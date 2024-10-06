Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Наш маршрут лежит по территории Кавказского природного заповедника. Здесь вас ждут нетронутые человеком места, живописные тропы, подъемы и спуски и даже горное озеро. Вы впечатлитесь панорамами гор, а я в это время расскажу о флоре и фауне заповедника, о приметах горных туристов — и сделаю на телефон красивые снимки на память о нашем путешествии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка по колхидскому лесу

От места старта мы направимся вглубь многовековой чащи — по пути я расскажу об истории этих заповедных мест, здешних растениях и животных. Добравшись до урочища Медвежьи ворота (1890 м), мы сделаем перерыв и полюбуемся окружающим горным пейзажем.

Панорамы альпийских лугов

Продолжим подъем по альпийским лугам и тропам — вы оцените такое разнообразие ландшафтов. Дойдём до урочища Бзерпинский карниз (2100 м): здесь есть домики для ночлега и настилы для палаток, столы и скамейки, туалет; поэтому это место отлично подойдёт для привала. Пока вы отдыхаете, я расскажу о традициях и обычаях горных туристов, а ещё заварю горный чай на газовой горелке.

После отдыха — если у вас будут желание и силы — мы прогуляемся до ближайшего горного озера с чистейшей водой. А затем отправимся обратно той же дорогой.

Организационные детали

Встречаемся у касс канатных дорог курорта «Газпром Поляна» (Лаура или Альпика).

Добраться до места встречи можно на такси, общественном транспорте (автобусе), а также на электричке до ж/д станции «Роза Хутор», далее пешком.

Дополнительные расходы