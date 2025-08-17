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Фотоэкскурсия «Абхазская сказка: озеро Рица и Белые скалы»

Отправиться в путешествие по Стране Души и получить яркие фотографии на память
Я создала экскурсию с двух точек зрения: с точки зрения фотографа — это вау-локации, при виде которых задаёшься вопросом — а это точно реально? С точки зрения гида — это доступный маршрут, сочетающий историю и живописную дорогу в горы.

Во время переездов я расскажу вам о заселении Кавказа, а во время остановок сниму красоту вокруг вас и вас на фоне красоты.
5
4 отзыва
Фотоэкскурсия «Абхазская сказка: озеро Рица и Белые скалы»
Фотоэкскурсия «Абхазская сказка: озеро Рица и Белые скалы»
Фотоэкскурсия «Абхазская сказка: озеро Рица и Белые скалы»

Описание фото-прогулки

Насыщенная программа на весь день

За этот день вы успеете выехать из России и вернуться обратно. Вас ждёт загадочное озеро в горах, шикарные остановки на водопадах, у колоннады и абсолютное наслаждение нетронутой природой Абхазии. А также остановка на кофе-брейк — в Абхазии очень вкусно готовят кофе на песке.

Красивые фото на память

На всех локациях я сделаю для вас фотографии на профессиональную камеру Sony. И сниму достопримечательности, чтобы у вас остались завораживающие фото-открытки из этих мест.

В нашей программе:

  • Белые скалы, где мы поприветствуем море
  • Смотровая площадка с видом на Гагру и на самую маленькую реку в мире
  • Ресторан «Гагрипш», приморский парк, колоннада и Зимний театр
  • Если будет желание, то я покажу вам пару заброшек на побережье
  • Сказочное Голубое озеро — место слияния двух рек
  • Юпшарский каньон, он же «Каменный Мешок»
  • Смотровая «Прощай, Родина»
  • Высокогорное озеро Рица — сердце Абхазии
  • Мандариновый сад

Вы узнаете:

  • Историю Кавказа и народов, которые заселяли эти места много лет назад
  • Как возникли горные массивы и природные достопримечательности
  • Почему Абхазию называют Страной Души

Организационные детали

  • Встречаемся на границе РФ с Абхазией
  • Поездка проходит на автомобиле Kia или Hyundai
  • Детский билет стоит столько же, сколько и взрослый
  • С каждой остановки вы получите 5–10 фото в авторской обработке на профессиональную камеру Sony + весь отснятый материал по желанию + видео на iPhone 15 Pro Max. Фотографии будут отправлены в Telegram в течение недели
  • Дополнительные расходы: билет в национальный заповедник с озером Рица — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ дети от 7 лет. Обед и кофе — по желанию

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

в субботу в 09:45

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Участник5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На границе РФ
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 26 туристов
Я опытный путешественник и профессиональный фотограф. Любовь к путешествиям привела меня в туризм — с 2016 года я занимаюсь проведением экскурсий. Начала свою работу за границей: в Греции, Вьетнаме, Узбекистане,
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Таиланде и Египте. Теперь я со своей командой организовываю экскурсии для вас так, как хотела бы для себя! В связи с пандемией оказалась в Сочи и нисколько не жалею! Этот город меня очаровал, остаюсь здесь жить. Хотите узнать почему? Расскажу на экскурсии:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
Экскурсия превосходная, просто сказка!!! Юля отличный гид, прекрасный рассказчик, опытный путешественник, уверенный водитель! Подскажет, расскажет. Советую!
Экскурсия превосходная, просто сказка!!! Юля отличный гид, прекрасный рассказчик, опытный путешественник, уверенный водитель! Подскажет, расскажет. Советую!
Экскурсия превосходная, просто сказка!!! Юля отличный гид, прекрасный рассказчик, опытный путешественник, уверенный водитель! Подскажет, расскажет. Советую!
Экскурсия превосходная, просто сказка!!! Юля отличный гид, прекрасный рассказчик, опытный путешественник, уверенный водитель! Подскажет, расскажет. Советую!
Экскурсия превосходная, просто сказка!!! Юля отличный гид, прекрасный рассказчик, опытный путешественник, уверенный водитель! Подскажет, расскажет. Советую!
Экскурсия превосходная, просто сказка!!! Юля отличный гид, прекрасный рассказчик, опытный путешественник, уверенный водитель! Подскажет, расскажет. Советую!
Экскурсия превосходная, просто сказка!!! Юля отличный гид, прекрасный рассказчик, опытный путешественник, уверенный водитель! Подскажет, расскажет. Советую!
Экскурсия превосходная, просто сказка!!! Юля отличный гид, прекрасный рассказчик, опытный путешественник, уверенный водитель! Подскажет, расскажет. Советую!
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Ирина
Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля интересный гид и собеседник) .Во время фотосессии, Юля здорово к себе расположила и настроила на съёмку, помогала с ракурсами, светом), в результате получились отличные фотографии). Благодарю ♥️ за прекрасный день, Желаю тебе творческих успехов, профессионального роста.
Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля
Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля
Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля
Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля
Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля
Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля
Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля
Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля+2
Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля
Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля
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Е
Отличная фотоэкскурсия. Ездили впервые, потрясающая природа, интересные легенды, замечательные локации. На всём пути следования царила непринуждённая атмосфера, с Юлией легко общаться, чувствовалось дружеское отношение. Итог: смеялись много, пели песни, особенно
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после Леона, появились общие приколы, поездка была лёгкой и весёлой, несмотря на дождь, очень повезло, многие локации, были без людны, мы смогли сделать много интересных фотографий.
Юлия огромное спасибо, за потрясающую фотоэкскурсию, очень ждём фото

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Ольга
Восхитительная экскурсия из лета в зиму с невероятной Юлией. Подходит для тех, кто хочет совместить и посещение достопримечательностей и фотосессию в своем индивидуальном ритме 🤩мы были с 4х летним ребёнком,
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которого Юлия смогла увлечь и интересными рассказами и позированием перед камерой📹Юля не только замечательный гид, но и аккуратный водитель, учтет все пожелания туристов! Спасибо огромное за этот удивительный день, полный впечатлений и событий. Ждём с нетерпением фото 📷

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