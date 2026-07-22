4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В союзе старинных сооружений и природы есть своя эстетика. Такой красотой полна Абхазия, и я покажу вам её лучшие места. Железнодорожная станция СССР Псырцха, превратившаяся в кафе, византийский храм Амбара, пансионат «Скала» и парк дворца князя Смецкого — вы побываете в неизведанных уголках Страны Души и узнаете, что такое «абхазский дзен».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

От древних святынь до советского наследия

Наш маршрут охватит интереснейшие локации:

Храм Амбара — 1000-летняя византийская базилика, которую тщательно оберегают и восстанавливают местные жители. Она поразит энергетикой и умиротворённостью. Здесь же прокатимся на самых фотогеничных качелях Абхазии.

— 1000-летняя византийская базилика, которую тщательно оберегают и восстанавливают местные жители. Она поразит энергетикой и умиротворённостью. Здесь же прокатимся на самых фотогеничных качелях Абхазии. Беслетский мост. В тени столетнего ореха вы услышите древнюю легенду о том, почему построили этот 800-летний мост, самый старый на Кавказе, и как он смог пережить несколько эпох.

В тени столетнего ореха вы услышите древнюю легенду о том, почему построили этот 800-летний мост, самый старый на Кавказе, и как он смог пережить несколько эпох. Дворец князя Смецкого — крупнейшее сооружение дореволюционной Абхазии. Вы полюбуетесь видом на постройку в стиле модерн. Узнаете любовную легенду о том, как Николай Николаевич Смецкой построил для своей супруги дворец из 365 комнат. Прогуляетесь в дендрарии, где я расскажу о растениях с диковинными названиями.

— крупнейшее сооружение дореволюционной Абхазии. Вы полюбуетесь видом на постройку в стиле модерн. Узнаете любовную легенду о том, как Николай Николаевич Смецкой построил для своей супруги дворец из 365 комнат. Прогуляетесь в дендрарии, где я расскажу о растениях с диковинными названиями. Первая гидроэлектростанция — вы увидите заброшенную ГЭС, а я открою, кто из известных людей был на её открытии.

— вы увидите заброшенную ГЭС, а я открою, кто из известных людей был на её открытии. Пансионат «Скала» , утопающий в зелени пуэрарии. Он объединил в себе дореволюционные замки царских вельмож и советские корпуса. Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы в деталях рассмотреть грандиозный проект первой климатической станции на черноморском побережье Кавказа, реализованный принцем Ольденбургским в райском уголке. А также сфотографируетесь на уже ставшем знаменитом балконе Джульетты в особняке самарского врача Эриха Эрна.

, утопающий в зелени пуэрарии. Он объединил в себе дореволюционные замки царских вельмож и советские корпуса. Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы в деталях рассмотреть грандиозный проект первой климатической станции на черноморском побережье Кавказа, реализованный принцем Ольденбургским в райском уголке. А также сфотографируетесь на уже ставшем знаменитом балконе Джульетты в особняке самарского врача Эриха Эрна. Смотровая на Сухумской горе. Здесь посмотрим на город в закатном свете. Вы услышите историю, почему местные называют эту гору фуникулёром.

Здесь посмотрим на город в закатном свете. Вы услышите историю, почему местные называют эту гору фуникулёром. Набережная Сухума. Погрузитесь историю древнейшего города Абхазии, узнаете о предназначении строений на набережной Махаджиров. Сфотографируетесь на фоне скульптур героев Фазиля Искандера и обнимете самый большой эвкалипт Абхазии.

Погрузитесь историю древнейшего города Абхазии, узнаете о предназначении строений на набережной Махаджиров. Сфотографируетесь на фоне скульптур героев Фазиля Искандера и обнимете самый большой эвкалипт Абхазии. Отреставрированная станция Псырцха — платформа Абхазской железной дороги — это место очарует вас своими тайнами и красотой.

Конечно, я расскажу истории этих мест и отвечу на вопросы о них. Мы прогуляемся у полуразрушенных зданий и вы проникнетесь печалями и радостями этого удивительного края.

«Абхазский дзен», или всё о жителях страны

«Брехаловка» в Сухуме — легендарная кофейня на берегу моря — важнейший пункт нашего маршрута. Здесь, за чашкой кофе, я познакомлю вас с южным образом жизни, который местные называют «абхазским дзеном». Мы поговорим о прошлом республики и её современной жизни. Обсудим, чем живут абхазцы и как они воспринимают политическую обстановку. Вы поймёте, с какими трудностями сталкиваются жители частично признанной страны.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию): обед ~ 1000 рублей с человека, кофе в «Брехаловке» — 50 рублей/чашка, посещение Беслетской ГЭС — 100 рублей с человека

Экскурсия проходит на автомобиле. Я заберу вас из отеля в Адлере и привезу обратно

Все локации осматриваются с безопасного расстояния

Пересечение границы