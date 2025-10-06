Приглашаем полюбоваться невероятной природой и уютными курортами Абхазии! Вы увидите могучие ущелья, сосновые леса и волшебные озера с прозрачной водой. Погуляете по Гагре и заглянете на дачу Сталина, утопающую в липах. А мы расскажем, как складывалась история страны и как живут здесь люди в наши дни.
Описание экскурсии
Великолепная Абхазия
Мы покажем вам самые живописные места Страны Души. В программе экскурсии:
- Гагра — вы увидите знаменитую колоннаду, проедете по эвкалиптовой аллее, посетите заброшенный санаторий и полюбуетесь курортом с высоты
- Три ущелья — мы проедем Бзыбское, Гегское и Юпшарское ущелья. Погуляем по подвесному мосту над рекой и рассмотрим храм 10 века
- Голубое озеро — вы оцените необычайно яркий цвет его воды и услышите связанные с ним легенды
- Озеро Рица — главный символ страны. Вы узнаете историю его происхождения и полюбуетесь окружающими ландшафтами: лесами и горными склонами
- Дача Сталина — вы рассмотрите аутентичные интерьеры и узнаете, какие знаменитые люди здесь бывали
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительные расходы: Рицинский парк — 700 ₽ взрослые, 200 ₽ дети 8-12 лет, до 8 лет бесплатно, дача Сталина — 500 ₽ с чел.
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Араик — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 4880 туристов
Добрый день, меня зовут Араик. Вместе с командой опытных гидов мы проводим экскурсии по Абхазии более 10 лет. С радостью покажем вам эту живописную страну и расскажем о ее истории, традициях и культуре.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
6 окт 2025
Все отлично и интересно
О
Ольга
30 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Красивые пейзажи, познавательные рассказы и много новых впечатлений. Гидом Алимом остались очень довольны. Машина чистая и комфортабельная.
В
Виктория
25 сен 2025
Спасибо большое Араику за потрясающую экскурсию! Ездила с ребенком.
Араик нас встретил в указанной точке, был вежлив и приветлив. К малышу проявил заботливость. Рассказал интересные и исторические события, провез по маршруту. На остановках не торопил, дал полюбоваться видами и запечатлеть все на память телефон.
А еще заехали в очень живописный и вкусный абхазский дворик.
С наилучшими пожеланиями!
Араик нас встретил в указанной точке, был вежлив и приветлив. К малышу проявил заботливость. Рассказал интересные и исторические события, провез по маршруту. На остановках не торопил, дал полюбоваться видами и запечатлеть все на память телефон.
А еще заехали в очень живописный и вкусный абхазский дворик.
С наилучшими пожеланиями!
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в прошлое Абхазии, насладитесь красотой озера Рица и узнайте о местных традициях и истории. Увлекательное путешествие в мир природы и культуры
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Групповая
до 16 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Попробуйте высокогорный чай, мёд с местных пасек, копчёные сыры и мясо, коньяк, вино и чачу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
27 ноя в 06:00
2430 ₽
2700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица + Новый Афон
Увидеть главные достопримечательности и насладиться природой Апсны
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
27 ноя в 06:00
1800 ₽ за человека