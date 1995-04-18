На нашем мастер-классе по гончарному делу для детей и взрослых вы собственноручно создадите свое изделие из натуральной глины на гончарном круге.
Мастер расскажет вам как работать с материалом, научит всем тонкостям и этапам процесса, и вы сможете погрузиться в магию гончарного круга и сотворить красоту.
Можно заниматься на гончарном круге, можно лепить вручную. Все готовые изделия ученики забирают с собой. Присоединяйтесь и давайте творить вместе!
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
взрослый билет
2 000 ₽
детский билет
2 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
мастер-класс
материалы
Где начинаем и завершаем
Начало: Sochi Navaginscaya 9d
Завершение: Центральный, Хостинский, Адлерский район Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15.00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
при отмене клиентом: - 0% возврат
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.