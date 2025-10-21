Что вас ожидает

Гагра. Мы погуляем по уютной набережной, подышим морским воздухом и увидим главный символ курорта — Центральную колоннаду.

Дегустации. Вы попробуете высокогорный чай, мёд с местных пасек, вкуснейшие копчёные сыры и мясо, коньяк, вино и чачу.

Завораживающие пейзажи. Вы увидите все главные природные достопримечательности Абхазии: Голубое озеро, Юпшарское ущелье, каньон Каменный мешок, водопад Мужские Слёзы и озеро Рица.

Новый Афон. Мы посетим действующий мужской монастырь и полюбуемся водопадом, созданным усилиями монахов. А также посмотрим на озеро с белыми и чёрными лебедями, которых можно кормить. По желанию, осмотрим Новоафонскую пещеру со сталактитами и сталагмитами.

Обед в тайном месте. Вы пообедаете в самшитовой роще на берегу озера с лазурной водой и водопадом.

Организационные детали

Экскурсия проходит на микроавтобусе или минивэне.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

В стоимость включены: транспорт, небольшой завтрак (чай/кофе с булочкой или бутербродом), дегустации.

Дополнительные расходы: экосбор на озере Рица — 700 руб., Новоафонская пещера — 700 руб., обед — по меню.

На маршруте есть возможность покататься на катамаране и зиплайне (оплачивается отдельно).

Пересечение границы