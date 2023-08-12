1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Авторский тур в Мацесту
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Мацестинские источники Начало маршрута — ландшафтный парк Мацестинские источники, где вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводорода»
Расписание: ежедневно, время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП
«Примите участие в процессе сбора и обработки чайного листа на фабрике «Мацеста чай», продегустируете черный и зелёный чай с блинчиками и мёдом ☕️🥞»
Расписание: Среда и Суббота с 15:00
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Чайные плантации Мацесты: Обширные изумрудные чайные плантации поднимаются вверх по склонам горных массивов Кавказского хребта, окруженные реликтовым лесом»
Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья12 августа 2023Очень понравилась экскурсовод Полина. Смотрели Мацестинский аквариум с муреной и рыбами клоунами, потом Чайные плантации - много узнали про чай,
- VVerady17 августа 2022Экскурсией остались очень довольны и взрослые и дети. День получился насыщенный и интересный. Посмотрели красивейшие водопады, посмотрели плантацию чая, покормили
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Мацеста»
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Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Мацеста" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 15 750 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Водопады 💧, чайные плантации, сталинские дворцы, санатории и многое другое, что есть в Мацесте 🏞 Сочи. Купите одну из экскурсий на Мацесту и гиды проведут групповую или индивидуальную поездку с экскурсом в историю этого уникального и лечебного района Сочи из Адлера. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024