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пожеланий другой маршрут, и мы оказались в восторге, от трепетного отношения до продуманного маршрута под наши возможности, так как в горы мы шли впервые, гид Виталий, спасибо вам большое за ваше терпение, хорошее настроение, и подбадривание когда нужно, вас сфоткают, посмеются с вами и даже потанцуют под ваши треки, угостят чаечком, посидят с вами пока вы устали в 1000-ый раз, и ничего вам не скажут, чувствовалась только колоссальная поддержка и вера,что мы дойдем, собственно благодаря этому мы и дошли! мы проходили невероятные виды, потрогали снег летом, огромное количество цветов, самые красивые тропы и даже побывали в облаках,мы обязательно вернемся и сходим с Егором и его командой не в одно путешествие❤️