Что вас ждет

Наш тур начинается с башни Ахун и панорамным видом на все окрестности, где гид расскажет о Сочи и покажет с высоты птичьего полета, где находятся места в которые мы поедем далее.

После мы спустимся на поляну Высоцкого на реке Агура, где любил проводить время знаменитый певец. Там же он писал свои песни сидя у костра.

Легкий трекинг до Агурских водопадов, которые скидывают воду в утопающем в зелени ущелье.

Далее наш путь продолжается на авто к Орлиным скалам, где, по преданию, был прикован Прометей.