4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Древние храмы, заброшенные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей

Антон
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Антон – ваш гид
В союзе полуразрушенных сооружений и природы есть своя эстетика.

Такой красотой полна Абхазия, и я покажу вам её лучшие места.

Заброшенная станция Псырцха на берегу реки, византийский храм Амбара, пансионат «Грузия» и дворец князя Смецкого — вы побываете в неизведанных уголках Страны души и узнаете, что такое «абхазский дзен».
7900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера

Что вас ожидает

От древних святынь до советского наследия
Наш маршрут охватит интереснейшие локации:

  • Храм Амбара — полуразрушенная византийская базилика поразит энергетикой и умиротворённостью.
  • Беслетский мост — вы узнаете, сколько веков существует это сооружение, и сможете сделать красивые фотографии.
  • Дворец князя Смецкого — крупнейшее сооружение дореволюционной Абхазии. Вы полюбуетесь постройкой в стиле модерн, поймёте, что было в ней в советские времена, и прогуляетесь в дендрарии, где я расскажу о растениях с диковинными названиями.
  • Первую гидроэлектростанцию — вы увидите заброшенную ГЭС, а я открою, кто из известных людей был на её открытии.
  • Пансионат «Грузия» — образец архитектуры хрущевского периода. Вы полюбуетесь видом с террасы и услышите о судьбе этой постройки.
  • Золотой берег — это живописные пляжи в Гудаутском районе, которые в советскую эпоху считались элитными. Вы совершите променад у моря и отдохнёте, созерцая абхазские красоты.
  • Заброшенная станция Псырцха — платформа Абхазской железной дороги — это место очарует вас своими тайнами и красотой.

Конечно, я расскажу истории этих мест и отвечу на вопросы о них. Мы прогуляемся у полуразрушенных зданий и вы проникнетесь печалями и радостями этого удивительного края.

«Абхазский дзен», или всё о жителях страны
«Брехаловка» в Сухуме — легендарная кофейня на берегу моря — важнейший пункт нашего маршрута. Здесь, за чашкой кофе, я познакомлю вас с южным образом жизни, который местные называют «абхазским дзеном». Мы поговорим о прошлом республики и её современной жизни. Обсудим, чем живут абхазцы и как они воспринимают политическую обстановку. Вы поймёте, с какими трудностями сталкиваются жители частично признанной страны.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): обед ~ 600 рублей с человека, кофе в «Брехаловке» — 25 рублей/чашка.
  • Экскурсия проходит на автомобиле. Я заберу вас из отеля в Адлере и привезу обратно.
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антон
Антон
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 февраля 2020
Ездили на экскурсию на январские праздники. Антон отличный рассказчик, прекрасно знает страну и её особенности. Может показать как самые популярные у туристов точки, так и очень тихие и красивые исторические места, про которые наверно даже не все местные знают. Заминка возникла только с едой, так как 3 января ничего не работало (в общем стоит предусмотреть «план Б» по еде, чтобы туристы не остались голодными). А в остальном всё было суперинтересно и атмосферно
20 октября 2019
Будем честны:

Организация экскурсии очень понравилась.
Выражаем благодарность гиду Антону.
1. Пунктуальность 100%
2. Знание своего дела 100%
3. Адаптация под наши запросы 100%
4. Желание съедить еще раз появилось)))

С уважением, Дмитрий и Екатерина.
12 сентября 2019
Антон великолепно провёл экскурсию. До сих пор находимся под впечатлениями от тех мест, которые он нам показал. Это было интересно и познавательно. Наряду с историческими фактами Антон рассказал много интересных легенд, которые связаны с этими чудесными местами. Огромное спасибо!
1 июня 2019
Отличное путешествие ! Как и во всех индивидуальных турах, можно ( и нужно !) проговаривать с гидом свои пожелания и преференции. На то он и индивидуальный тур, чтоб сделать максимально интересно и комфортно самим себе. Антон предвосхитил наше намерения высказать пожелания и сам сразу спросил "Что ждете от путешествия ?" И все было замечательно! Антон - хороший собеседник, ненавязчивый, неутомительный. Абхазия - это интересно. Многое, конечно, ценно тем, кому любопытно прикоснуться к останкам былого советского курортного великолепия. Антон показывает много таких интересных мест и обращает внимание на любопытные детали. Ну и красоты , конечно, не оставят равнодушным никого. Кипарисы в Новом Афоне, да и весь ландшафт и пейзаж - просто умопомрачительно ! Антону большое спасибо. Тур очень интересный ! И Антон - молодец.

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