45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре

Полюбоваться горными пейзажами и погрузиться в культуру древней страны

Максим
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Максим – ваш гид
За один день вы познакомитесь с завораживающей природой Абхазии и её достопримечательностями.

Получите самые разнообразные впечатления — от созерцания горных озёр до живописных видов древних городов.

Маршрут охватывает Гагру, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Озеро Рица, Новый Афон.

Покажу красивейшие обзорные площадки, организую оптимальный маршрут и обеспечу ваш комфорт.
От
9900 ₽
8910 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш адрес в Сочи (кроме Лазаревского района)
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У этой экскурсии45 отзывов
4.93
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре

Что вас ожидает

«Русская Ницца»
Мы прогуляемся по исторической части города Гагры, где вы увидите памятники архитектуры истории XIX — начала XX вв., по Приморскому парку и набережной. Я расскажу историю основания курорта принцем Ольденбургским, покажу знаменитый ресторан Гагрипш и Гагрскую Колоннаду.

Высокогорное озеро Рица
Живописный маршрут к озеру проходит по ущелью вдоль трёх рек. По пути вы увидите Голубое озеро, поражающие крутизной скалы Юпшарского каньона, бурные реки и реликтовые вечнозеленые растения. А на берегу Рицы мы пообедаем в национальной апацхе.

Новый Афон — сердце абхазской государственности
Когда-то здесь находился древний город-крепость Анакопия, первая столица Абхазского царства. Здесь, среди приморских пейзажей, расположены многочисленные исторические и религиозные достопримечательности. Вы увидите знаменитый монастырь и прекрасный рукотворный водопад, созданный монахами в конце XIX века. А также, конечно, Новоафонские пещеры — вторые по величине в мире!

И многое другое на выбор
Часть экскурсии зависит от ваших интересов и пожеланий. Это может быть дегустация абхазского вина, настоек и домашних сыров. Также можно посмотреть грот-келью апостола Симона Кананита. А любителям истории XX века предлагаю посетить государственную дачу Иосифа Сталина на озере Рица или в Новом Афоне.

Организационные детали

  • По вашему желанию возможны остановки и отклонения от маршрута
  • В стоимость не включен обед и туристические сборы: въезд на озеро Рица — 350 рублей за человека; пещеры Нового Афона — 500 рублей за человека
  • Трансфер от места вашего проживания (кроме Лазаревского района) включен в стоимость экскурсии
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш адрес в Сочи (кроме Лазаревского района).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
Приветствую любителей путешествий и активного отдыха! Город Сочи имеет уникальное географическое расположение — единственное место в России с субтропическим климатом, величественными горами и, конечно же, морем. Олимпийские игры дали мощный стимул для развития Сочи как круглогодичного курорта. Предлагаю вместе со мной познакомиться с историей этих мест, прогуляться по самым живописным уголкам Сочи и, конечно же, Олимпийскому парку и Красной Поляне. Также провожу однодневные экскурсионные туры в Абхазию.
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45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Очень грамотный,тактичный,интересный рассказ гида Максима помог нам посмотреть на Абхазию с разных сторон.Спасибо!!!
9 января 2020
Максим, спасибо Вам большое!!! Очень понравилась экскурсия.
Не спеша, все, что хотели, посмотрели. Максим – интересный рассказчик. Внимательный, доброжелательный, отлично знает материал. И просто приятный человек.
Спасибо большое!!! Рекомендую без сомнения
9 декабря 2019
Отличная экскурсия ,а Максим прекрасный гид.
Все самые интересные места мы посетили. Рица, Новый Афон, Гагра. Очень комфортная и удобная машина,Всем рекомендую посетить дьюти фри на Абхазской стороне. Вся информация подается легко и непринужденно. Спасибо огромное за экскурсию!!!
28 ноября 2019
Отличный маршрут на 1 день, достаточный для того, чтобы понять, что из себя представляет Абхазия сегодня.
Интересные места для посещения.
У ребенка самое яркое впечатление - управление катером на оз. Риц, на даче Сталина.
Гид Максим неплохой рассказчик.
Рекомендую тур...
Мария
22 ноября 2019
Максим, спасибо! Экскурсия очень понравилась. Маршрут продуман замечательно. Абхазия очень красивая страна, в упадке, правда, но это придает колорита. Озеро Рица-волшебная жемчужина. Посетили дачу Сталина, съели вкуснейший обед с национальными блюдами на берегу. Далее Новый Афон и пещеры. По дороге купили вкуснейший буйволиный копченый сыр и мандарины😊🤗
Отдельное спасибо Максиму за выдержанность с нашими шабутными мальчишками 9 и 11 лет😂👍
17 ноября 2019
Отличная экскурсия! Максим отлично владеет материалом, прекрасно знает маршрут, очень комфортно планирует время - не торопит и при этом везде успевает)) Плюс даёт возможность от души пофотографироваться на всех красотах Абхазии)) идеально))
13 ноября 2019
Спасибо огромное Максиму, который за один день сумел действительно удивить нас красотой Абхазии, показал ее так, чтобы красивые ландшафты этой страны надолго остались не только на фото, но и в памяти. Максим терпеливо выполнял наши пожелания и не навязывал свое мнение и оценку. Если что-то рекомендовал, то очень деликатно. Он не только отличный водитель, уверенно управляющий машиной в самых опасных местах, но и замечательный рассказчик. Всем рекомендую воспользоваться услугами этого гида и посетить те экскурсии, которые он проводит.
5 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо Максиму! Он очень хороший гид, интересно и легко рассказывает, очень хорошо водит машину, что важно на узких горных дорогах. Грамотно планирует маршрут, в зависимости от пожеланий без проблем его корректирует. Рекомендуем!
4 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Максим обладает хорошими историческими знаниями и очень интересно и ненавязчиво рассказал много об Абхазии, показал красивейшие и необычные места. Максим очень внимательный, корректный и эрудированный. Спасибо)
3 ноября 2019
Экскурсия превзошла все наши ожидания. Всё было идеально спланировано и организовано. Замечательные виды на пути и высадки в самых интересных местах. За один день удалось почувствовать местный колорит. Максим очень хорошо знает Абхазию, и его рассказы многое помогли прояснить.
Ещё 35 отзывов

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