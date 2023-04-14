Морские прогулки в мини-группе на яхте в Адлере: расслабление и красота природы
Побыть наедине с морской стихией, насладиться яркими красками уходящего солнца на борту белоснежной яхты – это, пожалуй, идеальная формула хорошего вечера.
Возьмите любимые напитки и угощения, отдохните от суеты города и проведите время с теми, кто вам дорог.
Колоритные морские пейзажи, вид на набережную Сочи и Кавказские горы – красота природы буквально у вас на ладони.
Возьмите любимые напитки и угощения, отдохните от суеты города и проведите время с теми, кто вам дорог.
Колоритные морские пейзажи, вид на набережную Сочи и Кавказские горы – красота природы буквально у вас на ладони.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Олимпийский парк
- Главный Кавказский хребет
- Центральный Сочи
- Абхазию
- Большая вероятность у видеть черноморских дельфинов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПобыть наедине с морской стихией, насладиться яркими красками уходящего солнца на борту белоснежной яхты – это, пожалуй, идеальная формула хорошего вечера. Возьмите любимые напитки и угощения, отдохните от суеты города и проведите время с теми, кто вам дорог. Колоритные морские пейзажи, вид на набережную Сочи и Кавказские горы – красота природы буквально у вас на ладони. Отличная возможность встретиться с дельфинами, покормить чаек и искупаться в открытом море в кристально чистой воде.
Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- 1,5 часовая прогулка на Яхте
- Фото за штурвалом капитана
- Что не входит
- Трансфер по Сириусу +200 к стоимости билета в обе стороны
- Обед
- Место начала и завершения?
- Адлерской порт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Спасибо что выбрали нашу команду. Позже с вами свяжемся
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Вечерние
Ночные
Дельфины
Животные
На яхте
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