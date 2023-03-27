На полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll вы с комфортом отправитесь в красивое путешествие по сочинским курортам. Проедете по современным трассам и антуражному дореволюционному шоссе. Прокатитесь по серпантину к секретной обзорной площадке. И пополните свою копилку впечатлений поездкой «как в кино», а фотоколлекцию — яркими снимками.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По дороге с открыточными видами мы отвезём вас в горные курорты Красная Поляна и Роза Хутор. Заедем на заброшенный участок старого шоссе, построенного ещё в царские времена, в 19 веке. Место малоизвестное, туристические группы сюда не привозят, а ракурсы ущелья Ахцу здесь — что надо. Также мы поднимемся по серпантину к очередной порции вдохновения — и новым пейзажами, уже со смотровой Горной Олимпийской деревни на высоте 1170 м.

А ещё у нас есть альтернативное предложение: поехать по другому маршруту, на гору Большой Ахун (с посещением смотровой башни, заброшенного ресторана, замка Квитко). Стоимость та же — при бронировании напишите, какой вариант выбираете. Но что бы ваша душа ни пожелала, этот день подарит вам фантастические виды и красоты, в которых особенно приятно растворяться, путешествуя на кабриолете.

Организационные детали