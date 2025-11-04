45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Старинная красота Абхазии в однодневном автотуре из Сочи
Полюбоваться горными пейзажами и погрузиться в культуру древней страны
За один день вы познакомитесь с завораживающей природой Абхазии и её достопримечательностями.
Получите самые разнообразные впечатления — от созерцания горных озёр до живописных видов древних городов. Маршрут охватывает Гагру, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Озеро Рица, Новый Афон. Покажу красивейшие обзорные площадки, организую оптимальный маршрут и обеспечу ваш комфорт.
Мы прогуляемся по исторической части города Гагры, где вы увидите памятники архитектуры истории XIX — начала XX вв., по Приморскому парку и набережной. Я расскажу историю основания курорта принцем Ольденбургским, покажу знаменитый ресторан Гагрипш и Гагрскую Колоннаду.
Высокогорное озеро Рица
Живописный маршрут к озеру проходит по ущелью вдоль трёх рек. По пути вы увидите Голубое озеро, поражающие крутизной скалы Юпшарского каньона, бурные реки и реликтовые вечнозеленые растения. А на берегу Рицы мы пообедаем в национальной апацхе.
Новый Афон — сердце абхазской государственности
Когда-то здесь находился древний город-крепость Анакопия, первая столица Абхазского царства. Здесь, среди приморских пейзажей, расположены многочисленные исторические и религиозные достопримечательности. Вы увидите знаменитый монастырь и прекрасный рукотворный водопад, созданный монахами в конце XIX века. А также, конечно, Новоафонские пещеры — вторые по величине в мире!
И многое другое на выбор
Часть экскурсии зависит от ваших интересов и пожеланий. Это может быть дегустация абхазского вина, настоек и домашних сыров. Также можно посмотреть грот-келью апостола Симона Кананита. А любителям истории XX века предлагаю посетить государственную дачу Иосифа Сталина на озере Рица или в Новом Афоне.
Организационные детали
Трансфер от места вашего проживания на территории Адлерского района (кроме Красной поляны), включен в стоимость экскурсии. Выезд из остальных районов Большого Сочи, в том числе из Красной Поляны, оплачивается дополнительно. В Лазаревский район не заезжаем.
По понедельникам монастырь в Новом Афоне закрыт, мы предложим посетить другую локацию
В низкий сезон посещение Новоафонских пещер возможно в среду, четверг, субботу и воскресенье
По вашему желанию возможны остановки и отклонения от маршрута
В стоимость не включен обед и туристические сборы: въезд на озеро Рица — 1000 ₽ за чел.; пещеры Нового Афона — 1000 ₽ за чел.
Экскурсия проводится круглый год. В случае снегопада или гололёда колёса автомобиля оборудуются цепями.
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт или свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Сочи (кроме Лазаревского района)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2382 туристов
Я организатор небольшой команды гидов по Сочи и Абхазии. Вместе с коллегами проводим индивидуальные программы — для нас важно, чтобы во время поездок вам было комфортно и интересно.
Познавательные рассказы о наших краях помогут лучше узнать регион и увезти с собой яркие впечатления. Экскурсии проводим на автомобилях Kia K5 и минивэне Honda Stepwgn.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 121 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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Мария
Абхазия с Максимом останется в наших сердцах. Максим дополнил красоту природы интересными фактами, легендами и историей о местах на пути к Гагре, Рице и Новом Афоне. Учитывал пожелания туристов,показал интересные локации вне больших туристических маршрутов.
+2
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О
Ольга
Все прошло здорово! Гид приятный, учтивый парень. Езда комфортная! Жаль, не попали в пещеры, они закрыты были. Вино, сыр и колбасы в месте где нас высаживали необоснованно завышены! Честно говоря, купила, читать дальшеуменьшить
потому что уже неудобно было, т к выбрала! После вина на дегустации заболела голова. Бутылку вина которую купила еще не открывала… Мне говорили конечно, что вино нельзя там покупать, т к много суррогата, но я решилась…
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А
Алена
02.01.2024 года выбрали данную экскурсию и не пожалели😊Нашим гидом был Карен, очень приятный молодой человек, действительно влюбленный в свою малую родину Абхазию😊 Что было в экскурсии? Сначала это были прекрасные читать дальшеуменьшить
горные реки, прекрасный мягкий климат и прекрасы сельской жизни☺️ Затем была Гагра, незабываемые пейзажи, после поездка на озеро Рица, по пути встречаются сказочные деревья, покрытые мхом, это было столь прекрасно, аж до мурашек☺️ Конечно, же само озеро Рица, аж до захватывания духа😍 И после конечно же Новый Афон и новоафонские пещеры, где ты осознаешь себя пещинкой перед чудом природы 🥰 После храм Нового Афона, там своя история, которую вам очень спокойно и красочно расскажет Карен🔥 Вообщем советую всем☺️
+1
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Я
Ярослав
Всё прошло отлично. Ранний выезд в 6 утра, забрали прямо с апартаментов. Быстрое пересечение границы, остановки во всех популярных местах ДО того как туда приползут миллионы микроавтобусов со стадами туристов. читать дальшеуменьшить
По маршруту Максим кратко и чётко доносил информацию по каждому объекту без воды, отвечал на вопросы, ориентировал по времени до ближайших остановок, туалетов, кафе. Показал места дегустации сыров, мёда, вина. Заранее заказал билеты на Новоафонские пещеры, благодаря чему мы сразу по приезду без очередей в кассу попали на поезд под землю. Так же приобрёл нам бутылку местного недорогого домашнего вина пока мы были на экскурсии. С нами был ребенок (6 лет), в авто присутствовал бустер. Авто комфортное. Водит Максим быстро и профессионально, все пожелания учитывает. Вернулись на границу до 18 часов, поэтому прошли опять быстро. Рекомендую данный индивидуальный тур таким же интровертам как мы, которые не готовы терпеть толпу потных соседей в автобусе и предпочитаете комфорт.
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Анастасия
Первый раз были в Абхазии, всё понравилось! Очень красиво, народ гостеприимный, гид учел пожелания, интересно рассказывал, ответил на все вопросы. Хочется вернуться ещё)
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С
Станислав
Отличная содержательная индивидуальная экскурсия. Посетили все запланированные локации. Достаточный объем информации по локациям. Рекомендую. Подойдет путешественникам, которым интересна легкая дружеская поездка и не требуется масса энциклопедических данных с датами, цифрами и прочими деталями)).
+2
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