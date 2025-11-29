Отправимся к даче Сталина, чтобы выяснить, как и почему он выбрал именно Сочи для отдыха и лечения. Вы услышите любопытные факты из истории — от античности до современности.
Мы обсудим, почему здесь прижилась идея города-сада и как место ссылок и малярии превратилось в курорт мирового значения.
Мы обсудим, почему здесь прижилась идея города-сада и как место ссылок и малярии превратилось в курорт мирового значения.
Описание экскурсии
Дача Сталина
Сталин — важнейшая фигура для нашей страны, а для Сочи — судьбоносная. Мы отправимся в место, где природа и история встречаются, где можно увидеть обычную жизнь необычных людей. Обсудим, как вождь повлиял на город-курорт и как Сочи стал всесоюзной здравницей.
Бальнеологический курорт «Мацеста»
Если душа нашего города — это люди, то сердце — однозначно Мацеста. Вы узнаете историю создания курорта, увидите природный сероводородный источник, который считается целебным. Прочувствуете на себе все особенности этого района и поймёте, почему именно Мацеста стала местом притяжения партийной верхушки страны.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Nissan Qashqai, детский бустер по запросу
- Дополнительные расходы:
— Дача Сталина: 800 ₽ за чел., дети до 14 лет — 350 ₽
— Бальнеологический курорт «Мацеста»: 600 ₽ за чел.
— Обед (по желанию)
- По желанию можем добавить в маршрут и другие интересные места, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Адлере
Я путешественник со стажем. 10 лет жила в Юго-Восточной Азии, родила ребёнка, создала компанию, а затем приехала на Кавказ без особых ожиданий. Но возможность за один день искупаться в море
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по даче Сталина в Сочи
Путешествие в прошлое: оцените обстановку сталинской дачи, узнайте о привычках вождя и откройте для себя его кинематографические предпочтения
Начало: От вашего отеля в Сириусе, Адлере или Хосте
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Курорты Сочи: большое путешествие
Погрузитесь в атмосферу Сочи на групповой экскурсии, посетив три главных курорта и объекты Олимпиады 2014. Восхитительные виды и интересные факты ждут вас
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
800 ₽ за человека
Групповая
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1000 ₽ за человека