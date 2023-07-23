Отправиться на яхте за лучшими видами, накупаться и встретить обитателей Чёрного моря
Стоит немного отплыть от берегов Сочи — и всё вокруг заиграет новыми красками.
Перед вами откроется панорама Кавказского хребта, море порадует чистой водой и, если повезёт, встречей с дельфинами. Яхта оснащена всем необходимым для комфортного отдыха — добро пожаловать на борт!
Перед вами откроется панорама Кавказского хребта, море порадует чистой водой и, если повезёт, встречей с дельфинами. Яхта оснащена всем необходимым для комфортного отдыха — добро пожаловать на борт!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Приглашаем на водную прогулку вдоль побережья. Наша программа зависит от времени, которое вы выберете:
- в утренние часы мы чаще всего отправляемся на поиск дельфинов и при желании купаемся,
- в обеденное время обычно купаемся, потому что жарко,
- вечером провожаем закат, можно взять с собой вино.
🐬 Но, какое бы время суток вы ни выбрали, вы насладитесь панорамой Кавказского хребта и видами Олимпийского парка, морским бризом и компанией дельфинов — мы не гарантируем встречу с ними, но вероятность их увидеть очень высока (80%).
⛵ Прогулка проходит на яхте Bavaria 42 или Dufor 40 — это моторнопарусные суда в одном стиле. Вместительность 11 человек. На борту есть гальюн (туалет), посадочные места, навес от солнца и зоны открытого пользования.
Организационные детали
- На борт допускаются дети от 6 лет
- Прогулка проводится круглый год
- Время отправления на сайте указано ориентировочное и может меняться в зависимости от вашего места проживания
- Что входит в стоимость: трансфер из/до отеля (на территории от реки Мзымта до границы с Абхазией), страховка, бутылочка воды
- Дополнительно оплачивается, при желании, профессиональная видеосъемка (минутный ролик + исходные файлы) — 5000 руб.
- По запросу можем организовать на яхте праздник, формат и стоимость обсуждаются индивидуально
ежедневно в 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля или на ближашей остановке
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 85 туристов
Я Сергей, в Сочи приехал в 2015 году. Это был первый раз, когда я увидел море. На тот период времени я и представить не мог, что открою тут свой первый бизнес и заработаю свой первый миллион. Когда я приехал в горы зимой и увидел шикарные курорты Красной Поляны, то влюбился окончательно! Получил новое образование и стал горнолыжным инструктором, а еще гидом и проводником. По сей день я живу в Сочи, и мне есть что рассказать и показать. Думаю, мы найдём общий язык и с тобой, мой читатель. Бронируй ски-сафари, будем катать и общаться.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
23 июля 2023
Очень понравилось 👍 спасибо за новые впечатления, увидели дельфинов на открытом море и ещё купались🤩
Капитану и помощнику капитана отдельное спасибо ✊ и всем лёгкой работы
Капитану и помощнику капитана отдельное спасибо ✊ и всем лёгкой работы
е
елена
21 июля 2023
Прогулка отличная! Дельфины прыгали прям рядом с яхтой. Купание в чистейшей воде вдали от берега. Капитан обеспечил комфортную прогулку по волнам. Немного не хватало лёгкой музыки
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Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Вечерние
Летние
Выездные
На яхте
Дельфины
Животные
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