Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Треккинг по заповедным горам Красной Поляны

Исследовать ландшафты леса и альпийских лугов и проникнуться красотой заповедной природы

5
1 отзыв
Наш маршрут лежит по территории Кавказского природного заповедника.

Здесь вас ждут нетронутые человеком места, живописные тропы, подъемы и спуски и даже горное озеро.

Вы впечатлитесь панорамами гор, а я в это время расскажу о флоре и фауне заповедника, о приметах горных туристов — и сделаю на телефон красивые снимки на память о нашем путешествии.
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны
Треккинг по заповедным горам Красной Поляны

Что вас ожидает

Прогулка по колхидскому лесу

От места старта мы направимся вглубь многовековой чащи — по пути я расскажу об истории этих заповедных мест, здешних растениях и животных. Добравшись до урочища Медвежьи ворота (1890 м), мы сделаем перерыв и полюбуемся окружающим горным пейзажем.

Панорамы альпийских лугов

Продолжим подъем по альпийским лугам и тропам — вы оцените такое разнообразие ландшафтов. Дойдём до урочища Бзерпинский карниз (2100 м): здесь есть домики для ночлега и настилы для палаток, столы и скамейки, туалет; поэтому это место отлично подойдёт для привала. Пока вы отдыхаете, я расскажу о традициях и обычаях горных туристов, а ещё заварю горный чай на газовой горелке.

После отдыха — если у вас будут желание и силы — мы прогуляемся до ближайшего горного озера с чистейшей водой. А затем отправимся обратно той же дорогой.

Организационные детали

Добраться до места встречи можно на электричке или автобусе (ж/д-станция Эсто-садок), далее я заберу вас на машине.

Дополнительные расходы

  • Билеты в Заповедник: 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский. Приобрести билеты я могу сама по предварительной договоренности с вами с дальнейшей компенсацией расходов. Свой билет я оплачиваю самостоятельно.
  • До точки старта треккинга можно подняться по канатной дороге курорта Газпром (1750 руб. /чел.) или по автомобильной дороге этого же курорта: въезд платный и с учетом расхода бензина стоимость за машину (4 пассажира) выйдет в 3 500 руб.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марта
Марта
Наша команда — семейная. Мы выросли в горах, и вся наша жизнь непрерывно с ними связана, летом мы ходим в походы и устраиваем треккинг, а зимой катаемся на лыжах. Будем рады видеть вас у себя в гостях, провести про проверенным маршрутам и поделиться красотой сочинских окрестностей.
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1 реальный отзыв

Т
1 июля 2021
Замечательный маршрут! Любоваться необыкновенно красивыми видами, вдыхать сладкие ароматы альпийских лугов, слушать тишину хочется бесконечно. С Мартой легко и очень интересно. Спасибо ей большое.
Не могу назвать маршрут легким (перепад высот 800 м, протяженность в одну сторону 6 км), но ребенка с собой брать можно, если опыт горных походов у него уже есть и восхождение понравилось. Треккинговая обувь или кроссовки с хорошим протектором, а также треккинговые палки очень помогут в пути:)

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