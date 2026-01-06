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4 христианских жемчужины Абхазии

Автомобильная поездка из Сочи по самым древним святыням «Страны Души» - в индивидуальном формате
Вы познакомитесь с историческими достопримечательностями Абхазии, увидите живописные горные пейзажи, попробуете национальную кухню и самое главное — прикоснётесь к истокам христианства в древнейших святых местах этого региона.

В программе — Каманский храм с источником святого Василиска, храм Георгия Победоносца в селе Илор, Моквский собор 10 века и Драндский храм 6 века.
5
7 отзывов
4 христианских жемчужины Абхазии
4 христианских жемчужины Абхазии
4 христианских жемчужины Абхазии

Описание экскурсии

Каманы: легендарное место успения святых

Первая остановка — горное село Каманы. Его название переводится как «святое место», и это не случайно. Вы узнаете о великих святых, чьи судьбы неразрывно связаны с этой землёй: Иоанне Златоусте и Василиске Каманском. Рядом находится святой источник Василиска, где можно набрать воды или при желании омыться в реке. По договорённости возможен подъём к гроту, где в скале сохранился нерукотворный образ главы Иоанна Крестителя. К нему ведут 618 ступеней.

Илор: о христианстве и язычестве

Далее мы отправимся в село Илор, к храму Георгия Победоносца 11 века. Он был построен рядом с древним абхазским святилищем Елыр-Ныха и известен своими мироточащими иконами, а также особыми службами по изгнанию бесов.

Моква: княжеская усыпальница

Следующая остановка — Моквский собор второй половины 10 века, расположенный в селе Мыку. Здесь вы услышите историю семьи, которая уже более 300 лет заботится о соборе, получив это право от абхазских князей.

Дранда: храм-воин и храм-узник

Завершим день посещением Драндского храма 6 века — одного из старейших в Абхазии. В конце 19 века здесь находился крупный монастырь. Сегодня рядом с храмом расположена тюрьма, разместившаяся в одном из бывших монастырских зданий. Это необычное соседство заставляет задуматься о вечном противостоянии духа и мирской жизни.

Программа дня

8:00 — выезд из Сочи/Адлера
12:00 — село Каманы. Посещение храма, святого источника и часовни Василиска
13:30 — обед в Сухуме (оплачивается отдельно)
15:00 — село Илор. Осмотр храма Георгия Победоносца
16:30 — село Моква. Осмотр Моквского собора
17:30 — посещение Драндского храма
18:00 — отправление в обратный путь
~21:00 — прибытие в Сочи/Адлер

Обратите внимание, что время указано ориентировочно и может незначительно корректироваться в зависимости от дорожной ситуации.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на современном комфортабельном легковом автомобиле или минивэне
  • Дополнительные расходы: обед в Сухуме ~1500 ₽ за чел.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта без визы для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт или свидетельство о рождении
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5536 туристов
Я остался жить в Сочи после работы на зимней Олимпиаде-2014, эти места невозможно было не полюбить: красота снежных гор и море, тёплый климат, абсолютно новая инфраструктура, разнообразная история края и
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местный колорит! В Абхазии бываю постоянно с 2014 года. На Олимпиаде я проходил спецкурс по вождению в разных условиях, в т. ч. экстремальных, поэтому в путешествии со мной — безопасно. Помимо предложенных экскурсий, могу составить для вас любую программу по Сочи и Абхазии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Ольга
Великолепная программа! За 12 часов удалось увидеть четыре уникальных христианских памятника Абхазии, каждый со своей атмосферой. В Каманах — благоговение у саркофага Иоанна Златоуста, в Илоре — трепет перед мироточивыми
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иконами, в Мокве — восхищение древним собором, а в Дранде — размышления о судьбе монастыря. Гид Роман — настоящий профессионал: эрудированный, тактичный, с чувством юмора. Транспорт комфортный, маршрут без суеты. Это не просто экскурсия, а путешествие в сердце христианской Абхазии. Обязательно вернёмся за новыми открытиями!

Великолепная программа! За 12 часов удалось увидеть четыре уникальных христианских памятника Абхазии, каждый со своей атмосферой.
Великолепная программа! За 12 часов удалось увидеть четыре уникальных христианских памятника Абхазии, каждый со своей атмосферой.
Великолепная программа! За 12 часов удалось увидеть четыре уникальных христианских памятника Абхазии, каждый со своей атмосферой.
Великолепная программа! За 12 часов удалось увидеть четыре уникальных христианских памятника Абхазии, каждый со своей атмосферой.
Великолепная программа! За 12 часов удалось увидеть четыре уникальных христианских памятника Абхазии, каждый со своей атмосферой.
Великолепная программа! За 12 часов удалось увидеть четыре уникальных христианских памятника Абхазии, каждый со своей атмосферой.
Великолепная программа! За 12 часов удалось увидеть четыре уникальных христианских памятника Абхазии, каждый со своей атмосферой.
Великолепная программа! За 12 часов удалось увидеть четыре уникальных христианских памятника Абхазии, каждый со своей атмосферой.+2
Великолепная программа! За 12 часов удалось увидеть четыре уникальных христианских памятника Абхазии, каждый со своей атмосферой.
Великолепная программа! За 12 часов удалось увидеть четыре уникальных христианских памятника Абхазии, каждый со своей атмосферой.
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О
07.06.2025 состоялась замечательная индивидуальная экскурсия по 4 православным храмам (святыням) Абхазии с гидом Романом. Я была с 17-летней дочерью. Сначала мы позавтракали в местом кафе, отведали местных хачапур и кофе
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на песке. После посетили Каманы, приложились к раке Иоанна Златоуста, также получили благословение от настоятеля храма игумена Игнатия. Далее наш путь лежал в Илорский Храм Георгия Победоносца, в котором находятся несколько мироточивых икон. После мы почти доехали до границы Абхазии с Грузией, увидели вдалеке, на той стороне, на флагштоке грузинский флаг и далее пообедали в местной хенкальной, вкусно и достаточно бюджетно ☺️ После заехали в 2 старинных храма (ранее здесь никогда не была и места очень впечатлили) - Драндский храм 6 века и Моквский собор 10 века. В древних храмах поразило прямое соприкосновение с историей, впечатлила архитектура древних храмов, а в одном из них даже можно было подняться на 2 этаж и обойти храм изнутри по кругу. Там на окошках монахиней была разложена напечатанная информация о мытарствах души, которые придётся каждому из нас после смерти проходить. Очень отрезвляет! После добрались и погуляли в рукотворном саду, высаженном трудниками Драндского храма, сад напоминает райский сад и место такое тихое и спокойное, несмотря на то, что за забором сада и храма находится тюрьма. Экскурсия сопровождалась интересным рассказом гида Романа, чувствуется, что Роман много знает об этих местах и Абхазия ему самому очень по душе. На обратном пути в Сочи, из окна машины я наблюдала за закатом, солнце уходило за море и небо окрашивалось в фиолетово-розовые оттенки, красота, одновременно в машине звучали абхазкие мелодичные песни, что далр полное погружение в атмосферу любимой Абхазии. Сюда в Абхазию - страну души, 100% хочется вновь и вновь возвращаться и открывать её с новых сторон. Экскурсию и гида рекомендую 👍

07.06.2025 состоялась замечательная индивидуальная экскурсия по 4 православным храмам (святыням) Абхазии с гидом Романом. Я была
07.06.2025 состоялась замечательная индивидуальная экскурсия по 4 православным храмам (святыням) Абхазии с гидом Романом. Я была
07.06.2025 состоялась замечательная индивидуальная экскурсия по 4 православным храмам (святыням) Абхазии с гидом Романом. Я была
07.06.2025 состоялась замечательная индивидуальная экскурсия по 4 православным храмам (святыням) Абхазии с гидом Романом. Я была
07.06.2025 состоялась замечательная индивидуальная экскурсия по 4 православным храмам (святыням) Абхазии с гидом Романом. Я была
07.06.2025 состоялась замечательная индивидуальная экскурсия по 4 православным храмам (святыням) Абхазии с гидом Романом. Я была
07.06.2025 состоялась замечательная индивидуальная экскурсия по 4 православным храмам (святыням) Абхазии с гидом Романом. Я была
07.06.2025 состоялась замечательная индивидуальная экскурсия по 4 православным храмам (святыням) Абхазии с гидом Романом. Я была+1
07.06.2025 состоялась замечательная индивидуальная экскурсия по 4 православным храмам (святыням) Абхазии с гидом Романом. Я была
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Г
Мы ездили с Романом на экскурсию по христианским святыням Абхазии. Роман - замечательный рассказчик, объём его знаний поразил нас. Мы живём в Сочи, но многое из истории как-то прошло мимо
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нас, даже события не такого уж далёкого прошлого, не говоря о более ранних. Мы соприкоснулись с историей, посещая древние храмы, в каждом из них Роман не торопил нас, давая возможность совершить молитву.
Нам понравилось внимательное отношение Романа к нашим потребностям. Понравилось и то, что Роман показал нам намного больше заявленной программы. А ещё нам очень понравился вечерний Сухум, куда мы заехали на обратном пути! Для нас огромный плюс, что Роман не курит.
Спасибо за прекрасную экскурсию, Роман! Всем рекомендуем поехать в Абхазию с Романом!
Геннадий и Светлана Чеботарёвы

Мы ездили с Романом на экскурсию по христианским святыням Абхазии. Роман - замечательный рассказчик, объём его
Мы ездили с Романом на экскурсию по христианским святыням Абхазии. Роман - замечательный рассказчик, объём его
Мы ездили с Романом на экскурсию по христианским святыням Абхазии. Роман - замечательный рассказчик, объём его
Мы ездили с Романом на экскурсию по христианским святыням Абхазии. Роман - замечательный рассказчик, объём его
Мы ездили с Романом на экскурсию по христианским святыням Абхазии. Роман - замечательный рассказчик, объём его
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Мария
Ездили с Романом на экскурсию по православным святыням Абхазии. Всем рекомендуем. Роман доброжелателен, отзывчив, вежлив, не торопит во время экскурсии, даёт время насладиться достопримечательностями и красотой природы.
Знает много исторических фактов
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и событий современности. Экскурсия построена последовательно и очень интересна.
Автомобиль комфортный, в машине идеальная чистота.
В время экскурсии Роман нам подсказывал места и виды для лучших фотовпечателний, предлагал бесплатно расширить экскурсионный маршрут.
На следующую экскурсию в Абхазию мы обязательно поедем только с ним.
Огромное спасибо!

Ездили с Романом на экскурсию по православным святыням Абхазии. Всем рекомендуем. Роман доброжелателен, отзывчив, вежлив, не
Ездили с Романом на экскурсию по православным святыням Абхазии. Всем рекомендуем. Роман доброжелателен, отзывчив, вежлив, не
Ездили с Романом на экскурсию по православным святыням Абхазии. Всем рекомендуем. Роман доброжелателен, отзывчив, вежлив, не
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А
Большое спасибо, Роман, за открытие Абхазии! Показал все намечанное и даже больше. И просто было очень комфортно, помимо интересной экскурсии, продумано все, и где перекусить, и где сувениры купить.
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Ольга
Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного. Так же хотелось отметить уверенное вождение автомобиля по разным типам дорог) и доброжелательность гида.
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