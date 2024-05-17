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хочется отметить, что абсолютно всё, что было указано в программе - выполнено, на всё хватило времени (был опыт экскурсий от других компаний, когда не выполнялась программа в полном объёме). Здесь всё чётко. Ну и жемчужина Гегский водопад - это надо видеть: мощные струи воды выбивающиеся прямо из скалы на изумрудные камни, красиво невероятно. Я очень довольна!!! Спасибо!