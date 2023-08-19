Прогулка на яхте в Адлере: роскошный отдых с невероятными видами на город с моря
Позвольте себе роскошный отдых с невероятными видами на город с моря.
Романтическое свидание, отдых в кругу друзей и близких, знаменательная дата или корпоратив – на яхте любое событие пройдет безукоризненно! Арендуя парусную яхту «Сибирь», Вы обеспечиваете себе незабываемый отдых и впечатления на всю жизнь.
Высококвалифицированный капитан и идеальное техническое состояние судна обеспечит Вам комфорт и безопасность на все время прогулки.
Романтическое свидание, отдых в кругу друзей и близких, знаменательная дата или корпоратив – на яхте любое событие пройдет безукоризненно! Арендуя парусную яхту «Сибирь», Вы обеспечиваете себе незабываемый отдых и впечатления на всю жизнь.
Высококвалифицированный капитан и идеальное техническое состояние судна обеспечит Вам комфорт и безопасность на все время прогулки.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Характеристики судна:
- Страна: Франция;
- Тип судна: Маломерное;
- Назначение судна: Перевозка пассажиров;
- Двигатель: 1 Volvo Penta MD 2040-D мощностью 29,41 кВт;
- Длина: 12,06 м;
- Ширина: 3,9 м;
- Осадка: 0,7 м;
- 15-ти метровая мачта, парус;
- Тип парусного вооружения: Бермудский шлюп;
- Площадь парусов: 89 кв. м;
- Максимальное количество людей на борту: 12 (включая экипаж);
- 11 посадочных мест;
- 3 каюты;
- 2 туалета;
- Кухня с проточной водой, столик, бокалы;
- Пледы на каждого гостя.
Организационные детали:
- При посадке на судно и выходе в открытое море в вашем телефоне обязательно должна быть фотография паспорта (для взрослых) и свидетельства о рождении (для детей). Мы выходим в открытое море, граничим с Турцией и Абхазией, соответственно в любой момент судно может быть остановлено пограничными службами.
- Если Вы желаете взять с собой алкоголь, то обратите внимание, что запрещено брать с собой на борт красное вино.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Купание в летнее время
- Возможна встреча с дельфинами
- Что не входит
- Питание
- Напитки
- Услуги фотографа
- Трансфер
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Важная информация
- Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашего судна. Обратите пожалуйста внимание на следующие моменты: при посадке на судно и выход в открытое море в вашем телефоне обязательно должна быть фотография паспорта (для взрослых) и свидетельства о рождении (для детей). Мы выходим в открытое море, граничим с Турцией и Абхазией, соответственно в любой момент судно может быть остановлено пограничными службами.
- Если Вы желаете взять с собой алкоголь, то обратите внимание, что запрещено брать с собой на борт красное вино
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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