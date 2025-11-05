Фотосессия на Красной Поляне — это уникальная возможность сохранить на память часть вашего летнего путешествия и запечатлеть самые яркие моменты отдыха на пленке.
Вместе с профессиональным фотографом вы посетите живописные склоны Красной Поляны, «швейцарские» улочки Розы Хутор и лучшие смотровые площадки, которые станут идеальным фоном для ваших фото!
Вместе с профессиональным фотографом вы посетите живописные склоны Красной Поляны, «швейцарские» улочки Розы Хутор и лучшие смотровые площадки, которые станут идеальным фоном для ваших фото!
Описание фото-прогулкиЧто вас ожидает: На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны или по-европейски ухоженные улицы Розы Хутор, которые навеют мысли о Швейцарии. На автомобиле мы доедем до смотровых площадок, чтобы сделать снимки на фоне горных панорам. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы. Канатные дороги не посещаем.
Вечернее закатное время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная Поляна
- Роза Хутор набережная
- Смотровые площадки
Что включено
- Трансфер от жд вокзала Адлер
- Фотосессия
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Жд вокзал Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Вечернее закатное время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мы посмотрели Красную поляну и Розу хутор. Еще несколько смотровых пощадок. Огромное спасибо, Илье! Он вовремя приехал, по допоге все рассказал, я очень люблю задавать вопросы, на что он качественно
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Е
Были с мужем на экскурсии с гидом-фотографом Ильей! Узнали массу интересных фактов о Красной поляне, увидели красивые места. Илья отличный собеседник и рассказчик и чудесный фотограф! Маршрут был построен с учетом наших пожеланий! Все фотографии прислали вовремя.
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И
Благодарю за очень интересную и познавательную экскурсию! Время проведено в дружественной и непринуждённой обстановке. Всё было чётко и информативно. Были учтены все мои пожелания. Илья- профессионал своего дела. Фотографии прислали уже через неделю.
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И
Фотосессия прошла в позитивной обстановке! Илья подсказывал как встать, выбирал самые красивые локации. Уже через 5 дней прислал фото - 266 штук, так что есть из чего выбрать.
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Д
Спасибо Илье за прекрасный день! Подача информации легкая, без навязчивости. Учел погоду и наши пожелания. Фото получили быстро – все на высшем уровне!
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О
Спасибо за незабываемое приключение! Илья быстро организовал съемку, интересно рассказал о Красной Поляне. Фото получили быстро – все супер!
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