Сочи А. – Гид из Адлера

Сменить обстановку и добраться из Сочи до Абхазии с ее природными красотами еще проще, чем кажется.



Наш гид встретит вас и расскажет обо всех главных достопримечательностях 🏛️ Страны души.



Вы побываете в городах Гагра и Пицунда, но самые яркие впечатления останутся от посещения Рицинского реликтового национального парка и его знаменитого озера.