10%
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
Начало: В Сириусе
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
15 930 ₽
17 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
Завтра в 08:00
27 сен в 08:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле (из Адлера)
Центр города, Олимпийская деревня, Скайпарк, "Красная Поляна" и "Роза Хутор" за один день
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Яркие краски Сочи
Из Адлера - на гору Ахун и морскую прогулку
Завтра в 09:30
27 сен в 09:30
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
