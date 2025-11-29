Отправимся к даче Сталина, чтобы выяснить, как и почему он выбрал именно Сочи для отдыха и лечения. Вы услышите любопытные факты из истории — от античности до современности. Мы обсудим, почему здесь прижилась идея города-сада и как место ссылок и малярии превратилось в курорт мирового значения.

Описание экскурсии

Дача Сталина

Сталин — важнейшая фигура для нашей страны, а для Сочи — судьбоносная. Мы отправимся в место, где природа и история встречаются, где можно увидеть обычную жизнь необычных людей. Обсудим, как вождь повлиял на город-курорт и как Сочи стал всесоюзной здравницей.

Бальнеологический курорт «Мацеста»

Если душа нашего города — это люди, то сердце — однозначно Мацеста. Вы узнаете историю создания курорта, увидите природный сероводородный источник, который считается целебным. Прочувствуете на себе все особенности этого района и поймёте, почему именно Мацеста стала местом притяжения партийной верхушки страны.

Организационные детали