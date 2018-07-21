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  4. Четыре христианских жемчужины Абхазии

Автомобильный тур по самым древним святыням региона

Роман
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Роман – ваш гид
Вы познакомитесь с историческими достопримечательностями Абхазии, увидите живописные горные пейзажи, попробуете национальную кухню и самое главное — прикоснетесь к истокам христианства в древнейших святых местах этого региона.

В нашей программе — Каманский мужской монастырь, Драндский храм 6 века, Моквский собор и Храм Георгия Победоносца в селе Илор.
От
9750 ₽
8288 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча от отеля, где остановились туристы
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Четыре христианских жемчужины Абхазии
Четыре христианских жемчужины Абхазии

Что вас ожидает

Каманский монастырь и святой источник
Путешествие начнется с посещения древнего села Команы, история которого началась 2000 лет назад, а название его переводится как «святое место». Вы узнаете о двух почитаемых в христианском мире святых, с которыми связана судьба этого села, а в самом храме увидите чудесным образом найденный саркофаг Иоанна Златоуста и познакомитесь с историей обители. Рядом с монастырем вы посетите святой источник мученика Василиска, в котором вы сможете совершить омовение и набрать святой воды. А неподалеку в горах осмотрите грот с нерукотворным следом головы Иоанна Крестителя, куда ведут 618 ступеней.

Святыни Илора и Мыку
Далее мы поедем в село Илор, где находится Храм Георгия Победоносца. Эта церковь была сооружена в 11 веке на месте святилища Елыр-Ныха, сакрального для абхазов. Храм знаменит своими мироточащими иконами, а сам монастырь — службами по изгнанию бесов. На экскурсии мы поговорим с вами о подвижничестве и христианизации региона, о вытеснении языческих верований и легендах, связанных с религиозными святынями Абхазии. На обратном пути заедем в Моквский собор 10 века, расположенный в селе Мыку (Моква). Атмосфера этого храма отличается от других особым духом старины, которым буквально пропитано это место. Здесь я расскажу вам историю семьи, которая вот уже триста лет присматривает за собором, получив это право от абхазских князей.

Драндский храм
Завершением экскурсии станет посещение Дранды, где вы осмотрите храм 6 века, расположенный на территории некогда крупнейшего монастыря в Абхазии. Во время экскурсии я расскажу вам о непростой судьбе этой обители, а соседство этого святого места с тюрьмой, размещенной тут же, в одном из бывших храмовых зданий, наверняка вас озадачит и наведет на определенные размышления.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы и услуги гида.
  • Дополнительные расходы: обед в Очамчире на 3-4 человек ~2000 руб.
  • Дополнительные услуги: качественная фотосъемка с лучших ракурсов с передачей фото на эл.почту. Без обработки — 2000 руб.; в базовой обработке — 3000 руб.
Четыре христианских жемчужины Абхазии
Четыре христианских жемчужины Абхазии
Четыре христианских жемчужины Абхазии
Четыре христианских жемчужины Абхазии
Четыре христианских жемчужины Абхазии
Четыре христианских жемчужины Абхазии
Четыре христианских жемчужины Абхазии
Четыре христианских жемчужины Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от отеля, где остановились туристы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Я остался жить в Сочи после работы на зимней Олимпиаде-2014, эти места невозможно было не полюбить: красота снежных гор и море, тёплый климат, абсолютно новая инфраструктура, разнообразная история края и местный колорит. В Абхазию езжу постоянно уже более трёх лет. На Олимпиаде я проходил спецкурсы по вождению в разных условиях, в т.ч. экстремальных, поэтому в путешествии со мной — безопасно. Помимо предложенных экскурсий, могу составить для вас любую программу по Сочи и по Абхазии. До встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 июля 2018
Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного. Так же хотелось отметить уверенное вождение автомобиля по разным типам дорог) и доброжелательность гида.

Роман проводит ещё 5 экскурсий

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