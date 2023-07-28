Яхтенная прогулка в Адлере: увидеть панораму Олимпийских объектов Сочи
Насладитесь романтикой открытого моря и посмотрите на прекрасную природу Кавказа. Вы увидите панорамные виды Олимпийских объектов Сочи и других зданий курорта. В летнее время сможете искупаться в открытом море, где вода идеально чистая и прозрачная. Во время морской прогулки можно встретить дельфинов и понаблюдать за их жизнью.
Бонусом по Вашей просьбе интересные рассказы от профессионального капитана и путешественника, настоящего «морского волка». Задайте любой интересующий Вас вопрос и получите ответ.
Бонусом по Вашей просьбе интересные рассказы от профессионального капитана и путешественника, настоящего «морского волка». Задайте любой интересующий Вас вопрос и получите ответ.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Романтическая прогулка на парусной яхте с опытным капитаном из Имеретинского порта на фоне Олимпийских обьектов Сочи. В открытое море на встречу с природой под шелест ветра и плеск волны, где велика вероятность появления дельфинов. В летнее время обязательное купание в чистейшей морской воде. Интересный рассказ о яхтенной жизни и местных развлечениях. За отдельную плату флотские байки.
Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Что не входит
- Напитки
- Питание
- Место начала и завершения?
- Адлер, бул. Морской 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часаЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Важная информация
- Обязательно наличие документа
- Удостоверяющего личность
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 369 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анета
28 июля 2023
Е
Елена
28 июля 2023
Все отлично, увидели дельфинов
S
Spirina.
26 июля 2023
Были на морской прогулке 22.07 числа. Все очень понравилось! Капитан Константин рассказывал интересные вещи про Сочи,про море и просто свои истории из жизни. С удовольствием отвечал на все наши вопросы.
Удалось немного полюбоваться на дельфинов в дали,покупались в чистейшем и теплом море!
Вдали от берега море действительно чище обычного☺️
Надеемся приехать еще
Удалось немного полюбоваться на дельфинов в дали,покупались в чистейшем и теплом море!
Вдали от берега море действительно чище обычного☺️
Надеемся приехать еще
Ю
Юлия
24 июля 2023
Е
Екатерина
23 июля 2023
Заплыв на Яхте очень понравился! Спасибо капитану Константину, от него был интересный рассказ касаемо самого судна и морских обитателей 😁 желающие купались, также мы видели дельфинов! 🥰 просто волшебно
С
Светлана
22 июля 2023
И
Ирина
18 июля 2023
Экскурсия очень понравилась, в порту видели дельфинов, в открытом море, к сожалению нет.
Д
Дмитрий
18 июля 2023
А
Анастасия
17 июля 2023
Отменилась морская прогулка прямо во время отправления, не заранее. Одна девушка из компании пообещала, что предоплату вернут, хоть и не получится загладить испорченный последний вечер на курорте. Другая заявила о переносе на наш следующий приезд, который к слову не намечается вообще. Девушка написала следующее:"Если вы улетаете то возможно осуществить мероприятия следующий ваш приезд это иду вам навстречу". Хотелось бы вернуть предоплату! Ужасная организация!
Е
Елена
13 июля 2023
Н
НИКОЛАЙ
12 июля 2023
Жаль, но штормовое предупреждение не позволило провести прогулку, не состоялась. Хотя обе стороны готовы были ее совершить. Все будет чуть позже
Ц
Цыганкова
11 июля 2023
Отличная прогулка, красивая яхта, ездили с детьми, капитан Константин очень внимательно относится к безопасности, рассказывает интересные подробности. Купались в море, видели дельфинов. Очень понравилось! Спасибо.
Д
Дания
10 июля 2023
В целом прогулка хорошая, яхта маленькая, расстроило то, что ни слова от капитана мы не услышали, никакого обещенного рассказа.
Д
Дарья
10 июля 2023
Огромное спасибо за эмоции! Экскурсия прошла комфортно! Ответственный персонал! Все было круто
Н
Наталья
10 июля 2023
Ещё 354 отзыва
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