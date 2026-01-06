Автомобильная поездка из Сочи по самым древним святыням «Страны Души» - в индивидуальном формате
Вы познакомитесь с историческими достопримечательностями Абхазии, увидите живописные горные пейзажи, попробуете национальную кухню и самое главное — прикоснётесь к истокам христианства в древнейших святых местах этого региона.
В программе — Каманский храм с источником святого Василиска, храм Георгия Победоносца в селе Илор, Моквский собор 10 века и Драндский храм 6 века.
Первая остановка — горное село Каманы. Его название переводится как «святое место», и это не случайно. Вы узнаете о великих святых, чьи судьбы неразрывно связаны с этой землёй: Иоанне Златоусте и Василиске Каманском. Рядом находится святой источник Василиска, где можно набрать воды или при желании омыться в реке. По договорённости возможен подъём к гроту, где в скале сохранился нерукотворный образ главы Иоанна Крестителя. К нему ведут 618 ступеней.
Илор: о христианстве и язычестве
Далее мы отправимся в село Илор, к храму Георгия Победоносца 11 века. Он был построен рядом с древним абхазским святилищем Елыр-Ныха и известен своими мироточащими иконами, а также особыми службами по изгнанию бесов.
Моква: княжеская усыпальница
Следующая остановка — Моквский собор второй половины 10 века, расположенный в селе Мыку. Здесь вы услышите историю семьи, которая уже более 300 лет заботится о соборе, получив это право от абхазских князей.
Дранда: храм-воин и храм-узник
Завершим день посещением Драндского храма 6 века — одного из старейших в Абхазии. В конце 19 века здесь находился крупный монастырь. Сегодня рядом с храмом расположена тюрьма, разместившаяся в одном из бывших монастырских зданий. Это необычное соседство заставляет задуматься о вечном противостоянии духа и мирской жизни.
Программа дня
8:00 — выезд из Сочи/Адлера 12:00 — село Каманы. Посещение храма, святого источника и часовни Василиска 13:30 — обед в Сухуме (оплачивается отдельно) 15:00 — село Илор. Осмотр храма Георгия Победоносца 16:30 — село Моква. Осмотр Моквского собора 17:30 — посещение Драндского храма 18:00 — отправление в обратный путь ~21:00 — прибытие в Сочи/Адлер
Обратите внимание, что время указано ориентировочно и может незначительно корректироваться в зависимости от дорожной ситуации.
Организационные детали
Трансфер проходит на современном комфортабельном легковом автомобиле или минивэне
Дополнительные расходы: обед в Сухуме ~1500 ₽ за чел.
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта без визы для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт или свидетельство о рождении
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5536 туристов
Я остался жить в Сочи после работы на зимней Олимпиаде-2014, эти места невозможно было не полюбить: красота снежных гор и море, тёплый климат, абсолютно новая инфраструктура, разнообразная история края и читать дальшеуменьшить
местный колорит! В Абхазии бываю постоянно с 2014 года. На Олимпиаде я проходил спецкурс по вождению в разных условиях, в т. ч. экстремальных, поэтому в путешествии со мной — безопасно. Помимо предложенных экскурсий, могу составить для вас любую программу по Сочи и Абхазии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Великолепная программа! За 12 часов удалось увидеть четыре уникальных христианских памятника Абхазии, каждый со своей атмосферой. В Каманах — благоговение у саркофага Иоанна Златоуста, в Илоре — трепет перед мироточивыми читать дальшеуменьшить
иконами, в Мокве — восхищение древним собором, а в Дранде — размышления о судьбе монастыря. Гид Роман — настоящий профессионал: эрудированный, тактичный, с чувством юмора. Транспорт комфортный, маршрут без суеты. Это не просто экскурсия, а путешествие в сердце христианской Абхазии. Обязательно вернёмся за новыми открытиями!
+2
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О
Ольга
07.06.2025 состоялась замечательная индивидуальная экскурсия по 4 православным храмам (святыням) Абхазии с гидом Романом. Я была с 17-летней дочерью. Сначала мы позавтракали в местом кафе, отведали местных хачапур и кофе читать дальшеуменьшить
на песке. После посетили Каманы, приложились к раке Иоанна Златоуста, также получили благословение от настоятеля храма игумена Игнатия. Далее наш путь лежал в Илорский Храм Георгия Победоносца, в котором находятся несколько мироточивых икон. После мы почти доехали до границы Абхазии с Грузией, увидели вдалеке, на той стороне, на флагштоке грузинский флаг и далее пообедали в местной хенкальной, вкусно и достаточно бюджетно ☺️ После заехали в 2 старинных храма (ранее здесь никогда не была и места очень впечатлили) - Драндский храм 6 века и Моквский собор 10 века. В древних храмах поразило прямое соприкосновение с историей, впечатлила архитектура древних храмов, а в одном из них даже можно было подняться на 2 этаж и обойти храм изнутри по кругу. Там на окошках монахиней была разложена напечатанная информация о мытарствах души, которые придётся каждому из нас после смерти проходить. Очень отрезвляет! После добрались и погуляли в рукотворном саду, высаженном трудниками Драндского храма, сад напоминает райский сад и место такое тихое и спокойное, несмотря на то, что за забором сада и храма находится тюрьма. Экскурсия сопровождалась интересным рассказом гида Романа, чувствуется, что Роман много знает об этих местах и Абхазия ему самому очень по душе. На обратном пути в Сочи, из окна машины я наблюдала за закатом, солнце уходило за море и небо окрашивалось в фиолетово-розовые оттенки, красота, одновременно в машине звучали абхазкие мелодичные песни, что далр полное погружение в атмосферу любимой Абхазии. Сюда в Абхазию - страну души, 100% хочется вновь и вновь возвращаться и открывать её с новых сторон. Экскурсию и гида рекомендую 👍
+1
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Г
Геннадий
Мы ездили с Романом на экскурсию по христианским святыням Абхазии. Роман - замечательный рассказчик, объём его знаний поразил нас. Мы живём в Сочи, но многое из истории как-то прошло мимо читать дальшеуменьшить
нас, даже события не такого уж далёкого прошлого, не говоря о более ранних. Мы соприкоснулись с историей, посещая древние храмы, в каждом из них Роман не торопил нас, давая возможность совершить молитву. Нам понравилось внимательное отношение Романа к нашим потребностям. Понравилось и то, что Роман показал нам намного больше заявленной программы. А ещё нам очень понравился вечерний Сухум, куда мы заехали на обратном пути! Для нас огромный плюс, что Роман не курит. Спасибо за прекрасную экскурсию, Роман! Всем рекомендуем поехать в Абхазию с Романом! Геннадий и Светлана Чеботарёвы
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Мария
Ездили с Романом на экскурсию по православным святыням Абхазии. Всем рекомендуем. Роман доброжелателен, отзывчив, вежлив, не торопит во время экскурсии, даёт время насладиться достопримечательностями и красотой природы. Знает много исторических фактов читать дальшеуменьшить
и событий современности. Экскурсия построена последовательно и очень интересна. Автомобиль комфортный, в машине идеальная чистота. В время экскурсии Роман нам подсказывал места и виды для лучших фотовпечателний, предлагал бесплатно расширить экскурсионный маршрут. На следующую экскурсию в Абхазию мы обязательно поедем только с ним. Огромное спасибо!
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А
Александра
Большое спасибо, Роман, за открытие Абхазии! Показал все намечанное и даже больше. И просто было очень комфортно, помимо интересной экскурсии, продумано все, и где перекусить, и где сувениры купить.
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Ольга
Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного. Так же хотелось отметить уверенное вождение автомобиля по разным типам дорог) и доброжелательность гида.
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Входит в следующие категории Сочи
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