Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

От места старта мы направимся вглубь многовековой чащи — по пути я расскажу об истории этих заповедных мест, здешних растениях и животных. Добравшись до урочища Медвежьи ворота (1890 м), мы сделаем перерыв и полюбуемся окружающим горным пейзажем.
Панорамы альпийских лугов
Продолжим подъем по альпийским лугам и тропам — вы оцените такое разнообразие ландшафтов. Дойдём до урочища Бзерпинский карниз (2100 м): здесь есть домики для ночлега и настилы для палаток, столы и скамейки, туалет; поэтому это место отлично подойдёт для привала. Пока вы отдыхаете, я расскажу о традициях и обычаях горных туристов, а ещё заварю горный чай на газовой горелке.
После отдыха — если у вас будут желание и силы — мы прогуляемся до ближайшего горного озера с чистейшей водой. А затем отправимся обратно той же дорогой.
Организационные детали
Встречаемся у касс канатных дорог курорта «Газпром Поляна» (Лаура или Альпика). Добраться до места встречи можно на такси, общественном транспорте (автобусе), а также на электричке до ж/д станции «Роза Хутор», далее пешком.
Дополнительные расходы
Билеты в заповедник: 500 руб. /взрослый, 150 руб. /детский. Приобрести билеты я могу сама по предварительной договоренности с вами с дальнейшей компенсацией расходов. Свой билет я оплачиваю самостоятельно.
До точки выхода на маршрут необходимо подняться на канатной дороге курорта «Газпром Поляна», стоимость билета — 2500 руб. /чел., приобретается в кассе курорта, в стоимость экскурсии не входит. Гид оплачивает себе билет на канатную дорогу самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 16 лет
3000 ₽
Стандартный билет
7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Курорт Газпром канатные дороги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 290 туристов
Наша команда — семейная. Мы выросли в горах, и вся наша жизнь непрерывно с ними связана, летом мы ходим в походы и устраиваем треккинг, а зимой катаемся на лыжах. Будем рады видеть вас у себя в гостях, провести про проверенным маршрутам и поделиться красотой сочинских окрестностей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Очень интересная прогулка! Прошли живописный маршрут с потрясающими пейзажами. Был привал со вкусным чаем и шоколадкой у обледеневшего озера. Даже море видели:)
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Татьяна
Замечательный маршрут! Любоваться необыкновенно красивыми видами, вдыхать сладкие ароматы альпийских лугов, слушать тишину хочется бесконечно. С Мартой легко и очень интересно. Спасибо ей большое! Не могу назвать маршрут легким (перепад высот читать дальшеуменьшить
800 м, протяженность в одну сторону 6 км), но ребенка с собой брать можно, если опыт горных походов у него уже есть и восхождение понравилось. Треккинговая обувь или кроссовки с хорошим протектором, а также треккинговые палки очень помогут в пути:)
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