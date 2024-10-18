Р Регина

Безумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же очень весело, позитивно все, скучать точно водитель Баттал не дал. Просто самый лучший 😊👍и кстати очень комфортный автомобиль. Обязательно вернусь еще❤️