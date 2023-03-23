ежедневно в 07:30

Абхазия, которая запомнится навсегда. Поездка в мини-группе

Озеро Рица, водопады, скалы, каньон и город-курорт Гагра из Сочи

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Приглашаем в уютное путешествие в группе до 8 человек по живописным уголкам Абхазии.

Здесь столько удивительных мест! Водопады, горная река, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз по пути к Рице, знаменитый Гегский водопад, древний Бзыбский храм и гостеприимная Гагра. Готовы к знакомству со Страной души?
Абхазия, которая запомнится навсегда. Поездка в мини-группе
Абхазия, которая запомнится навсегда. Поездка в мини-группе
Абхазия, которая запомнится навсегда. Поездка в мини-группе
Абхазия, которая запомнится навсегда. Поездка в мини-группе
Абхазия, которая запомнится навсегда. Поездка в мини-группе
Абхазия, которая запомнится навсегда. Поездка в мини-группе
Абхазия, которая запомнится навсегда. Поездка в мини-группе
Абхазия, которая запомнится навсегда. Поездка в мини-группе
Абхазия, которая запомнится навсегда. Поездка в мини-группе
Абхазия, которая запомнится навсегда. Поездка в мини-группе
Абхазия, которая запомнится навсегда. Поездка в мини-группе
Абхазия, которая запомнится навсегда. Поездка в мини-группе
Абхазия, которая запомнится навсегда. Поездка в мини-группе
Абхазия, которая запомнится навсегда. Поездка в мини-группе
Абхазия, которая запомнится навсегда. Поездка в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

1 день в Стране души

Абхазия запомнится вам пейзажами, красоту которых не передать словами. Что мы будем делать?
1️⃣ Отправимся на высокогорное озеро Рица, а дорога к нему станет настоящим приключением с ноткой экстрима и остановками в живописных местах.
2️⃣ С нами вы расшифруете необычные названия местных водопадов, полюбуетесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью Юпшарского каньона.
3️⃣ Вы побываете на Чабгарском карнизе — обрыве с видом на Юпшарские ворота.
4️⃣ Острых ощущений прибавит горная дорога вдоль обрыва к величественному Гегскому водопаду, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави».

Подробный маршрут

  • Белые скалы
  • Смотровая «Я люблю Гагару», ресторан «Гагрипш» и смотровая на Новую Гагру
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Дегустационный зал (вино, коньяк, чача, копчёное мясо, сыр, абхазский чай)
  • Комплимент в виде лёгкого завтрака (чай с булочкой)
  • Пасека
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
  • Чабгарский карниз (смотровая «Прощай Родина»)
  • озеро Рица
  • Водопад влюблённых
  • Гегский Водопад
  • Бзыбский храм 9 века
  • Закат у Колоннады в Гагре и купание в море летом

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Пожалуйста, вне летних месяцев перед бронированием напишите гиду и уточните, набирается ли группа на нужную вам дату
  • В стоимость включён трансфер из Сочи. Забираем от ближайших вам остановок. Накануне поездки мы с вами свяжемся для уточнения места встречи и времени отправления, на сайте стоит примерное время.
  • Поездка проходит на комфортабельном УАЗ Патриот, а летом — на УАЗ Патриот или Хантер.
  • С собой необходимо взять документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении) для прохождения пограничного контроля
  • Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет

Дополнительные расходы

  • Экосбор в Рицинский нацпарк: 700 руб. — взрослые, 200 руб. — дети до 12 лет
  • Зиплайн на Голубом озере — 1000 руб.
  • Обед на о. Рица — средний чек 700 руб.

ежедневно в 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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