Гагра — колоннада и Гагрипш дача Сталина на Холодной речке Пицунда Бзыбское ущелье Голубое озеро Юпшарский каньон слияние двух рек (Гега и Юпшара) водопады Рицинский реликтовый национальный парк Самшитовая роща.
Маршрут - Гагра колоннада, Гагрипш; Дача Сталина на Холодной речке; Пицунда; Бзыбское ущелье; Карстовое Голубое озеро; Смотровая площадка "Прощай Родина"; Юпашарский каньон -"Каменный мешок"; Слияние двух рек (Гега Юпшара); Водопады "Девичьи слезы" и "Мужские слезы"; Рицинский реликтовый национальный парк; Самшитовая роща; Водопад "Молочный";
Что входит
Автобус
Услуги экскурсовода
Что не входит
Обязательные расходы: экологический сбор на озере Рица (350 руб. ) экологический сбор в Пицунде (200 руб. )
Расходы по желанию: билет на дачу Сталина (200 руб. ), питание.
Начало
🚩 Ближайшая Автобусная остановка на трассе в Абхазию
Место завершения
🏁 Центральный район Сочи, Хостинский район и Адлер
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.