Экскурсии на курорт Мацеста в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Мацеста» в Адлере, цены от 3 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторский тур в Мацесту
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Авторский тур в Мацесту
Начало: Ресепшн вашего отеля
«Мацестинские источники Начало маршрута — ландшафтный парк Мацестинские источники, где вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводорода»
Расписание: ежедневно, время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
6 часов
5 отзывов
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП
«Примите участие в процессе сбора и обработки чайного листа на фабрике «Мацеста чай», продегустируете черный и зелёный чай с блинчиками и мёдом ☕️🥞»
Расписание: Среда и Суббота с 15:00
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
3 400 за человека
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Чайные плантации Мацесты: Обширные изумрудные чайные плантации поднимаются вверх по склонам горных массивов Кавказского хребта, окруженные реликтовым лесом»
Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    12 августа 2023
    Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
    Очень понравилась экскурсовод Полина. Смотрели Мацестинский аквариум с муреной и рыбами клоунами, потом Чайные плантации - много узнали про чай,
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    красивые виды чайных плантаций, потом ферма с шаром, конями, козами. На ферму довольно приличный подъем - нужно иметь терпение взобраться. На ферме пересмотрели всех лошадей, кормили смешных коз, рыб и черепах в прудах.

  • V
    Verady
    17 августа 2022
    Авторский тур в Мацесту
    Экскурсией остались очень довольны и взрослые и дети. День получился насыщенный и интересный. Посмотрели красивейшие водопады, посмотрели плантацию чая, покормили
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    животных, поднялись на воздушном шаре. Огромная благодарность нашему гиду Василию за подробный рассказ о тех местах в которых побывали, за чуткость, терпение и интеллигентность.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Мацеста»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
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  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Мацеста" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 15 750 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Водопады 💧, чайные плантации, сталинские дворцы, санатории и многое другое, что есть в Мацесте 🏞 Сочи. Купите одну из экскурсий на Мацесту и гиды проведут групповую или индивидуальную поездку с экскурсом в историю этого уникального и лечебного района Сочи из Адлера. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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