Описание водной прогулки
Экскурсия по высокогорным местам Красной Поляны
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по удивительным высокогорным районам Красной Поляны! На протяжении всего маршрута вы сможете насладиться великолепными экзотическими горами, которые будут словно на ладони. Это уникальная возможность увидеть природу в её первозданной красоте.
Что вас ждет на маршруте?
- Перевал Медвежий: здесь вы сможете насладиться живописной смотровой площадкой, откуда открываются захватывающие виды на окружающие горы.
- Тропа "Бзерпинский карниз": эта тропа подарит вам возможность увидеть впечатляющие панорамы курорта "Газпром".
- Перевал Псеашхо: вы откроете для себя цветущую горную долину, полную ярких цветов и зелени.
- Озеро Малое Дзитаку: это место встретит вас живописным водопадом "Малый" и кристально чистой горной водой, идеально подходящей для освежающего купания.
Маршрут подходит для всех возрастов, начиная с 8-10 лет, и станет отличной возможностью провести время на свежем воздухе, наслаждаясь красотой природы и активным отдыхом.
Не упустите шанс открыть для себя удивительные уголки Красной Поляны и создать незабываемые воспоминания!
По понедельникам в 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Медвежий
- Виды с тропы «Бзерпинский карниз»
- Перевал «Бзерпинский Карниз»
- Перевал Псеашхо
- Долины рек Бзерпь и Уруштен
- Водопад Бзерпи
- Водопад «Малый»
- Озеро Малое Дзитаку
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Возможно фотографирование на 108 мп и видеосъёмка на 4К или 8К
Что не входит в цену
- Проезд на канатной дороге/nПитание/nТреккинговые палки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Олимпийская, д. 24, курорт «Альпика»;
Завершение: Красная Поляна, ул. Олимпийская, д. 24, курорт "Альпика", станция канатки "А-3. Альпика"
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Время встречи с гидом - 10.00 или 10.30
- Продолжительность экскурсии - 5 часов
- Маршрут для всех туристов
- Красивые горные пейзажи и эстетика высокогорного озера Вам будут обеспечены
- С собой рекомендую взять треккинговые палки, питьевую воду и лёгкую пищу
- Форма одежды - спортивная, обувь - кроссовки
- Головной убор - кепка или панама
- Возьмите солнцезащитный крем
- Расходы будут - на канатную дорогу
- Трансфер без надобности, Т. К. к началу маршрута легко добраться общественным транспортом или на личном авто
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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