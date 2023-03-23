ежедневно в 07:30

Леся — Организатор в Сочи

Провела 270 экскурсий для 335 туристов

Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Леся и я являюсь гидом-организатором туров и экскурсий по самым красивым местам Сочи и Абхазии. Я и моя команда отбираю для вас лучшие маршруты исходя из цены и самое главное качества, за семь лет работы в сочинском туризме, знаю, куда и с кем вас отправить, чтобы вы получили незабываемые впечатления и захотели вернуться!

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