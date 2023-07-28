Были на морской прогулке 22.07 числа. Все очень понравилось! Капитан Константин рассказывал интересные вещи про Сочи,про море и просто свои истории из жизни. С удовольствием отвечал на все наши вопросы.

Удалось немного полюбоваться на дельфинов в дали,покупались в чистейшем и теплом море!

Вдали от берега море действительно чище обычного☺️

Надеемся приехать еще