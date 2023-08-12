Найдено 3 экскурсии в категории « Мацеста » в Адлере, цены от 3 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 10% скидка Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Авторский тур в Мацесту Начало: Ресепшн вашего отеля «Мацестинские источники Начало маршрута — ландшафтный парк Мацестинские источники, где вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводорода» Расписание: ежедневно, время договорное 17500 15 750 ₽ за всё до 4 чел. 🚌 На автобусе 🐴 Конные прогулки Групповая 6 часов 5 отзывов Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо» Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП «Примите участие в процессе сбора и обработки чайного листа на фабрике «Мацеста чай», продегустируете черный и зелёный чай с блинчиками и мёдом ☕️🥞» Расписание: Среда и Суббота с 15:00 3 400 ₽ за человека 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 6 часов Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере «Чайные плантации Мацесты: Обширные изумрудные чайные плантации поднимаются вверх по склонам горных массивов Кавказского хребта, окруженные реликтовым лесом» Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности 14 000 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Адлера Последние отзывы на экскурсии Н Наталья Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо» читать дальше красивые виды чайных плантаций, потом ферма с шаром, конями, козами. На ферму довольно приличный подъем - нужно иметь терпение взобраться. На ферме пересмотрели всех лошадей, кормили смешных коз, рыб и черепах в прудах. Очень понравилась экскурсовод Полина. Смотрели Мацестинский аквариум с муреной и рыбами клоунами, потом Чайные плантации - много узнали про чай,

V Verady Авторский тур в Мацесту читать дальше животных, поднялись на воздушном шаре. Огромная благодарность нашему гиду Василию за подробный рассказ о тех местах в которых побывали, за чуткость, терпение и интеллигентность. Экскурсией остались очень довольны и взрослые и дети. День получился насыщенный и интересный. Посмотрели красивейшие водопады, посмотрели плантацию чая, покормили

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Мацеста»

Водопады 💧, чайные плантации, сталинские дворцы, санатории и многое другое, что есть в Мацесте 🏞 Сочи. Купите одну из экскурсий на Мацесту и гиды проведут групповую или индивидуальную поездку с экскурсом в историю этого уникального и лечебного района Сочи из Адлера. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024