный
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля в Сириусе, Адлере или Хосте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 330 туристов
Я влюблена в Сочи, пишу о нём стихи, а главное — влюбляю всех в этот город — такой, каким знаю его я. Обо всём рассказываю с любовью и позитивом! Экскурсии провожу совместно с командой коллег-единомышленников.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
28 авг 2023
Добрый день. Нам понравилась экскурсия. Полина (организатор экскурсии) по пути от нашего отеля до дачи очень много и интересно рассказывала о городе Сочи, о даче Сталина. Отвечала на все наши вопросы. На самой даче была другая экскурсия в составе группы с другим экскурсоводом. На самой даче нас провели по комнатам, где работал и отдахал Сталин и его дети.
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