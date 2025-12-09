Мои заказы

Каньон «Чёртовы ворота» – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньон «Чёртовы ворота»» в Адлере, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Пешая
На микроавтобусе
4.5 часа
62 отзыва
Водная прогулка
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за человека
Чайное путешествие по Сочи - из Адлера
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайное путешествие по Сочи - из Адлера
Побывать на плантациях и полюбоваться каньонами, реками, горами и водопадами
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Волшебные каньоны Хосты + дегустация вина
На машине
Джиппинг
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Волшебные каньоны Хосты + дегустация вина
Путешествие на внедорожнике по горным ущельям и чайным плантациям
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.

