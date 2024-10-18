10 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия по достопримечательностям Адлера и Абхазии
За один день вы посетите самые интересные места Абхазии: ресторан Гагрипш, озеро Рица, Колхидский лес и мандариновые сады. Дегустация вина и сыра включена
Начало: В Адлере
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
4 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
1 200₽ за человека
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица
Увидеть главные достопримечательности и насладиться природой Апсны
Начало: На КПП Псоу
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 800₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Старинная красота Абхазии
Увидеть всё самое интересное в Гагре и насладиться потрясающей природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник и четверг в 08:30, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
4 ноя в 08:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРегина18 октября 2024Безумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же очень весело, позитивно все, скучать точно водитель Баттал не дал. Просто самый лучший 😊👍и кстати очень комфортный автомобиль. Обязательно вернусь еще❤️
- ААнна5 марта 2024Очень понравилась экскурсия ☺. Невероятные пейзажи, солнечная погода и прекрасный гид- это все что нужно было для нашего путешествия. Приедем еще)
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Ресторан «Гагрипш»»
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