Хотите разнообразить ваш отдых в Сочи? Тогда присоединяйтесь к нашему морскому путешествию.
Мы отправляемся в открытое море на рыбалку! Вы увидите горные вершины Кавказского хребта и панораму центрального района Сочи. Научитесь ловить рыбу на голые крючки, искупаетесь в чистой воде и подышите морским воздухом. В конце путешествия вы сможете приготовить свой улов и попробовать его с видом на Сочи.
Мы отправляемся в открытое море на рыбалку! Вы увидите горные вершины Кавказского хребта и панораму центрального района Сочи. Научитесь ловить рыбу на голые крючки, искупаетесь в чистой воде и подышите морским воздухом. В конце путешествия вы сможете приготовить свой улов и попробовать его с видом на Сочи.
Описание экскурсии
Что вас ждет: Морская рыбалка, семейный пикник или умиротворяющий отдых в тишине вдали от курорта — у вас будет возможность выбрать то, что для вас приятнее всего. Каждый сможет заняться тем, что ему по душе, от солнечных ванн на палубе тримарана до ловли рыбы в открытом море. Кстати, ваш улов можно будет приготовить прямо на борту. Мы выйдем в море на четыре километра от берега, откуда перед вами раскинется панорама всего побережья Сочи и окружающих его горных вершин. Важно знать:
• Судно: двухпалубный тримаран (при старте из Адлера), парусные и моторные яхты, тримараны, катамараны (при старте из Сочи) • На борт можно взять еду и напитки. Возьмите с собой:
солнцезащитные очки летом и зимой, • летом и весной крем от загара, • купальный костюм (по желанию).
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Морская прогулка на яхте (3 часа)
- Трансфер
- Приготовление улова: 1 сковорода
Что не входит в цену
- Питание и напитки (можно взять с собой)
- Вторая сковорода рыбы и последующие - 200 рублей каждая
- Снасти - 500 рублей (обязательно для всех)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень хорошо. Как любят в Сочи, все по кайфу!!!! Лучше чем просто лежать на пляже!
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А
Шикарная экскурсия к дельфинами, порыбачили, поплавали в открытом море, поели пойманную рыбу, все деньги не стоят таких впечатлений, обязательно к посещению, намного лучше обычной прогулки на яхте, всем рекомендую.
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А
Долго состыковались диспетчера, а сама рыбалка изумительная, хотя волна была не маленькая. Отдельное спасибо капитану Ивану, за хладнокровие и отлично пожаренный улов.
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С
Нам Очень понравилась морская рыбалка! Новые положительные впечатления от моря,самой прогулки по морю и рыбалки!
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С
Нам Очень понравилась морская рыбалка! Новые положительные впечатления от моря,самой прогулки по морю и рыбалки!
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О
Все просто отлично! Спасибо огромное! Рыбы не было, но была стая дельфинов! Все прекрасно!
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