и возможность насладиться неповторимыми видами ущелья Ахцу и Горной Олимпийской деревни с высоты 1170 метров. Ваша фотоколлекция обогатится яркими снимками, а впечатления останутся на всю жизнь. Встреча возможна в пгт. Сириус или любой точке Адлера, а комфорт обеспечат кабриолеты Volvo C70 или Chrysler Sebring lll

Описание экскурсии

По дороге с открыточными видами, построенной ещё до олимпиады, мы отвезём вас на горные курорты «Красная Поляна» и «Роза Хутор». Заедем на смотровую площадку: место малоизвестное, туристические группы сюда не привозят, а ракурсы ущелья Ахцу здесь — что надо. Посетим и настоящий посёлок Красная Поляна. Да, это не ошибка, Красных Полян действительно две, и мы расскажем, как возникла путаница между ними. Покажем портал из лета в зиму и объясним, как он возник.

Организационные детали