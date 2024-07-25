Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе

Погрузитесь в захватывающее приключение в каньоне Псахо. Пройдите сквозь скалы, наслаждайтесь природой и освежитесь в горной реке. Подходит для всех возрастов
Если вас вдохновляет сочетание лугов и реликтовых лесов, скалистого каньона и горной реки с освежающим купанием, то эта экскурсия для вас! Водное приключение в каньоне Псахо начнётся с поездки от
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Красной Поляны до села Голицыно. По пути вы увидите альпийские луга и фермерских животных.

Прогулка начнётся с Сухого каньона, где вы пройдёте сквозь трещину в скале и узнаете о древнем океане Тетис.

Спустившись к водопаду и горной реке Псахо, вы продолжите путь по Мокрому каньону, переходя реку вброд и вплавь. Экскурсия включает трансфер, услуги гида и билеты в нацпарк. Подходит для людей от 7 до 65 лет без специальной физической подготовки

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚶‍♂️ Увлекательный маршрут
  2. 🌲 Природные красоты
  3. 📸 Возможность сделать фото
  4. 🚌 Комфортабельный трансфер
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе
Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе
Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Сухой каньон
  • Мокрый каньон
  • Водопад
  • Горная река Псахо

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • От Красной Поляны мы доберёмся на машине до села Голицыно — это займёт примерно 30 минут. По пути увидим альпийские луга, где можно встретить фермерских животных — лошадей, коров и осликов.
  • Каньон Псахо делится на Сухой и Мокрый. Мы начнём прогулку с Сухого. Пройдём сквозь трещину в скале высотой около 7 метров. По пути выясним, что весь Кавказ — это древний океан Тетис, а каньон со скалами белого цвета, по которому мы идём, когда-то был океаническим дном. Увидим окаменелого морского ежа.
  • Спустимся к водопаду и горной реке Псахо с ярко-лазурной водой. Отсюда пройдём по Мокрому каньону около 4 км. — иногда переходя реку вброд, иногда вплавь. По пути будем наслаждаться красотой реликтового леса, белых скал и делать красочные фотографии.

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер на комфортабельном минивэне Toyota, услуги гида, билеты в нацпарк.
  • Прогулка подойдёт людям от 7 до 65 лет без какой-либо специальной физической подготовки.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
25 июл 2024
Это лучшая вылазка! Природа, зелень, скалы, чистейшая вода! Привлекло необычное сочетание пешего маршрута с преодрлением водного участка. Ни капли не пожалел. Шли семьей с двумя детьми 7 и 10. Все
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справились и даже не хотели, чтобы маршрут заканчивался. Красотень природы, прекрасные попутчики, прыжки с водопада и великолепный гид Егор, под чутким присмотром и контролем которого мы вместе получили просто мешок удовольствия!! Лучший маршрут в нижней части гор красной поляны!

А
23 июл 2024
Это одно из лучших приключений в моей жизни в Сочи. Маршрут наполнен нереальным количеством красивых и живописных мест. Не сложный и очень интересный. Егор отличный гид, с ним было спокойной и интересно. Отдельное спасибо Егору и Алексею за успешную помощь в поиске утонувшего в каньоне айфоне 15 про макс) Так же случайно прямо в кань
Александра
23 июл 2024
мы очень благодарны Егору и его команде, а именно гиду Виталию🫶🏻 к сожалению я поздно забронировала приключение на Каньон, но Егор связался с нами и оперативно предложил исходя из наших
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пожеланий другой маршрут, и мы оказались в восторге, от трепетного отношения до продуманного маршрута под наши возможности, так как в горы мы шли впервые, гид Виталий, спасибо вам большое за ваше терпение, хорошее настроение, и подбадривание когда нужно, вас сфоткают, посмеются с вами и даже потанцуют под ваши треки, угостят чаечком, посидят с вами пока вы устали в 1000-ый раз, и ничего вам не скажут, чувствовалась только колоссальная поддержка и вера,что мы дойдем, собственно благодаря этому мы и дошли! мы проходили невероятные виды, потрогали снег летом, огромное количество цветов, самые красивые тропы и даже побывали в облаках,мы обязательно вернемся и сходим с Егором и его командой не в одно путешествие❤️

мы очень благодарны Егору и его команде, а именно гиду Виталию🫶🏻 к сожалению я поздно забронироваламы очень благодарны Егору и его команде, а именно гиду Виталию🫶🏻 к сожалению я поздно забронироваламы очень благодарны Егору и его команде, а именно гиду Виталию🫶🏻 к сожалению я поздно забронироваламы очень благодарны Егору и его команде, а именно гиду Виталию🫶🏻 к сожалению я поздно забронировала

Входит в следующие категории Красной поляны

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеНа выходныеНа весь деньАктивностиКаньоныНа микроавтобусе

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