Не попсовые фотолокации Сочи Не попсовые фотолокации Сочи

В интернете собрано много банальных подборок фотозон начиная от санатория Орджоникидзе до арок Санта...

5
1 отзыв
В интернете собрано много банальных подборок фотозон начиная от санатория Орджоникидзе до арок Санта — Барбары.

Безусловно, эти локации следует посетить, чтобы окунуться в атмосферу Сочи! Но мне хочется поделиться с вами фотолокациями, о которых знают только местные жители.

Мы не только посетим эти замечательные места, но и узнаем их историю и современность.
Не попсовые фотолокации Сочи Не попсовые фотолокации Сочи
Не попсовые фотолокации Сочи Не попсовые фотолокации Сочи
Не попсовые фотолокации Сочи Не попсовые фотолокации Сочи
Не попсовые фотолокации Сочи Не попсовые фотолокации Сочи
Не попсовые фотолокации Сочи Не попсовые фотолокации Сочи
Не попсовые фотолокации Сочи Не попсовые фотолокации Сочи
Не попсовые фотолокации Сочи Не попсовые фотолокации Сочи
Не попсовые фотолокации Сочи Не попсовые фотолокации Сочи
Хотите что бы вас все спрашивали, где сделаны ваши потрясающие фото? Тогда этот тур для вас!
Я поделюсь с вами фотолокациями, о которых знают только местные жители. Мы не только посетим эти замечательные места, но и узнаем их историю и современность.

Что Вас ждет:

  • Сначала мы поедем на чайные плантации, где получаются безумно красивые фото в утренние часы.
  • Далее мы перенесемся в парк водопадов на реке Дикарка и посетим 5 водопадов! Необычные фото и видео вам обеспеченны.
  • Далее мы поедем в Новалищенский каньон, где по мимо потрясных фото, можно прекрасно пообедать на природе и искупаться в чистейшей воде.
  • После переедем в каньон Чертовы ворота, не менее сказочная локация. При желании можем прогуляться до Хостинской крепости в Тисо — самшитовой роще.
  • Далее мы поедем на заброшенный ресторан Ахун, который величественно напоминает нам о советском величии, канувшим в лето. Но в отличии от санатория Орджаникидзе и дачи Квитко там не так многолюдно, что позволит сделать фото без посторонних в кадре.
  • Завершаем наш день на смотровой башне Ахун, где во время заката наблюдаем с высоты птичьего полета, как огромный огненный шар медленно тонет в море на фоне города. Гуляем, наслаждаемся, фотографируем и слушаем гида!
  • Так же, во время движения, гид расскажет вам о Сочи, ответит на любые ваши вопросы.
  • Маршрут можно корректировать исходя из ваших пожеланий, добавить интересные вам места или что — то убрать. Есть знакомые фотографы, которые могут сделать вам профессиональное портфолио.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
12 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • чаепитие на чайной плантации
Что не входит
  • вход в места посещения
Где начинаем и завершаем
Начало: заберу на авто
Завершение: Привезу обратно
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Василий Д.
Василий Д.
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