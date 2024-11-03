9 часов
Билеты
Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
Начало: С центра Сочи и с Адлера - от остановок по главной
«Детки от 7 до 14 лет включительно едут по стоимости детского билета (при предоставлении документа, удостоверяющего личность)»
Расписание: Ежедневно с 10:00+- из центра Сочи, 11:30 +- из Адлера
Завтра в 10:00
30 дек в 10:00
от 600₽ за билет
2 часа
Билеты
Олимпийский парк в предзакатный час
Погрузиться в историю зимних игр, увидеть современные стадионы и насладиться шоу фонтанов
Начало: На вокзале Олимпийский парк (Имеретинский курорт)
Расписание: в пятницу в 16:00
7 фев в 16:00
14 фев в 16:00
1000₽ за билет
4 часа
Билеты
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Начало: Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Роза Пик в 17:15
Завтра в 09:00
30 дек в 09:00
3590₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 ноября 2024Собственно экскурсия понравилась (ездили 29.10). И с погодой очень повезло. Водитель и экскурсовод - профессионалы своего дела. Если бы не огромные очереди
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Билеты»
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