Вы познакомитесь с историческими достопримечательностями Абхазии, увидите живописные горные пейзажи, попробуете национальную кухню и самое главное — прикоснётесь к истокам христианства в древнейших святых местах этого региона. В программе — Каманский храм с источником святого Василиска, храм Георгия Победоносца в селе Илор, Моквский собор 10 века и Драндский храм 6 века.

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Описание экскурсии

Каманы: легендарное место успения святых

Первая остановка — горное село Каманы. Его название переводится как «святое место», и это не случайно. Вы узнаете о великих святых, чьи судьбы неразрывно связаны с этой землёй: Иоанне Златоусте и Василиске Каманском. Рядом находится святой источник Василиска, где можно набрать воды или при желании омыться в реке. По договорённости возможен подъём к гроту, где в скале сохранился нерукотворный образ главы Иоанна Крестителя. К нему ведут 618 ступеней.

Илор: о христианстве и язычестве

Далее мы отправимся в село Илор, к храму Георгия Победоносца 11 века. Он был построен рядом с древним абхазским святилищем Елыр-Ныха и известен своими мироточащими иконами, а также особыми службами по изгнанию бесов.

Моква: княжеская усыпальница

Следующая остановка — Моквский собор второй половины 10 века, расположенный в селе Мыку. Здесь вы услышите историю семьи, которая уже более 300 лет заботится о соборе, получив это право от абхазских князей.

Дранда: храм-воин и храм-узник

Завершим день посещением Драндского храма 6 века — одного из старейших в Абхазии. В конце 19 века здесь находился крупный монастырь. Сегодня рядом с храмом расположена тюрьма, разместившаяся в одном из бывших монастырских зданий. Это необычное соседство заставляет задуматься о вечном противостоянии духа и мирской жизни.

Программа дня

8:00 — выезд из Сочи/Адлера

12:00 — село Каманы. Посещение храма, святого источника и часовни Василиска

13:30 — обед в Сухуме (оплачивается отдельно)

15:00 — село Илор. Осмотр храма Георгия Победоносца

16:30 — село Моква. Осмотр Моквского собора

17:30 — посещение Драндского храма

18:00 — отправление в обратный путь

~21:00 — прибытие в Сочи/Адлер

Обратите внимание, что время указано ориентировочно и может незначительно корректироваться в зависимости от дорожной ситуации.

Организационные детали

Трансфер проходит на современном комфортабельном легковом автомобиле или минивэне

Дополнительные расходы: обед в Сухуме ~1500 ₽ за чел.

Пересечение границы