Гагра — это город-декорация, где морской бриз смешивается с ароматом хвои, а архитектура начала 20 века создаёт неповторимый ретро-колорит. Мы полюбуемся самыми известными достопримечательностями без спешки и суеты.
И конечно выберем лучшие точки, чтобы сделать эффектные снимки в кабриолете с открытым верхом — и не только!
И конечно выберем лучшие точки, чтобы сделать эффектные снимки в кабриолете с открытым верхом — и не только!
Описание фото-прогулки
Белые скалы — уникальное природное место, где белоснежный известняк встречается с бирюзовым морем.
Смотровая с видом на Гагру — весь город и изгиб побережья окажутся у ваших ног. Идеальная точка, чтобы оценить масштаб и красоту курорта.
Замок на выбор
- Замок принца Ольденбургского — монументальное здание в стиле модерн, с которого началась история Гагры
- Замок доктора Эрна — более камерная, но невероятно фотогеничная локация с налётом таинственности
Дача Сталина (по желанию) — погрузимся в атмосферу советского монументализма и атмосферу отдыха вождя народов.
Сердце Старой Гагры
- Колоннада и Зимний театр — визитные карточки города. Белоснежные арки и строгие линии станут идеальным фоном для ваших портретов
- Ресторан «Гагрипш» — легендарное здание с часами, привезённое из Норвегии более 100 лет назад
- Приморский парк — прогуляемся по тенистым аллеям среди пальм, олеандров и прудов
По желанию мы можем заглянуть на обед в ресторан «Абаата» — это уникальное место в стенах древней крепости.
Организационные детали
- Я снимаю на на профессиональную камеру Sony A7 IV с объективом Sony FE 24-70mm f/2.8
- В течение недели после нашей встречи вы получите от 25 фото в авторской обработке + весь отснятый материал в виде ссылки на облачное хранилище (доступна 1 месяц)
- Я заберу вас в пределах Сириуса или встречу на границе. Поедем на кабриолете Lexus
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на дачу Сталина — 250 ₽ за чел., в замок Ольденбургского — около 300 ₽ за чел. и питание по желанию
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 139 туристов
Я профессиональный фотограф и занимаюсь не только свадебной и индивидуальной съёмкой, но и провожу авторские фототуры на личном кабриолете Lexus. Готовы отправиться за красивыми кадрами и яркими впечатлениями в Абхазию или на Красную Поляну? Буду рад встрече!
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Из Адлера - в Старую Гагру на кабриолете с фотографом»
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: На КПП Псоу
Завтра в 09:00
11 мая в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
Начало: В Сириусе
10 июн в 08:00
11 июн в 08:00
17 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Новоафонская пещера, живописная природа и увлекательные факты о Стране Души
Начало: По вашему адресу в Центральном Сочи
Завтра в 08:00
11 мая в 08:00
18 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
от 19 000 ₽ за экскурсию