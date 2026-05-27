Романтическое свидание, отдых в кругу друзей и близких, знаменательная дата или корпоратив – на яхте любое событие пройдет безукоризненно! Вас ждет роскошный отдых с невероятными видами на город с моря
Описание экскурсии
Характеристики судна:
- Страна: Франция;
- Тип судна: Маломерное;
- Назначение судна: Перевозка пассажиров;
• Двигатель:
- 1 Volvo Penta MD 2040-D мощностью 29,41 к.
- Вт;
- Длина: 12,06 м;
- Ширина: 3,9 м;
- Осадка: 0,7 м;
- 15-ти метровая мачта, парус;
- Тип парусного вооружения: Бермудский шлюп;
- Площадь парусов: 89 кв. м;
- Максимальное количество людей на борту: 12 (включая экипаж);
- 11 посадочных мест;
- 3 каюты;
- 2 туалета;
- Кухня с проточной водой, столик, бокалы;
• Пледы на каждого гостя. Организационные детали:
- При посадке на судно и выходе в открытое море в вашем телефоне обязательно должна быть фотография паспорта (для взрослых) и свидетельства о рождении (для детей). Мы выходим в открытое море, граничим с Турцией и Абхазией, соответственно в любой момент судно может быть остановлено пограничными службами.
- Если Вы желаете взять с собой алкоголь, то обратите внимание, что запрещено брать с собой на борт красное вино.
См. календарь
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Купание в летнее время
- Возможна встреча с дельфинами.
Что не входит в цену
- Питание
- Напитки
- Услуги фотографа
- Трансфер.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Морская прогулка на парусной яхте»
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка из Адлера
Насладитесь морской прогулкой из Адлера на современной яхте. Полюбуйтесь видами, искупайтесь и, возможно, встретите дельфинов
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Морская прогулка на яхте под парусом
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Сириусе порт Имеретинский возле отеля Альфа Сири...
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1734 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка на яхте под парусом
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1710 ₽
1900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Отправиться на яхте за лучшими видами, накупаться и встретить обитателей Чёрного моря
Начало: У вашего отеля или на ближашей остановке
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 15:00 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2700 ₽ за человека
2300 ₽ за человека