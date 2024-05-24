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экскурсии, так и на отвлеченные темы. Ездили семьей, маршрут по длительности как раз такой, чтобы излишне не утомились ни взрослые, ни дети. Машина была минивэнчик Хёндэ, разместились в нем вполне комфортно. В целом, экскурсия оправдала ожидания.