Представьте себя на заднем сиденье полноразмерного кабриолета, направляющегося к живописным уголкам Красной Поляны и Розы Хутор.
Эта индивидуальная экскурсия предлагает не только комфортное путешествие по современным трассам и затейливому серпантину, но
Эта индивидуальная экскурсия предлагает не только комфортное путешествие по современным трассам и затейливому серпантину, но
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Уникальная поездка на кабриолете
- 🏞 Малоизвестные смотровые площадки
- 🏔 Посещение двух Красных Полян
- ❄ Портал из лета в зиму
- 👨🏫 Профессиональные гиды
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для поездки на кабриолете, чтобы насладиться открыточными видами и комфортной погодой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Красная Поляна
- Роза Хутор
- Смотровая площадка
Описание экскурсии
По дороге с открыточными видами, построенной ещё до олимпиады, мы отвезём вас на горные курорты «Красная Поляна» и «Роза Хутор». Заедем на смотровую площадку: место малоизвестное, туристические группы сюда не привозят, а ракурсы ущелья Ахцу здесь — что надо. Посетим и настоящий посёлок Красная Поляна. Да, это не ошибка, Красных Полян действительно две, и мы расскажем, как возникла путаница между ними. Покажем портал из лета в зиму и объясним, как он возник.
Организационные детали
- Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом
- Мы встретим вас в пгт. Сириус или любой точке Адлера. Если за вами нужно заехать в другие районы Сочи, вы можете заказать эту поездку здесь
- С вами поеду я или другой водитель нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Нашего путешествия стартует в любой точке Сириуса. Подача кабриолета в другие районы Адлера возможна при отсутствии пробок. Туристов, приезжающих из других районов Сочи мы встречаем на вокзале Олимпийского Парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1343 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных прогулках на кабриолетах и лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Этот день стал настоящим праздником: захватывающие виды, свежий горный воздух и ощущение полной свободы. Особая благодарность водителю Алексею — профессионалу с большим опытом, который сделал нашу с сыном поездку максимально
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Осуществили свое давнее желание - прокатиться на кабриолете. Обратились к Захару, он очень быстро с нами связался и уточнил все детали. Перед назначенной датой прислал контакты гида-водителя Дмитрия. По итогу
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прекрасная поездка с отличным экскурсоводом - Олегом 🤗 очень довольны поездкой, точно будем советовать знакомым) сам организатор - Захар тоже очень понравился, оперативная обратная связь и внимательность к заказчикам. ездили
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Это восторг, яркие эмоции и незабываемые впечатления! Это скорость, ветер в лицо и захватывающие виды! Это свобода и красота! Это профессионализм и любовь к людям! С Благодарностью, Вера и Лера!
+1
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А
Замечательно провели время в компании Алексея, на чудесном белом Chrysler, сделали тонну красивых фото и видео. Рекомендую обязательно если не было до этого опыта езды в кабриолете)
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Замечательная поездка, дети восторге, гид Алексей все рассказывает, помогает сфотографироваться, аккуратно ведет машину, поднялись на Роза Хутор. Советую всем
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