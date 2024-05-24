Винные экскурсии в Адлере

Найдено 5 экскурсий в категории «Винные туры» в Адлере, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 700 за всё до 4 чел.
Групповое путешествие по Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Групповое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
Начало: в Адлере
«Дегустация натуральных вин, мёда, сыра»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 200 за человека
Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
14 отзывов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Здесь пройдет дегустация вин и сыра, и вы узнаете секреты приготовления»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
Винный тур «Долина Лефкадия»
Индивидуальная
20 часов
Винный тур «Долина Лефкадия»
Начало: По договоренности
«Винный тур «Долина Лефкадия», для любителей винного туризма и виноделия»
Расписание: Каждый день
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
60 000 за всё до 6 чел.
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Понежиться в горячих источниках, оценить живописные водопады и продегустировать вино и мёд
Начало: Сочи
«Также вы посетите винный погреб и пасеки, где продегустируете вина и мёд»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
    Прекрасная природа Сочинского национального парка, и окрестностей. Гостеприимные хозяева дегустационных залов. Великолепный экскурсовод Тенгиз и водитель Дмитрий. Незабываемые эмоции и великолепное настроение от экскурсии.
  • А
    Анна
    5 марта 2024
    Групповое путешествие по Абхазии
    Очень понравилась экскурсия ☺. Невероятные пейзажи, солнечная погода и прекрасный гид- это все что нужно было для нашего путешествия. Приедем еще)
  • Д
    Даниил
    29 октября 2019
    Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
    Для первого ознакомления с Абхазией - отличный вариант. Описание соответствует содержанию, Дмитрий хороший рассказчик, умеющий поддержать беседу как по теме
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    экскурсии, так и на отвлеченные темы. Ездили семьей, маршрут по длительности как раз такой, чтобы излишне не утомились ни взрослые, ни дети. Машина была минивэнчик Хёндэ, разместились в нем вполне комфортно. В целом, экскурсия оправдала ожидания.

  • О
    Ольга
    7 октября 2019
    Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
    Спасибо Дмитрию за день, проведенный в Абхазии. Чудесная природа, атмосферные местечки без толп туристов. Индивидуальная экскурсия всё-таки очень здорово. Мы прониклись атмосферой и позже съездили еще в одно мини-путешествие с этим гидом.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
  2. Групповое путешествие по Абхазии
  3. Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
  4. Винный тур «Долина Лефкадия»
  5. Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Винные туры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 000 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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