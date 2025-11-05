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Фототур в Красную поляну из Адлера

Фотопрогулка на Красной Поляне: идеальное место для создания красивых фотографий
Фотосессия на Красной Поляне — это уникальная возможность сохранить на память часть вашего летнего путешествия и запечатлеть самые яркие моменты отдыха на пленке.

Вместе с профессиональным фотографом вы посетите живописные склоны Красной Поляны, «швейцарские» улочки Розы Хутор и лучшие смотровые площадки, которые станут идеальным фоном для ваших фото!
5
16 отзывов
Фототур в Красную поляну из Адлера
Фототур в Красную поляну из Адлера
Фототур в Красную поляну из Адлера

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает: На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны или по-европейски ухоженные улицы Розы Хутор, которые навеют мысли о Швейцарии. На автомобиле мы доедем до смотровых площадок, чтобы сделать снимки на фоне горных панорам. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы. Канатные дороги не посещаем.

Вечернее закатное время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красная Поляна
  • Роза Хутор набережная
  • Смотровые площадки
Что включено
  • Трансфер от жд вокзала Адлер
  • Фотосессия
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Жд вокзал Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Вечернее закатное время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
А
Мы посмотрели Красную поляну и Розу хутор. Еще несколько смотровых пощадок. Огромное спасибо, Илье! Он вовремя приехал, по допоге все рассказал, я очень люблю задавать вопросы, на что он качественно
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отвечал. Моя вся семья под впечатлением от увиденного. Поляна реально меняет шаблоны красоты.
Через несколько дней после нашей поездки мы получили фото, реальность превзошла ожидание. Фотки все сочные, ерассивые с хорошо подобраными ракурсами.
Илья огромное Вам, спасибо!

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Е
Были с мужем на экскурсии с гидом-фотографом Ильей! Узнали массу интересных фактов о Красной поляне, увидели красивые места. Илья отличный собеседник и рассказчик и чудесный фотограф! Маршрут был построен с учетом наших пожеланий! Все фотографии прислали вовремя.
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И
Благодарю за очень интересную и познавательную экскурсию! Время проведено в дружественной и непринуждённой обстановке. Всё было чётко и информативно. Были учтены все мои пожелания. Илья- профессионал своего дела. Фотографии прислали уже через неделю.
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И
Фотосессия прошла в позитивной обстановке! Илья подсказывал как встать, выбирал самые красивые локации. Уже через 5 дней прислал фото - 266 штук, так что есть из чего выбрать.
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Д
Спасибо Илье за прекрасный день! Подача информации легкая, без навязчивости. Учел погоду и наши пожелания. Фото получили быстро – все на высшем уровне!
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О
Спасибо за незабываемое приключение! Илья быстро организовал съемку, интересно рассказал о Красной Поляне. Фото получили быстро – все супер!
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