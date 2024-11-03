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на спуск, времени было бы предостаточно погулять везде) Посетили все места, указанные при бронировании путевки, кроме поющих фонтанов (они на техническом обслуживании). На каждой остановке давалось достаточно времени осмотреть достопримечательности. Для ознакомления - идеальный вариант. Обязательно берите с собой теплые вещи. На Пике достаточно прохладно, да и прогулка завершается вечером.