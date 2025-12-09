Водная прогулка
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайное путешествие по Сочи - из Адлера
Побывать на плантациях и полюбоваться каньонами, реками, горами и водопадами
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Волшебные каньоны Хосты + дегустация вина
Путешествие на внедорожнике по горным ущельям и чайным плантациям
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Каньон «Чёртовы ворота»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в декабре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Каньон «Чёртовы ворота»" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год по теме «Каньон «Чёртовы ворота»», 62 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль