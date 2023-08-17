Фототур в Красную поляну из Адлера

Фотопрогулка на Красной Поляне: идеальное место для создания красивых фотографий

Описание
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Ответы на вопросы
Фотосессия на Красной Поляне — это уникальная возможность сохранить на память часть вашего летнего путешествия и запечатлеть самые яркие моменты отдыха на пленке.

Вместе с профессиональным фотографом вы посетите живописные склоны Красной Поляны, «швейцарские» улочки Розы Хутор и лучшие смотровые площадки, которые станут идеальным фоном для ваших фото!
Фототур в Красную поляну из Адлера
Фототур в Красную поляну из Адлера
Фототур в Красную поляну из Адлера
Фототур в Красную поляну из Адлера
Фототур в Красную поляну из Адлера
Фототур в Красную поляну из Адлера
Фототур в Красную поляну из Адлера
Фототур в Красную поляну из Адлера
Фототур в Красную поляну из Адлера
Фототур в Красную поляну из Адлера
Фототур в Красную поляну из Адлера
Фототур в Красную поляну из Адлера
Фототур в Красную поляну из Адлера
Ближайшие даты:
17
авг
18
авг
20
авг
1
сен
6
сен
7
сен
8
сен
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даты

Что вас ожидает:

  • Красная Поляна
  • Роза Хутор набережная
  • Смотровые площадки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны или по-европейски ухоженные улицы Розы Хутор, которые навеют мысли о Швейцарии.
  • На автомобиле мы доедем до смотровых площадок, чтобы сделать снимки на фоне горных панорам. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.
  • Канатные дороги не посещаем.
  • Маршрут фотосессии: набережная Роза хутор — смотровая бар Коготь — смотровая площадка с видом на горы.

Вечернее закатное время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Фотосессия
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вечернее закатное время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
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