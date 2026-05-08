Гагра — это город-декорация, где морской бриз смешивается с ароматом хвои, а архитектура начала 20 века создаёт неповторимый ретро-колорит. Мы полюбуемся самыми известными достопримечательностями без спешки и суеты. И конечно выберем лучшие точки, чтобы сделать эффектные снимки в кабриолете с открытым верхом — и не только!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 19 000 ₽ за экскурсию

Белые скалы — уникальное природное место, где белоснежный известняк встречается с бирюзовым морем.

Смотровая с видом на Гагру — весь город и изгиб побережья окажутся у ваших ног. Идеальная точка, чтобы оценить масштаб и красоту курорта.

Замок принца Ольденбургского — монументальное здание в стиле модерн, с которого началась история Гагры

— монументальное здание в стиле модерн, с которого началась история Гагры Замок доктора Эрна — более камерная, но невероятно фотогеничная локация с налётом таинственности

Дача Сталина (по желанию) — погрузимся в атмосферу советского монументализма и атмосферу отдыха вождя народов.

Колоннада и Зимний театр — визитные карточки города. Белоснежные арки и строгие линии станут идеальным фоном для ваших портретов

— визитные карточки города. Белоснежные арки и строгие линии станут идеальным фоном для ваших портретов Ресторан «Гагрипш» — легендарное здание с часами, привезённое из Норвегии более 100 лет назад

— легендарное здание с часами, привезённое из Норвегии более 100 лет назад Приморский парк — прогуляемся по тенистым аллеям среди пальм, олеандров и прудов

По желанию мы можем заглянуть на обед в ресторан «Абаата» — это уникальное место в стенах древней крепости.

Я снимаю на на профессиональную камеру Sony A7 IV с объективом Sony FE 24-70mm f/2.8

В течение недели после нашей встречи вы получите от 25 фото в авторской обработке + весь отснятый материал в виде ссылки на облачное хранилище (доступна 1 месяц)

Я заберу вас в пределах Сириуса или встречу на границе. Поедем на кабриолете Lexus

Дополнительно оплачиваются входные билеты на дачу Сталина — 250 ₽ за чел., в замок Ольденбургского — около 300 ₽ за чел. и питание по желанию

