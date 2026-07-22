4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Необычная Абхазия: поездка из Адлера или Гагры

Древние храмы, старинные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей
В союзе старинных сооружений и природы есть своя эстетика. Такой красотой полна Абхазия, и я покажу вам её лучшие места.

Железнодорожная станция СССР Псырцха, превратившаяся в кафе, византийский храм Амбара, пансионат «Скала» и парк дворца князя Смецкого — вы побываете в неизведанных уголках Страны Души и узнаете, что такое «абхазский дзен».
5
26 отзывов
Необычная Абхазия: поездка из Адлера или Гагры
Необычная Абхазия: поездка из Адлера или Гагры
Необычная Абхазия: поездка из Адлера или Гагры

Описание экскурсии

От древних святынь до советского наследия

Наш маршрут охватит интереснейшие локации:

  • Храм Амбара — 1000-летняя византийская базилика, которую тщательно оберегают и восстанавливают местные жители. Она поразит энергетикой и умиротворённостью. Здесь же прокатимся на самых фотогеничных качелях Абхазии.
  • Беслетский мост. В тени столетнего ореха вы услышите древнюю легенду о том, почему построили этот 800-летний мост, самый старый на Кавказе, и как он смог пережить несколько эпох.
  • Дворец князя Смецкого — крупнейшее сооружение дореволюционной Абхазии. Вы полюбуетесь видом на постройку в стиле модерн. Узнаете любовную легенду о том, как Николай Николаевич Смецкой построил для своей супруги дворец из 365 комнат. Прогуляетесь в дендрарии, где я расскажу о растениях с диковинными названиями.
  • Первая гидроэлектростанция — вы увидите заброшенную ГЭС, а я открою, кто из известных людей был на её открытии.
  • Пансионат «Скала», утопающий в зелени пуэрарии. Он объединил в себе дореволюционные замки царских вельмож и советские корпуса. Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы в деталях рассмотреть грандиозный проект первой климатической станции на черноморском побережье Кавказа, реализованный принцем Ольденбургским в райском уголке. А также сфотографируетесь на уже ставшем знаменитом балконе Джульетты в особняке самарского врача Эриха Эрна.
  • Смотровая на Сухумской горе. Здесь посмотрим на город в закатном свете. Вы услышите историю, почему местные называют эту гору фуникулёром.
  • Набережная Сухума. Погрузитесь историю древнейшего города Абхазии, узнаете о предназначении строений на набережной Махаджиров. Сфотографируетесь на фоне скульптур героев Фазиля Искандера и обнимете самый большой эвкалипт Абхазии.
  • Отреставрированная станция Псырцха — платформа Абхазской железной дороги — это место очарует вас своими тайнами и красотой.

Конечно, я расскажу истории этих мест и отвечу на вопросы о них. Мы прогуляемся у полуразрушенных зданий и вы проникнетесь печалями и радостями этого удивительного края.

«Абхазский дзен», или всё о жителях страны

«Брехаловка» в Сухуме — легендарная кофейня на берегу моря — важнейший пункт нашего маршрута. Здесь, за чашкой кофе, я познакомлю вас с южным образом жизни, который местные называют «абхазским дзеном». Мы поговорим о прошлом республики и её современной жизни. Обсудим, чем живут абхазцы и как они воспринимают политическую обстановку. Вы поймёте, с какими трудностями сталкиваются жители частично признанной страны.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): обед ~ 1000 рублей с человека, кофе в «Брехаловке» — 50 рублей/чашка, посещение Беслетской ГЭС — 100 рублей с человека
  • Экскурсия проходит на автомобиле. Я заберу вас из отеля в Адлере и привезу обратно
  • Все локации осматриваются с безопасного расстояния

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2511 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1
Ирина
Мега крутая экскурсия по Абхазии 🔥Выражаем огромную благодарность Антону за чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! 🤗Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков, о которых мы узнали
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благодаря профессионалу. Отдельно отмечу организованность нашего гида (забрал от отеля и привёз туда же), доступную цену (экскурсия стоит своих денег) и конечно же контактность с нами(было легко, непринуждённо и комфортно общаться). Впечатлений хватит на весь год 😊. Ещё раз большое спасибо и процветания в своём деле, 👌

Мега крутая экскурсия по Абхазии 🔥Выражаем огромную благодарность Антону за чудесный, насыщенный день, полный эмоций и
Мега крутая экскурсия по Абхазии 🔥Выражаем огромную благодарность Антону за чудесный, насыщенный день, полный эмоций и
Мега крутая экскурсия по Абхазии 🔥Выражаем огромную благодарность Антону за чудесный, насыщенный день, полный эмоций и
Мега крутая экскурсия по Абхазии 🔥Выражаем огромную благодарность Антону за чудесный, насыщенный день, полный эмоций и
Мега крутая экскурсия по Абхазии 🔥Выражаем огромную благодарность Антону за чудесный, насыщенный день, полный эмоций и
Мега крутая экскурсия по Абхазии 🔥Выражаем огромную благодарность Антону за чудесный, насыщенный день, полный эмоций и
Мега крутая экскурсия по Абхазии 🔥Выражаем огромную благодарность Антону за чудесный, насыщенный день, полный эмоций и
Мега крутая экскурсия по Абхазии 🔥Выражаем огромную благодарность Антону за чудесный, насыщенный день, полный эмоций и+2
Мега крутая экскурсия по Абхазии 🔥Выражаем огромную благодарность Антону за чудесный, насыщенный день, полный эмоций и
Мега крутая экскурсия по Абхазии 🔥Выражаем огромную благодарность Антону за чудесный, насыщенный день, полный эмоций и
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Ольга
Это было круто! Тот редкий случай, когда под каждый пункт опроса есть конкретный аргумент. Начнём с того, что об экскурсии в конце декабря мы договаривались в июне. И даже продажи
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на декабрь тогда ещё были не открыты! Но Антон обо всём позаботился. То, что компания у нас непредсказуемая(два пенсионера под 80 лет), его не напугало! Все обстоятельства были против: супер шторм, снегопады, дожди и ветер. Жуткое погодное комбо. Но Антон местный, и хорошо понимает специфику, от выбора автомобиля до плана экскурсии. Так что мы всё успели и увидели всё, что хотели. Маршрут был составлен с учётом того, что родители уже плохо ходят, и они с ним легко справились. Антон - превосходный рассказчик. Папу покорило знание местных исторических и политических реалий, а маму - то, что Антон увлечённый ботаник и разбирается во всех местных растениях. Со всеми нами он нашёл общий язык. Но главное, даже в сложных погодных условиях с Антоном чувствуешь себя абсолютно спокойно. Обратно ехали сквозь густой снегопад. Но ни страха, ни паники. А какой у нас был обед! Вкуснейшие блюда национальной кухни в аутентичном кафе! А мандариновый сад, куда мы заехали за новогодними мандаринами! Вся семья в полном восторге от поездки и, кажется, она уже затмила предстоящий Новый год.

Это было круто! Тот редкий случай, когда под каждый пункт опроса есть конкретный аргумент. Начнём с
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Елизавета
все отлично, нам очень понравилось 😻
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Ольга
Это самая лучшая экскурсия по Абхазии! Уникальный маршрут, который не найти ни в одном другом экскурсионном туре. Благодаря гиду Антону заглянули в таинственный мир прекрасных своей архитектурой "заброшек" Абхазии, обрамленных
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фантастического вида флорой, насладились красотами Черной речки, прогулялись по набережной Сухума, постояли на 800-летнем мостике, полюбовались вечерними огнями ж/д станции-кафе Псырцха, покушали шашлык и попили кофе в таких уютных и атмосферных местах, что даже представить себе не могли!
Отдельно отмечу терпение и чуткость Антона, мы двигались в достаточно медленном темпе в силу разных обстоятельств и нигде он нас не подгонял. Здорово, когда гид чувствует настроение своей группы и может чуть скорректировать маршрут в зависимости от её интересов. Так, например, мы заехали в Храм Успения Богородицы в Лыхны, поскольку заинтересовались сохранившимися внутри фресками XIV века. Весь тур оставил неизгладимые яркие впечатления, получились отличные фотографии. Остался довольным даже 15-летний подросток, учитывая, что современную молодёжь сейчас трудно чем-то по-настоящему увлечь и заинтересовать.
Мы познали "абхазский дзен", спасибо за это Антону, он настоящий профессионал! Буду рекомендовать его туры друзьям.

Это самая лучшая экскурсия по Абхазии! Уникальный маршрут, который не найти ни в одном другом экскурсионном
Это самая лучшая экскурсия по Абхазии! Уникальный маршрут, который не найти ни в одном другом экскурсионном
Это самая лучшая экскурсия по Абхазии! Уникальный маршрут, который не найти ни в одном другом экскурсионном
Это самая лучшая экскурсия по Абхазии! Уникальный маршрут, который не найти ни в одном другом экскурсионном
Это самая лучшая экскурсия по Абхазии! Уникальный маршрут, который не найти ни в одном другом экскурсионном
Это самая лучшая экскурсия по Абхазии! Уникальный маршрут, который не найти ни в одном другом экскурсионном
Это самая лучшая экскурсия по Абхазии! Уникальный маршрут, который не найти ни в одном другом экскурсионном
Это самая лучшая экскурсия по Абхазии! Уникальный маршрут, который не найти ни в одном другом экскурсионном+2
Это самая лучшая экскурсия по Абхазии! Уникальный маршрут, который не найти ни в одном другом экскурсионном
Это самая лучшая экскурсия по Абхазии! Уникальный маршрут, который не найти ни в одном другом экскурсионном
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Дмитрий
Были на экскурсии вчетвером вместе с родителями. Экскурсия заняла целых 13 часов. Но пешие маршруты чередовались с машиной, поэтому было комфортно. Антон рассказывал много всего интересного. Успели посетить много красивых мест. Жалко только то, что такие красивые места в большинстве своем остаются без должного ухода. Антона и эту экскурсию рекомендуем.
Были на экскурсии вчетвером вместе с родителями. Экскурсия заняла целых 13 часов. Но пешие маршруты чередовались
Были на экскурсии вчетвером вместе с родителями. Экскурсия заняла целых 13 часов. Но пешие маршруты чередовались
Были на экскурсии вчетвером вместе с родителями. Экскурсия заняла целых 13 часов. Но пешие маршруты чередовались
Были на экскурсии вчетвером вместе с родителями. Экскурсия заняла целых 13 часов. Но пешие маршруты чередовались
Были на экскурсии вчетвером вместе с родителями. Экскурсия заняла целых 13 часов. Но пешие маршруты чередовались
Были на экскурсии вчетвером вместе с родителями. Экскурсия заняла целых 13 часов. Но пешие маршруты чередовались
Были на экскурсии вчетвером вместе с родителями. Экскурсия заняла целых 13 часов. Но пешие маршруты чередовались
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Д
Это одна из самых лучших экскурсий в жизни, без шуток. Антон — уникальнейший гид, которых по пальцам пересчитать. Самые ювелирные локации, которых нет в привычных турах. Интереснейшие рассказы с глубокой
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историей и подачей. Если Антон предлагает попить кофе или покушать — соглашайтесь не думая, даже трапезы проходят в таких местах, которые вызовут искренний восторг. Все честно, открыто, без лишней воды вроде надоевших дегустаций сыра и вина. Если вы еще не посетили данную экскурсию — вы потеряли одно из самых лучших мероприятий, раскрывающих Абхазию с новой прекрасной стороны. СПА-СИ-БО. Однозначная рекомендация!

Это одна из самых лучших экскурсий в жизни, без шуток. Антон — уникальнейший гид, которых по
Это одна из самых лучших экскурсий в жизни, без шуток. Антон — уникальнейший гид, которых по
Это одна из самых лучших экскурсий в жизни, без шуток. Антон — уникальнейший гид, которых по
Это одна из самых лучших экскурсий в жизни, без шуток. Антон — уникальнейший гид, которых по
Это одна из самых лучших экскурсий в жизни, без шуток. Антон — уникальнейший гид, которых по
Это одна из самых лучших экскурсий в жизни, без шуток. Антон — уникальнейший гид, которых по
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