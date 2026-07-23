Что вас ждет: Морская рыбалка, семейный пикник или умиротворяющий отдых в тишине вдали от курорта — у вас будет возможность выбрать то, что для вас приятнее всего. Каждый сможет заняться тем, что ему по душе, от солнечных ванн на палубе тримарана до ловли рыбы в открытом море. Кстати, ваш улов можно будет приготовить прямо на борту. Мы выйдем в море на четыре километра от берега, откуда перед вами раскинется панорама всего побережья Сочи и окружающих его горных вершин. Важно знать:

• Судно: двухпалубный тримаран (при старте из Адлера), парусные и моторные яхты, тримараны, катамараны (при старте из Сочи) • На борт можно взять еду и напитки. Возьмите с собой:

солнцезащитные очки летом и зимой, • летом и весной крем от загара, • купальный костюм (по желанию).