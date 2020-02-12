4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

От древних святынь до советского наследия

Наш маршрут охватит интереснейшие локации:

Храм Амбара — полуразрушенная византийская базилика поразит энергетикой и умиротворённостью.

— полуразрушенная византийская базилика поразит энергетикой и умиротворённостью. Беслетский мост — вы узнаете, сколько веков существует это сооружение, и сможете сделать красивые фотографии.

— вы узнаете, сколько веков существует это сооружение, и сможете сделать красивые фотографии. Дворец князя Смецкого — крупнейшее сооружение дореволюционной Абхазии. Вы полюбуетесь постройкой в стиле модерн, поймёте, что было в ней в советские времена, и прогуляетесь в дендрарии, где я расскажу о растениях с диковинными названиями.

— крупнейшее сооружение дореволюционной Абхазии. Вы полюбуетесь постройкой в стиле модерн, поймёте, что было в ней в советские времена, и прогуляетесь в дендрарии, где я расскажу о растениях с диковинными названиями. Первую гидроэлектростанцию — вы увидите заброшенную ГЭС , а я открою, кто из известных людей был на её открытии.

— вы увидите заброшенную , а я открою, кто из известных людей был на её открытии. Пансионат «Грузия» — образец архитектуры хрущевского периода. Вы полюбуетесь видом с террасы и услышите о судьбе этой постройки.

— образец архитектуры хрущевского периода. Вы полюбуетесь видом с террасы и услышите о судьбе этой постройки. Золотой берег — это живописные пляжи в Гудаутском районе, которые в советскую эпоху считались элитными. Вы совершите променад у моря и отдохнёте, созерцая абхазские красоты.

— это живописные пляжи в Гудаутском районе, которые в советскую эпоху считались элитными. Вы совершите променад у моря и отдохнёте, созерцая абхазские красоты. Заброшенная станция Псырцха — платформа Абхазской железной дороги — это место очарует вас своими тайнами и красотой.

Конечно, я расскажу истории этих мест и отвечу на вопросы о них. Мы прогуляемся у полуразрушенных зданий и вы проникнетесь печалями и радостями этого удивительного края.

«Абхазский дзен», или всё о жителях страны

«Брехаловка» в Сухуме — легендарная кофейня на берегу моря — важнейший пункт нашего маршрута. Здесь, за чашкой кофе, я познакомлю вас с южным образом жизни, который местные называют «абхазским дзеном». Мы поговорим о прошлом республики и её современной жизни. Обсудим, чем живут абхазцы и как они воспринимают политическую обстановку. Вы поймёте, с какими трудностями сталкиваются жители частично признанной страны.