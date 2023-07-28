Морская прогулка на яхте под парусом

Яхтенная прогулка в Адлере: увидеть панораму Олимпийских объектов Сочи

4.9
369 отзывов
Описание
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Ответы на вопросы
Насладитесь романтикой открытого моря и посмотрите на прекрасную природу Кавказа. Вы увидите панорамные виды Олимпийских объектов Сочи и других зданий курорта. В летнее время сможете искупаться в открытом море, где вода идеально чистая и прозрачная. Во время морской прогулки можно встретить дельфинов и понаблюдать за их жизнью.

Бонусом по Вашей просьбе интересные рассказы от профессионального капитана и путешественника, настоящего «морского волка». Задайте любой интересующий Вас вопрос и получите ответ.
Морская прогулка на яхте под парусом
Морская прогулка на яхте под парусом
Морская прогулка на яхте под парусом
Морская прогулка на яхте под парусом
Морская прогулка на яхте под парусом
Морская прогулка на яхте под парусом
Морская прогулка на яхте под парусом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Романтическая прогулка на парусной яхте с опытным капитаном из Имеретинского порта на фоне Олимпийских обьектов Сочи. В открытое море на встречу с природой под шелест ветра и плеск волны, где велика вероятность появления дельфинов. В летнее время обязательное купание в чистейшей морской воде. Интересный рассказ о яхтенной жизни и местных развлечениях. За отдельную плату флотские байки.

Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты
  • Услуги капитана
Что не входит
  • Напитки
  • Питание
Место начала и завершения?
Адлер, бул. Морской 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Обязательно наличие документа
  • Удостоверяющего личность
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 369 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
322
4
32
3
12
2
1
1
2
А
28 июля 2023
Е
28 июля 2023
Все отлично, увидели дельфинов
S
26 июля 2023
Были на морской прогулке 22.07 числа. Все очень понравилось! Капитан Константин рассказывал интересные вещи про Сочи,про море и просто свои истории из жизни. С удовольствием отвечал на все наши вопросы.
Удалось немного полюбоваться на дельфинов в дали,покупались в чистейшем и теплом море!
Вдали от берега море действительно чище обычного☺️
Надеемся приехать еще
Ю
24 июля 2023
Е
23 июля 2023
Заплыв на Яхте очень понравился! Спасибо капитану Константину, от него был интересный рассказ касаемо самого судна и морских обитателей 😁 желающие купались, также мы видели дельфинов! 🥰 просто волшебно
С
22 июля 2023
И
18 июля 2023
Экскурсия очень понравилась, в порту видели дельфинов, в открытом море, к сожалению нет.
Д
18 июля 2023
А
17 июля 2023
Отменилась морская прогулка прямо во время отправления, не заранее. Одна девушка из компании пообещала, что предоплату вернут, хоть и не получится загладить испорченный последний вечер на курорте. Другая заявила о переносе на наш следующий приезд, который к слову не намечается вообще. Девушка написала следующее:"Если вы улетаете то возможно осуществить мероприятия следующий ваш приезд это иду вам навстречу". Хотелось бы вернуть предоплату! Ужасная организация!
Е
13 июля 2023
Н
12 июля 2023
Жаль, но штормовое предупреждение не позволило провести прогулку, не состоялась. Хотя обе стороны готовы были ее совершить. Все будет чуть позже
Ц
11 июля 2023
Отличная прогулка, красивая яхта, ездили с детьми, капитан Константин очень внимательно относится к безопасности, рассказывает интересные подробности. Купались в море, видели дельфинов. Очень понравилось! Спасибо.
Д
10 июля 2023
В целом прогулка хорошая, яхта маленькая, расстроило то, что ни слова от капитана мы не услышали, никакого обещенного рассказа.
Д
10 июля 2023
Огромное спасибо за эмоции! Экскурсия прошла комфортно! Ответственный персонал! Все было круто
Н
10 июля 2023
Ещё 354 отзыва

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