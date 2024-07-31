К Кристина У нас был гид Антон!

Это восторг🥰

Антон огонь, сразу поймал нашу волну, создавал настроение, пел с нами песни😀

Было очень комфортно, весело, безопасно и, конечно, очень красиво!!!



Машина супер, виды Абхазии - навсегда в сердце!

Осталось много впечатлений на всю жизнь🥰

А Александр В целом все хорошо. Не понравился 1 момент: в описании не указано, что нужно будет заплатить за въезд в заповедник за водителя

Е Евгений Делал сюрприз. Писать много не буду.

Экскурсия на белоснежном кабриолете прошла незабываемо. Все в восторге, рекомендую эту компанию. Все четко.