Интересные места местных субтропиков

Наш тур начинается с горы Ахун, где у вас будет уникальная возможность насладиться панорамами видами...

Наш тур начинается с горы Ахун, где у вас будет уникальная возможность насладиться панорамами видами окружающей местности.

После мы спустимся на поляну Высоцкого на реке Агура, где любил проводить время знаменитый певец.

Легкий трекинг до Агурских водопадов.

Далее наш путь продолжается на авто к Орлиным скалам, где, по преданию, был прикован Прометей.
Интересные места местных субтропиков
Интересные места местных субтропиков
Интересные места местных субтропиков
Интересные места местных субтропиков
Интересные места местных субтропиков
Интересные места местных субтропиков
Интересные места местных субтропиков

Что вы увидите 🤩

  • Гора Ахун
  • Поляна Высоцкого
  • Агурские водопады
  • Орлиные скалы
Что вас ждет
Наш тур начинается с башни Ахун и панорамным видом на все окрестности, где гид расскажет о Сочи и покажет с высоты птичьего полета, где находятся места в которые мы поедем далее.
После мы спустимся на поляну Высоцкого на реке Агура, где любил проводить время знаменитый певец. Там же он писал свои песни сидя у костра.
Легкий трекинг до Агурских водопадов, которые скидывают воду в утопающем в зелени ущелье.
Далее наш путь продолжается на авто к Орлиным скалам, где, по преданию, был прикован Прометей.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-4 человек
Билет
12 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу на авто
Завершение: Привезу обратно
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Василий Д.
Василий Д.
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