Побыть наедине с морской стихией, насладиться яркими красками уходящего солнца на борту белоснежной яхты – это, пожалуй, идеальная формула хорошего вечера. Возьмите любимые напитки и угощения, отдохните от суеты города и проведите время с теми, кто вам дорог. Колоритные морские пейзажи, вид на набережную Сочи и Кавказские горы – красота природы буквально у вас на ладони.

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