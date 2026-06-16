Долина Псахо — одно из самых необычных природных мест в окрестностях Сочи.
Здесь прозрачная горная река веками прокладывала путь среди скал, создавая каньоны, водные чаши и причудливые каменные формы.
На внедорожнике мы доберёмся до самых интересных локаций, прогуляемся по каньону и полюбуемся природой, которая почти не изменилась за тысячи лет.
Здесь прозрачная горная река веками прокладывала путь среди скал, создавая каньоны, водные чаши и причудливые каменные формы.
На внедорожнике мы доберёмся до самых интересных локаций, прогуляемся по каньону и полюбуемся природой, которая почти не изменилась за тысячи лет.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Царский каньон реки Псахо
- Подвесной мост
- Гнездо совы
- Ахштырский каньон
- Троице-Георгиевский женский монастырь
- Ахштырскую пещеру (по желанию)
И успеете:
- Пройти по живописным тропам вдоль русла реки
- Освежиться в чистой горной воде
- Узнать о формировании каньонов и особенностях местной природы
- Рассмотреть редкие растения и древние известняковые скалы
- Сделать эффектные фотографии в одном из самых фотогеничных мест региона
Организационные детали
- Едем на внедорожнике
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Экологический сбор — 300 ₽, дети до 10 лет бесплатно
- Ахштырская пещера (по желанию) — 500 ₽, дети до 14 лет — 250 ₽
- Питание — по меню
- Трансфер из Сириуса — 400 ₽ за чел., из Центрального района Сочи — 1300 ₽ за чел.
ежедневно в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1681 туриста
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
Входит в следующие категории Адлера
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