Вы не первый раз в Сочи? Устали от попсовых мест с большим количеством отдыхающих? Есть места, где вы почувствуете себя свободно.



В этом путешествии вы откроете для себя места удивительной красоты.



Мы также будем пить чай на чайной плантации на родине Краснодарского чая.