Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию к озеру Рица, которая станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Сочи.
Путешествие на кабриолете позволит вам по-новому взглянуть на красоты кавказских гор, насладиться
Путешествие на кабриолете позволит вам по-новому взглянуть на красоты кавказских гор, насладиться
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииОб экскурсии Приглашаем Вас с друзьями посетить жемчужину Абхазии — горное озеро Рица. Только на кабриолете вы сможете в полной мере насладиться потрясающими видами гор, среди которых вьётся дорога на это прекрасное озеро. Во время путешествия чистейший горный воздух будет проникать в ваши легкие, а кавказская атмосфера накроет с головой. Наш путь будет пролегать через знаменитые Гагры, а затем вдоль горной реки Бзыбь. Перед вашими глазами будут проплывать многочисленные национальные достопримечательности «Страны Души». Какие документы нужны для въезда в Абхазию:
- Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт.
- Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
Экскурсия проводится ежедневно. Обсудите с гидом подходящие вам дату и время.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагра
- Озеро Рица
- Водопад «Девичьи Слёзы»
- Голубое озеро
- Дача Сталина
Что включено
- Транспорт
- Услуги водителя-сопровождающего
Что не входит в цену
- Входные билеты на озеро Рица (700 руб. за человека)
- Дача Сталина (200 руб. за человека)
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего местоположения в Сириусе или Адлере
Завершение: От вашего местоположения в Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно. Обсудите с гидом подходящие вам дату и время.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
31 июл 2024
У нас был гид Антон!
Это восторг🥰
Антон огонь, сразу поймал нашу волну, создавал настроение, пел с нами песни😀
Было очень комфортно, весело, безопасно и, конечно, очень красиво!!!
Машина супер, виды Абхазии - навсегда в сердце!
Осталось много впечатлений на всю жизнь🥰
Это восторг🥰
Антон огонь, сразу поймал нашу волну, создавал настроение, пел с нами песни😀
Было очень комфортно, весело, безопасно и, конечно, очень красиво!!!
Машина супер, виды Абхазии - навсегда в сердце!
Осталось много впечатлений на всю жизнь🥰
А
Александр
18 июл 2024
В целом все хорошо. Не понравился 1 момент: в описании не указано, что нужно будет заплатить за въезд в заповедник за водителя
Е
Евгений
19 сен 2023
Делал сюрприз. Писать много не буду.
Экскурсия на белоснежном кабриолете прошла незабываемо. Все в восторге, рекомендую эту компанию. Все четко.
Экскурсия на белоснежном кабриолете прошла незабываемо. Все в восторге, рекомендую эту компанию. Все четко.
А
Александр
30 мая 2023
Входит в следующие категории Адлера
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