Красная поляна — горы и море!

Василий Д.
Василий Д. – Гид из Адлера
Вы поедите на Красную поляну, а значит гид будет завозить Вас в места, которые более интересны именно Вам.

Мы поедем туда по старой и наиболее живописной дороге и увидим всё самое интересное, в том числе олимпийские объекты.

Кроме этого, сможем побывать у водопада Глубокий Яр («Пасть дракона»), увидеть живописное ущелье Ахцу, посетить посёлок Эсто-Садок и курорт Роза Хутор.
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Экскурсия

12 500 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Красная поляна — горы и море!
Красная поляна — горы и море!

Что вы увидите 🤩

  • Ахштырское ущелье на берегу горной реки Мзымта
  • смотровая площадка возле п. Монастырь
  • водопада Глубокий Яр («Пасть дракона»)
  • участок «Царской дороги» в ущелье Ахцу
  • минеральный источник Чвижепсе
  • смотровая площадка кафе Коготь
  • набережная Розы хутор 560 м
  • Олимпийская деревня 1170 м
  • Роза пик 2320 м (при хорошей погоде)
Водопады, живописное ущелье, невероятный вид на долину реки
Начинаем наш маршрут с чашечки горячего кофе в живописном Ахштырском ущелье на берегу горной реки Мзымта. Над нами величественно весит подвесной мост Скайбридж (Скайпарк). После ёмкого рассказа гида мы поедем на смотровую площадку откуда открывается прекрасный вид на долину реки. По желанию мы можем пройтись до водопада Глубокий Яр («Пасть дракона»). Далее мы можем заехать и прогуляться 👣 по старой «Царской дороге», которая идет в потрясающе красивом ущелье Ахцу. Или можем сразу поехать дальше на минеральный источник Чвижепсе, где вас ждет бювет с питьевой водой, Водопад Желаний и Камень Любви.
Эсто-Садок, Красная поляна и Роза Хутор
После мы проедем по самому поселку Красная поляна и поедем в поселок Эсто-Садок, где и находятся горнолыжные комплексы, олимпийские объекты и казино. Наш путь лежит на самый известный горнолыжный комплекс — Роза Хутор. Мы будем подниматься на авто до отметки 1170м (Роза плато). По дороге мы будем проезжать санно-бобслейную трассу и остановимся на смотровой площадке кафе «Коготь», откуда открывается обзорный вид на весь посёлок Эсто-Садок.
Роза пик, набережная реки Мзымта и великолепная природа
В самой олимпийской деревне на высоте 1170 м. Мы увидим места размещения участников олимпиады, посетим аллею флагов, можем покататься на родельбане. Далее исходя их погодных условий мы можем подняться на верхнюю точку курорта Роза пик 2320 м с гидом или без. После чего мы спустимся на авто вниз до отметки 560 м к набережной реки Мзымта и осмотрим нижнюю точку курорта, Ратушу с часами, ярмарку, водопад, родник с питьевой водой.
🚩 Начало: заберу на авто излюбого района, кроме Лазаревского
🏁 Место завершения: Ресепшн вашего отеля
Что входит
  • легковое авто и частный гид 8 часов
Что не входит
  • оплата за вход в места посещения
  • питание.
Красная поляна — горы и море!
Красная поляна — горы и море!
Красная поляна — горы и море!
Красная поляна — горы и море!
Время проведения: ежедневно, время договорное
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Василий Д.
Василий Д.
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