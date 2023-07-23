Морская прогулка «По следам дельфинов»

Отправиться на яхте за лучшими видами, накупаться и встретить обитателей Чёрного моря

5
2 отзыва
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Стоит немного отплыть от берегов Сочи — и всё вокруг заиграет новыми красками.

Перед вами откроется панорама Кавказского хребта, море порадует чистой водой и, если повезёт, встречей с дельфинами. Яхта оснащена всем необходимым для комфортного отдыха — добро пожаловать на борт!
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приглашаем на водную прогулку вдоль побережья. Наша программа зависит от времени, которое вы выберете:

  • в утренние часы мы чаще всего отправляемся на поиск дельфинов и при желании купаемся,
  • в обеденное время обычно купаемся, потому что жарко,
  • вечером провожаем закат, можно взять с собой вино.

🐬 Но, какое бы время суток вы ни выбрали, вы насладитесь панорамой Кавказского хребта и видами Олимпийского парка, морским бризом и компанией дельфинов — мы не гарантируем встречу с ними, но вероятность их увидеть очень высока (80%).

⛵ Прогулка проходит на яхте Bavaria 42 или Dufor 40 — это моторнопарусные суда в одном стиле. Вместительность 11 человек. На борту есть гальюн (туалет), посадочные места, навес от солнца и зоны открытого пользования.

Организационные детали

  • На борт допускаются дети от 6 лет
  • Прогулка проводится круглый год
  • Время отправления на сайте указано ориентировочное и может меняться в зависимости от вашего места проживания
  • Что входит в стоимость: трансфер из/до отеля (на территории от реки Мзымта до границы с Абхазией), страховка, бутылочка воды
  • Дополнительно оплачивается, при желании, профессиональная видеосъемка (минутный ролик + исходные файлы) — 5000 руб.
  • По запросу можем организовать на яхте праздник, формат и стоимость обсуждаются индивидуально

ежедневно в 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля или на ближашей остановке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
23 июля 2023
Очень понравилось 👍 спасибо за новые впечатления, увидели дельфинов на открытом море и ещё купались🤩
Капитану и помощнику капитана отдельное спасибо ✊ и всем лёгкой работы
е
21 июля 2023
Прогулка отличная! Дельфины прыгали прям рядом с яхтой. Купание в чистейшей воде вдали от берега. Капитан обеспечил комфортную прогулку по волнам. Немного не хватало лёгкой музыки

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Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Вечерние
Летние
Выездные
На яхте
Дельфины
Животные

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