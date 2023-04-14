Морская прогулка в мини-группе на парусной яхте

Морские прогулки в мини-группе на яхте в Адлере: расслабление и красота природы

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Побыть наедине с морской стихией, насладиться яркими красками уходящего солнца на борту белоснежной яхты – это, пожалуй, идеальная формула хорошего вечера.

Возьмите любимые напитки и угощения, отдохните от суеты города и проведите время с теми, кто вам дорог.

Колоритные морские пейзажи, вид на набережную Сочи и Кавказские горы – красота природы буквально у вас на ладони.
Морская прогулка в мини-группе на парусной яхте
Морская прогулка в мини-группе на парусной яхте
Морская прогулка в мини-группе на парусной яхте
Морская прогулка в мини-группе на парусной яхте
Морская прогулка в мини-группе на парусной яхте
Морская прогулка в мини-группе на парусной яхте
Морская прогулка в мини-группе на парусной яхте
Ближайшие даты:
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
13
апр
14
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Олимпийский парк
  • Главный Кавказский хребет
  • Центральный Сочи
  • Абхазию
  • Большая вероятность у видеть черноморских дельфинов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Побыть наедине с морской стихией, насладиться яркими красками уходящего солнца на борту белоснежной яхты – это, пожалуй, идеальная формула хорошего вечера. Возьмите любимые напитки и угощения, отдохните от суеты города и проведите время с теми, кто вам дорог. Колоритные морские пейзажи, вид на набережную Сочи и Кавказские горы – красота природы буквально у вас на ладони. Отличная возможность встретиться с дельфинами, покормить чаек и искупаться в открытом море в кристально чистой воде.

Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1,5 часовая прогулка на Яхте
  • Фото за штурвалом капитана
Что не входит
  • Трансфер по Сириусу +200 к стоимости билета в обе стороны
  • Обед
Место начала и завершения?
Адлерской порт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Спасибо что выбрали нашу команду. Позже с вами свяжемся
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Вечерние
Ночные
Дельфины
Животные
На яхте

Похожие туры из Адлера

Морская прогулка из Адлера
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
35 отзывов
Морская прогулка из Адлера
Прокатиться на парусной яхте, искупаться в открытом море и полюбоваться с воды Олимпийским парком
в Имеретинском порту Адлера
14 апр
17 апр
19 апр
20 апр
1 500 за человека
Морская прогулка под парусом
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
17 отзывов
Морская прогулка под парусом
Отдохнуть на комфортной яхте и полюбоваться Большим Сочи с моря - отплываем из Адлера
в Имеретинском порту Адлера
10 апр
11 апр
12 апр
13 апр
1 800 за человека
Морская прогулка на яхте под парусом
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
151 отзыв
Морская прогулка на яхте под парусом
Адлер, бул. Морской 1
Сегодня
Завтра
10 апр
11 апр
1 300 за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Адлере
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ