ежедневно в 15.00

На нашем мастер-классе по гончарному делу для детей и взрослых вы собственноручно создадите свое изделие из натуральной глины на гончарном круге.



Мастер расскажет вам как работать с материалом, научит всем тонкостям и этапам процесса, и вы сможете погрузиться в магию гончарного круга и сотворить красоту.



Готовое изделие вы сможете забрать домой.