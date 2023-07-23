Стоит немного отплыть от берегов Сочи — и всё вокруг заиграет новыми красками. Перед вами откроется панорама Кавказского хребта, море порадует чистой водой и, если повезёт, встречей с дельфинами. Яхта оснащена всем необходимым для комфортного отдыха — добро пожаловать на борт!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приглашаем на водную прогулку вдоль побережья. Наша программа зависит от времени, которое вы выберете:

в утренние часы мы чаще всего отправляемся на поиск дельфинов и при желании купаемся,

в обеденное время обычно купаемся, потому что жарко,

вечером провожаем закат, можно взять с собой вино.

🐬 Но, какое бы время суток вы ни выбрали, вы насладитесь панорамой Кавказского хребта и видами Олимпийского парка, морским бризом и компанией дельфинов — мы не гарантируем встречу с ними, но вероятность их увидеть очень высока (80%).

⛵ Прогулка проходит на яхте Bavaria 42 или Dufor 40 — это моторнопарусные суда в одном стиле. Вместительность 11 человек. На борту есть гальюн (туалет), посадочные места, навес от солнца и зоны открытого пользования.

Организационные детали