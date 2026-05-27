Кулинарный мастер-класс в Сочи: 3 блюда Кавказа + дегустация вин (из Адлера)

На уютной семейной винодельне вы приготовите традиционные блюда и станете участником настоящего кавказского застолья. Под тосты тамады попробуете собственные кулинарные шедевры. И по желанию станцуете в винограде как Адриано Челентано!
Описание мастер-класса
- Мастер-класс пройдёт на территории небольшого виноградника и сада — в уютной закрытой беседке с кондиционером. При желании вы сможете сделать фото в национальных папахах.
- Сначала вас ждёт дегустация: 2 вида белого вина (сухое цитронный магарача, полусладкое французский мускат) и 3 вида красного (сухое саперави, полусухое бычий глаз, полусладкое бычий глаз/мускат). Во время готовки можно безлимитно пить понравившееся вино или домашние компоты.
- Затем вы приготовите 3 блюда кавказской кухни: долму (5 шт. на чел.), хинкали (3 шт. на чел.) и хачапури с сыром (1 шт. на чел.).
- После мастер-класса накроем большой стол: ваши блюда, домашние соленья, а также дегустация чачи и коньяка.
- В течение вечера будут тосты, мини-активности от тамады, например, выпить с соседом на брудершафт, но по-кавказски, или станцевать в винограде как Адриано Челентано.
- А ещё вы узнаете, как приготовить домашнее вино и проверить подручными способами его качество.
- Научитесь правильно чокаться бокалами и говорить тосты.
Организационные детали
- Все продукты и безлимитная дегустация домашних напитков включены.
- До винодельни вы добираетесь самостоятельно. Можем встретить у автобусной остановки «Известия».
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 18:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3900 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Дети 12 - 17 лет
|2900 ₽
|Дети 6 - 11 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Верхнеизвестинская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1956 туристов
Экскурсии проводят Екатерина — опытный гид с чувством юмора и лёгкой подачей материала — и Олег — коренной житель, знающий множество интересных историй и секретных мест. Стаж вождения гидов более 15 лет. Вам будет комфортно, безопасно, весело и познавательно.
