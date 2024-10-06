Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

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Треккинг по заповедным горам Красной Поляны

Исследовать ландшафты леса и альпийских лугов и проникнуться красотой заповедной природы
Наш маршрут лежит по территории Кавказского природного заповедника. Здесь вас ждут нетронутые человеком места, живописные тропы, подъемы и спуски и даже горное озеро.

Вы впечатлитесь панорамами гор, а я в это время расскажу о флоре и фауне заповедника, о приметах горных туристов — и сделаю на телефон красивые снимки на память о нашем путешествии.
5
2 отзыва
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны

Описание экскурсии

Прогулка по колхидскому лесу

От места старта мы направимся вглубь многовековой чащи — по пути я расскажу об истории этих заповедных мест, здешних растениях и животных. Добравшись до урочища Медвежьи ворота (1890 м), мы сделаем перерыв и полюбуемся окружающим горным пейзажем.

Панорамы альпийских лугов

Продолжим подъем по альпийским лугам и тропам — вы оцените такое разнообразие ландшафтов. Дойдём до урочища Бзерпинский карниз (2100 м): здесь есть домики для ночлега и настилы для палаток, столы и скамейки, туалет; поэтому это место отлично подойдёт для привала. Пока вы отдыхаете, я расскажу о традициях и обычаях горных туристов, а ещё заварю горный чай на газовой горелке.

После отдыха — если у вас будут желание и силы — мы прогуляемся до ближайшего горного озера с чистейшей водой. А затем отправимся обратно той же дорогой.

Организационные детали

Встречаемся у касс канатных дорог курорта «Газпром Поляна» (Лаура или Альпика).
Добраться до места встречи можно на такси, общественном транспорте (автобусе), а также на электричке до ж/д станции «Роза Хутор», далее пешком.

Дополнительные расходы

  • Билеты в заповедник: 500 руб. /взрослый, 150 руб. /детский. Приобрести билеты я могу сама по предварительной договоренности с вами с дальнейшей компенсацией расходов. Свой билет я оплачиваю самостоятельно.
  • До точки выхода на маршрут необходимо подняться на канатной дороге курорта «Газпром Поляна», стоимость билета — 2500 руб. /чел., приобретается в кассе курорта, в стоимость экскурсии не входит. Гид оплачивает себе билет на канатную дорогу самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 16 лет3000 ₽
Стандартный билет7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Курорт Газпром канатные дороги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта
Марта — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 290 туристов
Наша команда — семейная. Мы выросли в горах, и вся наша жизнь непрерывно с ними связана, летом мы ходим в походы и устраиваем треккинг, а зимой катаемся на лыжах. Будем рады видеть вас у себя в гостях, провести про проверенным маршрутам и поделиться красотой сочинских окрестностей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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1
О
Очень интересная прогулка! Прошли живописный маршрут с потрясающими пейзажами. Был привал со вкусным чаем и шоколадкой у обледеневшего озера. Даже море видели:)
Очень интересная прогулка! Прошли живописный маршрут с потрясающими пейзажами. Был привал со вкусным чаем и шоколадкой
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Т
Замечательный маршрут! Любоваться необыкновенно красивыми видами, вдыхать сладкие ароматы альпийских лугов, слушать тишину хочется бесконечно. С Мартой легко и очень интересно. Спасибо ей большое!
Не могу назвать маршрут легким (перепад высот
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800 м, протяженность в одну сторону 6 км), но ребенка с собой брать можно, если опыт горных походов у него уже есть и восхождение понравилось. Треккинговая обувь или кроссовки с хорошим протектором, а также треккинговые палки очень помогут в пути:)

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