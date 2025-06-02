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Описание водной прогулки

Экскурсия по высокогорным местам Красной Поляны

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по удивительным высокогорным районам Красной Поляны! На протяжении всего маршрута вы сможете насладиться великолепными экзотическими горами, которые будут словно на ладони. Это уникальная возможность увидеть природу в её первозданной красоте.

Что вас ждет на маршруте?

Перевал Медвежий: здесь вы сможете насладиться живописной смотровой площадкой, откуда открываются захватывающие виды на окружающие горы.

здесь вы сможете насладиться живописной смотровой площадкой, откуда открываются захватывающие виды на окружающие горы. Тропа "Бзерпинский карниз": эта тропа подарит вам возможность увидеть впечатляющие панорамы курорта "Газпром".

эта тропа подарит вам возможность увидеть впечатляющие панорамы курорта "Газпром". Перевал Псеашхо: вы откроете для себя цветущую горную долину, полную ярких цветов и зелени.

вы откроете для себя цветущую горную долину, полную ярких цветов и зелени. Озеро Малое Дзитаку: это место встретит вас живописным водопадом "Малый" и кристально чистой горной водой, идеально подходящей для освежающего купания.

Маршрут подходит для всех возрастов, начиная с 8-10 лет, и станет отличной возможностью провести время на свежем воздухе, наслаждаясь красотой природы и активным отдыхом.

Не упустите шанс открыть для себя удивительные уголки Красной Поляны и создать незабываемые воспоминания!