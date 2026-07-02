На экскурсии по даче Сталина в Сочи посетители смогут увидеть оригинальные вещи, принадлежавшие вождю, и оценить скромность интерьеров. Гид расскажет о предпочтениях Сталина в кинематографе и его любви к книгам. Узнаете, почему дача окрашена в зелёный цвет и как возникла легенда о призраке.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу советской эпохи и раскрыть мистические секреты этого места
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу советской эпохи и раскрыть мистические секреты этого места
6 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать о жизни Сталина
- 🏛️ Оценить исторические интерьеры
- 🎥 Исследовать кинематографические предпочтения
- 👻 Услышать легенды о призраках
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🗣️ Профессиональный гид
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы с июня по сентябрь идеально подходят для экскурсии по даче Сталина в Сочи. В это время года можно насладиться приятной атмосферой и комфортным климатом, что способствует лучшему восприятию исторических интерьеров и уникальных экспонатов. В теплые месяцы прогулка по саду доставит особое удовольствие.
Весной и осенью, в апреле, мае, октябре и ноябре, экскурсия также будет интересной. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволит более спокойно и вдумчиво ознакомиться с историей и особенностями комплекса.
Весной и осенью, в апреле, мае, октябре и ноябре, экскурсия также будет интересной. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволит более спокойно и вдумчиво ознакомиться с историей и особенностями комплекса.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дача Сталина
Описание экскурсии
В музее вы увидите, что со сталинских времён тут мало что изменилось — внешний облик комплекса, интерьеры и сад остались такими же. Здесь нет роскоши, картин и дорогой мебели. Вы осмотрите скромно обставленные детские комнаты и ничем не примечательную бильярдную. Увидите оригинальные предметы советской эпохи.
Мы расскажем, где в этом доме устраивались обеды и какие фильмы любил Иосиф Виссарионович. Покажем, где Сталин любил читать книги и покуривать трубку и на кровати какого размера он спал. А ещё раскроем несколько мистических секретов этого места.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Nissan Serena, сопровождение гида
- Дополнительные расходы: входные билеты — 600 руб. /взрослый, 450 руб. /детский и льготный
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Сириусе, Адлере или Хосте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 5.5 часов
Провели экскурсии для 739 туристов
Я влюблена в Сочи, пишу о нём стихи, а главное — влюбляю всех в этот город — такой, каким знаю его я. Обо всём рассказываю с любовью и позитивом! Экскурсии провожу совместно с командой коллег-единомышленников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Ездили вчера на экскурсию с Ириной. Все очень понравилось. Нам прям везде повезло - и пробок не было, и по самой даче удалось пройти, практически не пересекаясь с другими (большими)
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К
Добрый день. Нам понравилась экскурсия. Полина (организатор экскурсии) по пути от нашего отеля до дачи очень много и интересно рассказывала о городе Сочи, о даче Сталина. Отвечала на все наши вопросы. На самой даче была другая экскурсия в составе группы с другим экскурсоводом. На самой даче нас провели по комнатам, где работал и отдахал Сталин и его дети.
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Прекрасная экскурсия. Были вдвоем. Очень удобный автомобиль и невероятно прекрасный экскурсовод. Даже я бы не сказала, что экскурсовод, а очень влюбленный в город и его историю местный житель. Полина провела
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Благодарим за экскурсию и индивидуальный подход! Все прошло замечательно, начиная от комфортного авто и заканчивая отличным экскурсоводом, которая дала нам информации намного больше, чем предполагала экскурсия🫶 дача Сталина, конечно, спорный объект, если рассматривать его с точки зрения энергетики места, но как исторический объект, интересно!
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А
Экскурсию нам проводила Ирина. Очень грамотная и приятная женщина . Машина подъехала вовремя, доехали комфортно. На самой экскурсии Ирина отвечала на все наши вопросы и делала всё, чтобы нас заинтересовать. Эмоции после экскурсии только положительные.
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14 марта мы посетили с экскурсоводом Полиной резиденцию вождя в Сочи. Огромное спасибо Полине за экскурсию! По пути от наших отелей до дачи узнали много интересных фактов про Сочи. Полина
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