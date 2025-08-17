Я создала экскурсию с двух точек зрения: с точки зрения фотографа — это вау-локации, при виде которых задаёшься вопросом — а это точно реально? С точки зрения гида — это доступный маршрут, сочетающий историю и живописную дорогу в горы. Во время переездов я расскажу вам о заселении Кавказа, а во время остановок сниму красоту вокруг вас и вас на фоне красоты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Насыщенная программа на весь день

За этот день вы успеете выехать из России и вернуться обратно. Вас ждёт загадочное озеро в горах, шикарные остановки на водопадах, у колоннады и абсолютное наслаждение нетронутой природой Абхазии. А также остановка на кофе-брейк — в Абхазии очень вкусно готовят кофе на песке.

Красивые фото на память

На всех локациях я сделаю для вас фотографии на профессиональную камеру Sony. И сниму достопримечательности, чтобы у вас остались завораживающие фото-открытки из этих мест.

В нашей программе:

Белые скалы, где мы поприветствуем море

Смотровая площадка с видом на Гагру и на самую маленькую реку в мире

Ресторан «Гагрипш», приморский парк, колоннада и Зимний театр

Если будет желание, то я покажу вам пару заброшек на побережье

Сказочное Голубое озеро — место слияния двух рек

Юпшарский каньон, он же «Каменный Мешок»

Смотровая «Прощай, Родина»

Высокогорное озеро Рица — сердце Абхазии

Мандариновый сад

Вы узнаете:

Историю Кавказа и народов, которые заселяли эти места много лет назад

Как возникли горные массивы и природные достопримечательности

Почему Абхазию называют Страной Души

Организационные детали

Встречаемся на границе РФ с Абхазией

Поездка проходит на автомобиле Kia или Hyundai

Детский билет стоит столько же, сколько и взрослый

С каждой остановки вы получите 5–10 фото в авторской обработке на профессиональную камеру Sony + весь отснятый материал по желанию + видео на iPhone 15 Pro Max. Фотографии будут отправлены в Telegram в течение недели

Дополнительные расходы: билет в национальный заповедник с озером Рица — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ дети от 7 лет. Обед и кофе — по желанию

Пересечение границы