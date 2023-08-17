Фотопрогулка на Красной Поляне: идеальное место для создания красивых фотографий
Фотосессия на Красной Поляне — это уникальная возможность сохранить на память часть вашего летнего путешествия и запечатлеть самые яркие моменты отдыха на пленке.
Вместе с профессиональным фотографом вы посетите живописные склоны Красной Поляны, «швейцарские» улочки Розы Хутор и лучшие смотровые площадки, которые станут идеальным фоном для ваших фото!
Вместе с профессиональным фотографом вы посетите живописные склоны Красной Поляны, «швейцарские» улочки Розы Хутор и лучшие смотровые площадки, которые станут идеальным фоном для ваших фото!
Ближайшие даты:
17
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Красная Поляна
- Роза Хутор набережная
- Смотровые площадки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны или по-европейски ухоженные улицы Розы Хутор, которые навеют мысли о Швейцарии.
- На автомобиле мы доедем до смотровых площадок, чтобы сделать снимки на фоне горных панорам. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.
- Канатные дороги не посещаем.
- Маршрут фотосессии: набережная Роза хутор — смотровая бар Коготь — смотровая площадка с видом на горы.
Вечернее закатное время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Фотосессия
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вечернее закатное времяЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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