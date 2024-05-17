1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Абхазия из Адлера: культура, природа и история
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии, исследуя её исторические сокровища и природные чудеса в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: КПП Псоу, поселок Веселое
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
«Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны Х века (посещаем зимой)»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
«Прогулка привнесет в путешествие цитрусовые нотки (посещаем сад только зимой)»
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600₽ за человека
Мини-группа
4 часа
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
Написать картину вином, продегустировать домашние напитки и сыры и посадить на себя живую улитку
Начало: От вашего отеля в Адлере
«Приготовите напиток на свой вкус: зимой — согревающий глинтвейн, летом — освежающую сангрию»
Расписание: ежедневно в 13:00
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
Начало: Сочи, Адлер и Сириус, забираем от остановок
«Летом мы путешествуем чаще всего с открытой крышей, а зимой на закрытых УАЗ Hunter»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
от 1 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на озеро Рица
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон17 мая 2024Брал эту экскурсию для своих родителей 16.05.2024. Родители остались под большим впечатлением, понравилось абсолютно все, и машина, и маршрут, и информация
- ССветлана11 мая 2024Уникальное мероприятие. Вкусно,весело, сытно. Рекомендуем.
- ВВиктория1 мая 2024Все прекрасно👍 Ребята молодцы, веселые, все прошло на отлично! Однозначно рекомендую🙌
- ЕЕвгений14 марта 2024Спасибо Алхазу за прекрасную экскурсию!
- ННина9 марта 2024Была с 2-мя детьми - все хорошо, единственное Питание- обед было организовано в холодном помещении, все остальное отлично
- ССветлана3 марта 2024Всё было здорово!
- ЛЛариса4 февраля 2024Очень хороший тур, в отличие от подобных понравился тем, что были в мандариновом саду, на белых скалах и тд. Дополнительно
- ДДарья8 октября 2023Спасибо большое экскурсоводу Элле, нам все понравилось, получили море впечатлений 👍🏼
- ААнна24 апреля 2023Сергей, большое спасибо за экскурсию! Отдельная благодарность нашему замечательному гиду Станиславу! День прошел замечательно, было очень интересно узнать больше о такой красивой и гостеприимной стране. Уезжать не хотелось:) И мы обязательно приедем еще!!! Спасибо вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Зимние»
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