Что вас ожидает

Каманский монастырь и святой источник

Путешествие начнется с посещения древнего села Команы, история которого началась 2000 лет назад, а название его переводится как «святое место». Вы узнаете о двух почитаемых в христианском мире святых, с которыми связана судьба этого села, а в самом храме увидите чудесным образом найденный саркофаг Иоанна Златоуста и познакомитесь с историей обители. Рядом с монастырем вы посетите святой источник мученика Василиска, в котором вы сможете совершить омовение и набрать святой воды. А неподалеку в горах осмотрите грот с нерукотворным следом головы Иоанна Крестителя, куда ведут 618 ступеней.

Святыни Илора и Мыку

Далее мы поедем в село Илор, где находится Храм Георгия Победоносца. Эта церковь была сооружена в 11 веке на месте святилища Елыр-Ныха, сакрального для абхазов. Храм знаменит своими мироточащими иконами, а сам монастырь — службами по изгнанию бесов. На экскурсии мы поговорим с вами о подвижничестве и христианизации региона, о вытеснении языческих верований и легендах, связанных с религиозными святынями Абхазии. На обратном пути заедем в Моквский собор 10 века, расположенный в селе Мыку (Моква). Атмосфера этого храма отличается от других особым духом старины, которым буквально пропитано это место. Здесь я расскажу вам историю семьи, которая вот уже триста лет присматривает за собором, получив это право от абхазских князей.

Драндский храм

Завершением экскурсии станет посещение Дранды, где вы осмотрите храм 6 века, расположенный на территории некогда крупнейшего монастыря в Абхазии. Во время экскурсии я расскажу вам о непростой судьбе этой обители, а соседство этого святого места с тюрьмой, размещенной тут же, в одном из бывших храмовых зданий, наверняка вас озадачит и наведет на определенные размышления.