Озеро Рица — жемчужина Абхазии

Сочи А.
Сочи А. – Гид из Адлера
Сменить обстановку и добраться из Сочи до Абхазии с ее природными красотами еще проще, чем кажется.

Наш гид встретит вас и расскажет обо всех главных достопримечательностях 🏛️ Страны души.

Вы побываете в городах Гагра и Пицунда, но самые яркие впечатления останутся от посещения Рицинского реликтового национального парка и его знаменитого озера.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Озеро Рица — жемчужина Абхазии
Озеро Рица — жемчужина Абхазии

Что вы увидите

  • Гагра — колоннада и Гагрипш дача Сталина на Холодной речке Пицунда Бзыбское ущелье Голубое озеро Юпшарский каньон слияние двух рек (Гега и Юпшара) водопады Рицинский реликтовый национальный парк Самшитовая роща.
Маршрут - Гагра колоннада, Гагрипш; Дача Сталина на Холодной речке; Пицунда; Бзыбское ущелье; Карстовое Голубое озеро; Смотровая площадка "Прощай Родина"; Юпашарский каньон -"Каменный мешок"; Слияние двух рек (Гега Юпшара); Водопады "Девичьи слезы" и "Мужские слезы"; Рицинский реликтовый национальный парк; Самшитовая роща; Водопад "Молочный";
Что входит
  • Автобус
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Обязательные расходы: экологический сбор на озере Рица (350 руб. ) экологический сбор в Пицунде (200 руб. )
  • Расходы по желанию: билет на дачу Сталина (200 руб. ), питание.
Начало
🚩 Ближайшая Автобусная остановка на трассе в Абхазию
Место завершения
🏁 Центральный район Сочи, Хостинский район и Адлер
Озеро Рица — жемчужина Абхазии
Озеро Рица — жемчужина Абхазии
Озеро Рица — жемчужина Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сочи А.
Сочи А.
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