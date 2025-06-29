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В "Красную Поляну" и "Розу Хутор" - на кабриолете из Адлера

Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Представьте себя на заднем сиденье полноразмерного кабриолета, направляющегося к живописным уголкам Красной Поляны и Розы Хутор.

Эта индивидуальная экскурсия предлагает не только комфортное путешествие по современным трассам и затейливому серпантину, но
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и возможность насладиться неповторимыми видами ущелья Ахцу и Горной Олимпийской деревни с высоты 1170 метров. Ваша фотоколлекция обогатится яркими снимками, а впечатления останутся на всю жизнь. Встреча возможна в пгт. Сириус или любой точке Адлера, а комфорт обеспечат кабриолеты Volvo C70 или Chrysler Sebring lll

4.9
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Уникальная поездка на кабриолете
  • 🏞 Малоизвестные смотровые площадки
  • 🏔 Посещение двух Красных Полян
  • ❄ Портал из лета в зиму
  • 👨‍🏫 Профессиональные гиды

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для поездки на кабриолете, чтобы насладиться открыточными видами и комфортной погодой.
Сейчас август — это идеальное время.
В "Красную Поляну" и "Розу Хутор" - на кабриолете из Адлера
В "Красную Поляну" и "Розу Хутор" - на кабриолете из Адлера
В "Красную Поляну" и "Розу Хутор" - на кабриолете из Адлера

Что можно увидеть

  • Красная Поляна
  • Роза Хутор
  • Смотровая площадка

Описание экскурсии

По дороге с открыточными видами, построенной ещё до олимпиады, мы отвезём вас на горные курорты «Красная Поляна» и «Роза Хутор». Заедем на смотровую площадку: место малоизвестное, туристические группы сюда не привозят, а ракурсы ущелья Ахцу здесь — что надо. Посетим и настоящий посёлок Красная Поляна. Да, это не ошибка, Красных Полян действительно две, и мы расскажем, как возникла путаница между ними. Покажем портал из лета в зиму и объясним, как он возник.

Организационные детали

  • Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом
  • Мы встретим вас в пгт. Сириус или любой точке Адлера. Если за вами нужно заехать в другие районы Сочи, вы можете заказать эту поездку здесь
  • С вами поеду я или другой водитель нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Нашего путешествия стартует в любой точке Сириуса. Подача кабриолета в другие районы Адлера возможна при отсутствии пробок. Туристов, приезжающих из других районов Сочи мы встречаем на вокзале Олимпийского Парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар
Захар — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1343 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных прогулках на кабриолетах и лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мила
Этот день стал настоящим праздником: захватывающие виды, свежий горный воздух и ощущение полной свободы. Особая благодарность водителю Алексею — профессионалу с большим опытом, который сделал нашу с сыном поездку максимально
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комфортной и безопасной.
Отдельное спасибо организатору Захару за чёткую и продуманную организацию, благодаря которой всё прошло гладко и без забот.
Эти яркие впечатления и эмоции останутся с нами надолго! Рекомендую всем, кто хочет провести время интересно и незабываемо!

Этот день стал настоящим праздником: захватывающие виды, свежий горный воздух и ощущение полной свободы. Особая благодарность
Этот день стал настоящим праздником: захватывающие виды, свежий горный воздух и ощущение полной свободы. Особая благодарность
Этот день стал настоящим праздником: захватывающие виды, свежий горный воздух и ощущение полной свободы. Особая благодарность
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Виктория
Осуществили свое давнее желание - прокатиться на кабриолете. Обратились к Захару, он очень быстро с нами связался и уточнил все детали. Перед назначенной датой прислал контакты гида-водителя Дмитрия. По итогу
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поездки из Адлера на Красную Поляну и Розу Хутор можем сказать, что это лучшее, что с нами случилось за этот отпуск. 🔝🩷 Интересные рассказы Дмитрия, любая музыка под настроение, комфортный стиль вождения, чистая машина и главное - эксклюзивные локации, которые не покажет ни один маршрут на экскурсионном автобусе. Спасибо за Вашу работу, еще встретимся. 🫶🏻

Осуществили свое давнее желание - прокатиться на кабриолете. Обратились к Захару, он очень быстро с нами
Осуществили свое давнее желание - прокатиться на кабриолете. Обратились к Захару, он очень быстро с нами
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Евгения
прекрасная поездка с отличным экскурсоводом - Олегом 🤗 очень довольны поездкой, точно будем советовать знакомым) сам организатор - Захар тоже очень понравился, оперативная обратная связь и внимательность к заказчикам. ездили
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с ребенком, о чем сразу сообщили, при заказе экскурсии. очень понравилось, что Захар сразу же сказал, что нужен бустер, сообщил, что у них есть и он будет в машине. невероятные впечатления от поездки, огромное спасибо! 🥰☀️

прекрасная поездка с отличным экскурсоводом - Олегом 🤗 очень довольны поездкой, точно будем советовать знакомым) сам
прекрасная поездка с отличным экскурсоводом - Олегом 🤗 очень довольны поездкой, точно будем советовать знакомым) сам
прекрасная поездка с отличным экскурсоводом - Олегом 🤗 очень довольны поездкой, точно будем советовать знакомым) сам
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Королева
Это восторг, яркие эмоции и незабываемые впечатления! Это скорость, ветер в лицо и захватывающие виды! Это свобода и красота! Это профессионализм и любовь к людям! С Благодарностью, Вера и Лера!
Это восторг, яркие эмоции и незабываемые впечатления! Это скорость, ветер в лицо и захватывающие виды! Это
Это восторг, яркие эмоции и незабываемые впечатления! Это скорость, ветер в лицо и захватывающие виды! Это
Это восторг, яркие эмоции и незабываемые впечатления! Это скорость, ветер в лицо и захватывающие виды! Это
Это восторг, яркие эмоции и незабываемые впечатления! Это скорость, ветер в лицо и захватывающие виды! Это
Это восторг, яркие эмоции и незабываемые впечатления! Это скорость, ветер в лицо и захватывающие виды! Это
Это восторг, яркие эмоции и незабываемые впечатления! Это скорость, ветер в лицо и захватывающие виды! Это
Это восторг, яркие эмоции и незабываемые впечатления! Это скорость, ветер в лицо и захватывающие виды! Это
Это восторг, яркие эмоции и незабываемые впечатления! Это скорость, ветер в лицо и захватывающие виды! Это+1
Это восторг, яркие эмоции и незабываемые впечатления! Это скорость, ветер в лицо и захватывающие виды! Это
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А
Замечательно провели время в компании Алексея, на чудесном белом Chrysler, сделали тонну красивых фото и видео. Рекомендую обязательно если не было до этого опыта езды в кабриолете)
Замечательно провели время в компании Алексея, на чудесном белом Chrysler, сделали тонну красивых фото и видео.
Замечательно провели время в компании Алексея, на чудесном белом Chrysler, сделали тонну красивых фото и видео.
Замечательно провели время в компании Алексея, на чудесном белом Chrysler, сделали тонну красивых фото и видео.
Замечательно провели время в компании Алексея, на чудесном белом Chrysler, сделали тонну красивых фото и видео.
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Елена
Замечательная поездка, дети восторге, гид Алексей все рассказывает, помогает сфотографироваться, аккуратно ведет машину, поднялись на Роза Хутор. Советую всем
Замечательная поездка, дети восторге, гид Алексей все рассказывает, помогает сфотографироваться, аккуратно ведет машину, поднялись на Роза
Замечательная поездка, дети восторге, гид Алексей все рассказывает, помогает сфотографироваться, аккуратно ведет машину, поднялись на Роза
Замечательная поездка, дети восторге, гид Алексей все рассказывает, помогает сфотографироваться, аккуратно ведет машину, поднялись на Роза
Замечательная поездка, дети восторге, гид Алексей все рассказывает, помогает сфотографироваться, аккуратно ведет машину, поднялись на Роза
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