Билеты онлайн без очередей в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Адлере, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
44 отзыва
9 часов
Билеты
Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
Начало: С центра Сочи и с Адлера - от остановок по главной
«Детки от 7 до 14 лет включительно едут по стоимости детского билета (при предоставлении документа, удостоверяющего личность)»
Расписание: Ежедневно с 10:00+- из центра Сочи, 11:30 +- из Адлера
Завтра в 10:00
30 дек в 10:00
от 600 за билет
Олимпийский парк в предзакатный час
Пешая
2 часа
Билеты
Олимпийский парк в предзакатный час
Погрузиться в историю зимних игр, увидеть современные стадионы и насладиться шоу фонтанов
Начало: На вокзале Олимпийский парк (Имеретинский курорт)
Расписание: в пятницу в 16:00
7 фев в 16:00
14 фев в 16:00
1000 за билет
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Пешая
4 часа
Билеты
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Начало: Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Роза Пик в 17:15
Завтра в 09:00
30 дек в 09:00
3590 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 ноября 2024
    Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
    Собственно экскурсия понравилась (ездили 29.10). И с погодой очень повезло. Водитель и экскурсовод - профессионалы своего дела. Если бы не огромные очереди
    читать дальше

    на спуск, времени было бы предостаточно погулять везде) Посетили все места, указанные при бронировании путевки, кроме поющих фонтанов (они на техническом обслуживании). На каждой остановке давалось достаточно времени осмотреть достопримечательности. Для ознакомления - идеальный вариант. Обязательно берите с собой теплые вещи. На Пике достаточно прохладно, да и прогулка завершается вечером.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
  2. Олимпийский парк в предзакатный час
  3. Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Олимпийский Парк
  7. Роза Хутор
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. SkyPark
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в декабре 2024
Сейчас в Адлере в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 3590. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год по теме «Билеты», 44 ⭐ отзыва, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль