Приглашаем вас на прогулку на белоснежной моторной яхте вдоль побережья Сириуса.
Вы увидите Олимпийский парк, современные набережные и Кавказский хребет с нового ракурса, а при желании сможете остановиться для купания в открытом море.
Эта прогулка отлично подойдёт для романтического свидания, семейного отдыха, фотосессии или праздника в кругу близких.
Вы увидите Олимпийский парк, современные набережные и Кавказский хребет с нового ракурса, а при желании сможете остановиться для купания в открытом море.
Эта прогулка отлично подойдёт для романтического свидания, семейного отдыха, фотосессии или праздника в кругу близких.
Описание экскурсии
- Отправление из Имеретинского порта (Сириус).
- Прогулка вдоль побережья Сириуса с видами на Олимпийский парк, современные набережные, отели и прибрежную линию.
- По желанию — остановка для купания в открытом море.
- Панорамы олимпийских объектов, побережья и Кавказского хребта — отличные локации для фотографий.
Организационные детали
- Прогулка проходит на моторной яхте Primatist итальянской верфи.
- На борту есть две каюты, трап и лестница для купания, а также места для отдыха.
- С вами будет капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Имеретинском порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я занимаюсь сферой яхтинга уже более пяти лет. Свой путь в этом направлении начинала в прекрасном Петербурге. Сейчас живу в Краснодарском крае и своей работой разрушаю стереотипы о «сервисе по-сочински». Приглашаю вас в этом убедиться!
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