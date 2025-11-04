45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За один день вы познакомитесь с завораживающей природой Абхазии и её достопримечательностями. Получите самые разнообразные впечатления — от созерцания горных озёр до живописных видов древних городов. Маршрут охватывает Гагру, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Озеро Рица, Новый Афон. Покажу красивейшие обзорные площадки, организую оптимальный маршрут и обеспечу ваш комфорт.

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Описание экскурсии

«Русская Ницца»

Мы прогуляемся по исторической части города Гагры, где вы увидите памятники архитектуры истории XIX — начала XX вв., по Приморскому парку и набережной. Я расскажу историю основания курорта принцем Ольденбургским, покажу знаменитый ресторан Гагрипш и Гагрскую Колоннаду.

Высокогорное озеро Рица

Живописный маршрут к озеру проходит по ущелью вдоль трёх рек. По пути вы увидите Голубое озеро, поражающие крутизной скалы Юпшарского каньона, бурные реки и реликтовые вечнозеленые растения. А на берегу Рицы мы пообедаем в национальной апацхе.

Новый Афон — сердце абхазской государственности

Когда-то здесь находился древний город-крепость Анакопия, первая столица Абхазского царства. Здесь, среди приморских пейзажей, расположены многочисленные исторические и религиозные достопримечательности. Вы увидите знаменитый монастырь и прекрасный рукотворный водопад, созданный монахами в конце XIX века. А также, конечно, Новоафонские пещеры — вторые по величине в мире!

И многое другое на выбор

Часть экскурсии зависит от ваших интересов и пожеланий. Это может быть дегустация абхазского вина, настоек и домашних сыров. Также можно посмотреть грот-келью апостола Симона Кананита. А любителям истории XX века предлагаю посетить государственную дачу Иосифа Сталина на озере Рица или в Новом Афоне.

Организационные детали

Трансфер от места вашего проживания на территории Адлерского района (кроме Красной поляны), включен в стоимость экскурсии. Выезд из остальных районов Большого Сочи, в том числе из Красной Поляны, оплачивается дополнительно. В Лазаревский район не заезжаем.

По понедельникам монастырь в Новом Афоне закрыт, мы предложим посетить другую локацию

В низкий сезон посещение Новоафонских пещер возможно в среду, четверг, субботу и воскресенье

По вашему желанию возможны остановки и отклонения от маршрута

В стоимость не включен обед и туристические сборы: въезд на озеро Рица — 1000 ₽ за чел.; пещеры Нового Афона — 1000 ₽ за чел.

Экскурсия проводится круглый год. В случае снегопада или гололёда колёса автомобиля оборудуются цепями.

Пересечение границы