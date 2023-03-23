ежедневно в 07:30

Абхазия запомнится вам пейзажами, красоту которых не передать словами. Что мы будем делать?
1️⃣ Отправимся на высокогорное озеро Рица, а дорога к нему станет настоящим приключением с ноткой экстрима и остановками в живописных местах.
2️⃣ С нами вы расшифруете необычные названия местных водопадов, полюбуетесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью Юпшарского каньона.
3️⃣ Вы побываете на Чабгарском карнизе — обрыве с видом на Юпшарские ворота.
4️⃣ Острых ощущений прибавит горная дорога вдоль обрыва к величественному Гегскому водопаду, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави».