Мои заказы

Исторический Сочи: дача Сталина и бальнеологический курорт «Мацеста»

Исследовать край гордой красоты и ощутить связь природы, архитектуры и истории
Отправимся к даче Сталина, чтобы выяснить, как и почему он выбрал именно Сочи для отдыха и лечения. Вы услышите любопытные факты из истории — от античности до современности.

Мы обсудим, почему здесь прижилась идея города-сада и как место ссылок и малярии превратилось в курорт мирового значения.
Исторический Сочи: дача Сталина и бальнеологический курорт «Мацеста»© Ирина
Исторический Сочи: дача Сталина и бальнеологический курорт «Мацеста»© Ирина
Исторический Сочи: дача Сталина и бальнеологический курорт «Мацеста»© Ирина

Описание экскурсии

Дача Сталина

Сталин — важнейшая фигура для нашей страны, а для Сочи — судьбоносная. Мы отправимся в место, где природа и история встречаются, где можно увидеть обычную жизнь необычных людей. Обсудим, как вождь повлиял на город-курорт и как Сочи стал всесоюзной здравницей.

Бальнеологический курорт «Мацеста»

Если душа нашего города — это люди, то сердце — однозначно Мацеста. Вы узнаете историю создания курорта, увидите природный сероводородный источник, который считается целебным. Прочувствуете на себе все особенности этого района и поймёте, почему именно Мацеста стала местом притяжения партийной верхушки страны.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Nissan Qashqai, детский бустер по запросу
  • Дополнительные расходы:
    — Дача Сталина: 800 ₽ за чел., дети до 14 лет — 350 ₽
    — Бальнеологический курорт «Мацеста»: 600 ₽ за чел.
    — Обед (по желанию)
  • По желанию можем добавить в маршрут и другие интересные места, детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Адлере
Я путешественник со стажем. 10 лет жила в Юго-Восточной Азии, родила ребёнка, создала компанию, а затем приехала на Кавказ без особых ожиданий. Но возможность за один день искупаться в море
читать дальше

и сходить к белым вершинам покорила меня… Люблю местную природу, историю и те эмоции, что сопровождают меня здесь. Умею удивляться и удивлять других теми чудесами, к которым местные, возможно, уже привыкли. Сертифицированный экскурсовод по Сочи (СГУ) — расскажу историю и заряжу эмоциями.

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии из Адлера

Экскурсия по даче Сталина в Сочи
На машине
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по даче Сталина в Сочи
Путешествие в прошлое: оцените обстановку сталинской дачи, узнайте о привычках вождя и откройте для себя его кинематографические предпочтения
Начало: От вашего отеля в Сириусе, Адлере или Хосте
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Курорты Сочи: большое путешествие
На автобусе
На микроавтобусе
9 часов
11 отзывов
Групповая
Курорты Сочи: большое путешествие
Погрузитесь в атмосферу Сочи на групповой экскурсии, посетив три главных курорта и объекты Олимпиады 2014. Восхитительные виды и интересные факты ждут вас
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
800 ₽ за человека
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
44 отзыва
Групповая
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере