Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Фотосессия на Красной Поляне — это уникальная возможность сохранить на память часть вашего летнего путешествия и запечатлеть самые яркие моменты отдыха на пленке.



Вместе с профессиональным фотографом вы посетите живописные склоны Красной Поляны, «швейцарские» улочки Розы Хутор и лучшие смотровые площадки, которые станут идеальным фоном для ваших фото! 5 16 отзывов

Илья Ваш гид в Адлере Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка -10% 17 777 ₽ выгода 1777.70 ₽ 15 999.30 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 16 отзывов 3 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Что вас ожидает: На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны или по-европейски ухоженные улицы Розы Хутор, которые навеют мысли о Швейцарии. На автомобиле мы доедем до смотровых площадок, чтобы сделать снимки на фоне горных панорам. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы. Канатные дороги не посещаем.

Вечернее закатное время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Красная Поляна

Роза Хутор набережная

Смотровые площадки Что включено Трансфер от жд вокзала Адлер

Фотосессия Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Жд вокзал Адлер Когда и сколько длится? Когда: Вечернее закатное время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.