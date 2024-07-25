Если вас вдохновляет сочетание лугов и реликтовых лесов, скалистого каньона и горной реки с освежающим купанием, то эта экскурсия для вас! Водное приключение в каньоне Псахо начнётся с поездки от
5 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Увлекательный маршрут
- 🌲 Природные красоты
- 📸 Возможность сделать фото
- 🚌 Комфортабельный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
- Сухой каньон
- Мокрый каньон
- Водопад
- Горная река Псахо
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- От Красной Поляны мы доберёмся на машине до села Голицыно — это займёт примерно 30 минут. По пути увидим альпийские луга, где можно встретить фермерских животных — лошадей, коров и осликов.
- Каньон Псахо делится на Сухой и Мокрый. Мы начнём прогулку с Сухого. Пройдём сквозь трещину в скале высотой около 7 метров. По пути выясним, что весь Кавказ — это древний океан Тетис, а каньон со скалами белого цвета, по которому мы идём, когда-то был океаническим дном. Увидим окаменелого морского ежа.
- Спустимся к водопаду и горной реке Псахо с ярко-лазурной водой. Отсюда пройдём по Мокрому каньону около 4 км. — иногда переходя реку вброд, иногда вплавь. По пути будем наслаждаться красотой реликтового леса, белых скал и делать красочные фотографии.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном минивэне Toyota, услуги гида, билеты в нацпарк.
- Прогулка подойдёт людям от 7 до 65 лет без какой-либо специальной физической подготовки.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов на Красной поляне
Меня зовут Егор. Летом я горный гид, а зимой — инструктор по сноуборду. Работаю в горах с 15 лет. Вместе со своей командой гидов свожу вас в самые классные места,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
25 июл 2024
Это лучшая вылазка! Природа, зелень, скалы, чистейшая вода! Привлекло необычное сочетание пешего маршрута с преодрлением водного участка. Ни капли не пожалел. Шли семьей с двумя детьми 7 и 10. Все
А
Александр
23 июл 2024
Это одно из лучших приключений в моей жизни в Сочи. Маршрут наполнен нереальным количеством красивых и живописных мест. Не сложный и очень интересный. Егор отличный гид, с ним было спокойной и интересно. Отдельное спасибо Егору и Алексею за успешную помощь в поиске утонувшего в каньоне айфоне 15 про макс) Так же случайно прямо в кань
Александра
23 июл 2024
мы очень благодарны Егору и его команде, а именно гиду Виталию🫶🏻 к сожалению я поздно забронировала приключение на Каньон, но Егор связался с нами и оперативно предложил исходя из наших
Входит в следующие категории Красной поляны
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