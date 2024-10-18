Ресторан «Гагрипш» – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Ресторан «Гагрипш»» в Адлере, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Групповое путешествие по Абхазии
На автобусе
1 отзыв
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия по достопримечательностям Адлера и Абхазии
За один день вы посетите самые интересные места Абхазии: ресторан Гагрипш, озеро Рица, Колхидский лес и мандариновые сады. Дегустация вина и сыра включена
Начало: В Адлере
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
4 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
1 200 за человека
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица
На машине
1 отзыв
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица
Увидеть главные достопримечательности и насладиться природой Апсны
Начало: На КПП Псоу
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 800 за человека
Старинная красота Абхазии
На машине
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Старинная красота Абхазии
Увидеть всё самое интересное в Гагре и насладиться потрясающей природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник и четверг в 08:30, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
4 ноя в 08:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Регина
    18 октября 2024
    Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица
    Безумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же очень весело, позитивно все, скучать точно водитель Баттал не дал. Просто самый лучший 😊👍и кстати очень комфортный автомобиль. Обязательно вернусь еще❤️
    Безумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же очень
  • А
    Анна
    5 марта 2024
    Групповое путешествие по Абхазии
    Очень понравилась экскурсия ☺. Невероятные пейзажи, солнечная погода и прекрасный гид- это все что нужно было для нашего путешествия. Приедем еще)

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Ресторан «Гагрипш»»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Старинная красота Абхазии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в ноябре 2024
Сейчас в Адлере в категории "Ресторан «Гагрипш»" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 2 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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