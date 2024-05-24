1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Групповое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
Начало: в Адлере
«Дегустация натуральных вин, мёда, сыра»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 200₽ за человека
Групповая
8 часов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Здесь пройдет дегустация вин и сыра, и вы узнаете секреты приготовления»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
20 часов
Винный тур «Долина Лефкадия»
Начало: По договоренности
«Винный тур «Долина Лефкадия», для любителей винного туризма и виноделия»
Расписание: Каждый день
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
60 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Понежиться в горячих источниках, оценить живописные водопады и продегустировать вино и мёд
Начало: Сочи
«Также вы посетите винный погреб и пасеки, где продегустируете вина и мёд»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна24 мая 2024Прекрасная природа Сочинского национального парка, и окрестностей. Гостеприимные хозяева дегустационных залов. Великолепный экскурсовод Тенгиз и водитель Дмитрий. Незабываемые эмоции и великолепное настроение от экскурсии.
- ААнна5 марта 2024Очень понравилась экскурсия ☺. Невероятные пейзажи, солнечная погода и прекрасный гид- это все что нужно было для нашего путешествия. Приедем еще)
- ДДаниил29 октября 2019Для первого ознакомления с Абхазией - отличный вариант. Описание соответствует содержанию, Дмитрий хороший рассказчик, умеющий поддержать беседу как по теме
- ООльга7 октября 2019Спасибо Дмитрию за день, проведенный в Абхазии. Чудесная природа, атмосферные местечки без толп туристов. Индивидуальная экскурсия всё-таки очень здорово. Мы прониклись атмосферой и позже съездили еще в одно мини-путешествие с этим гидом.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Винные туры»
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