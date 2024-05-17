Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Адлеру

Найдено 6 экскурсий в категории «Зимние» в Адлере, цены от 1 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абхазия круглый год! (Из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
61 отзыв
Абхазия из Адлера: культура, природа и история
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии, исследуя её исторические сокровища и природные чудеса в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: КПП Псоу, поселок Веселое
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
13 000 за всё до 4 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
«Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны Х века (посещаем зимой
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500 за человека
«Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
«Прогулка привнесет в путешествие цитрусовые нотки (посещаем сад только зимой
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600 за человека
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
Написать картину вином, продегустировать домашние напитки и сыры и посадить на себя живую улитку
Начало: От вашего отеля в Адлере
«Приготовите напиток на свой вкус: зимой — согревающий глинтвейн, летом — освежающую сангрию»
Расписание: ежедневно в 13:00
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
4 000 за человека
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
6 часов
44 отзыва
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
Начало: Сочи, Адлер и Сириус, забираем от остановок
«Летом мы путешествуем чаще всего с открытой крышей, а зимой на закрытых УАЗ Hunter»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
от 1 800 за человека
Путешествие на озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на озеро Рица
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    17 мая 2024
    Абхазия круглый год! (Из Адлера)
    Брал эту экскурсию для своих родителей 16.05.2024. Родители остались под большим впечатлением, понравилось абсолютно все, и машина, и маршрут, и информация
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    от гида. Парни большие молодцы! Сергей, организация отличная! отдельное спасибо нашему гиду Адгуру, за настроение, за его тактичность, доброжелательность, гостеприимство, знания в истории, местности, культуре. Экскурсия была крайне интересная и насыщенная👍🏽 Рекомендую!

  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
    Уникальное мероприятие. Вкусно,весело, сытно. Рекомендуем.
  • В
    Виктория
    1 мая 2024
    «Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
    Все прекрасно👍 Ребята молодцы, веселые, все прошло на отлично! Однозначно рекомендую🙌
  • Е
    Евгений
    14 марта 2024
    Абхазия круглый год! (Из Адлера)
    Спасибо Алхазу за прекрасную экскурсию!
  • Н
    Нина
    9 марта 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
    Была с 2-мя детьми - все хорошо, единственное Питание- обед было организовано в холодном помещении, все остальное отлично
  • С
    Светлана
    3 марта 2024
    «Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
    Всё было здорово!
  • Л
    Лариса
    4 февраля 2024
    «Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
    Очень хороший тур, в отличие от подобных понравился тем, что были в мандариновом саду, на белых скалах и тд. Дополнительно
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    хочется отметить, что абсолютно всё, что было указано в программе - выполнено, на всё хватило времени (был опыт экскурсий от других компаний, когда не выполнялась программа в полном объёме). Здесь всё чётко. Ну и жемчужина Гегский водопад - это надо видеть: мощные струи воды выбивающиеся прямо из скалы на изумрудные камни, красиво невероятно. Я очень довольна!!! Спасибо!

  • Д
    Дарья
    8 октября 2023
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
    Спасибо большое экскурсоводу Элле, нам все понравилось, получили море впечатлений 👍🏼
    Спасибо большое экскурсоводу Элле, нам все понравилось, получили море впечатлений 👍🏼Спасибо большое экскурсоводу Элле, нам все понравилось, получили море впечатлений 👍🏼Спасибо большое экскурсоводу Элле, нам все понравилось, получили море впечатлений 👍🏼Спасибо большое экскурсоводу Элле, нам все понравилось, получили море впечатлений 👍🏼Спасибо большое экскурсоводу Элле, нам все понравилось, получили море впечатлений 👍🏼Спасибо большое экскурсоводу Элле, нам все понравилось, получили море впечатлений 👍🏼
  • А
    Анна
    24 апреля 2023
    Абхазия круглый год! (Из Адлера)
    Сергей, большое спасибо за экскурсию! Отдельная благодарность нашему замечательному гиду Станиславу! День прошел замечательно, было очень интересно узнать больше о такой красивой и гостеприимной стране. Уезжать не хотелось:) И мы обязательно приедем еще!!! Спасибо вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Зимние»

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Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
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