Хотите что бы вас все спрашивали, где сделаны ваши потрясающие фото? Тогда этот тур для вас!

Я поделюсь с вами фотолокациями, о которых знают только местные жители. Мы не только посетим эти замечательные места, но и узнаем их историю и современность.

Что Вас ждет: