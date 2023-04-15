Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе

Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Приглашаем в насыщенное, яркое и комфортное однодневное путешествие в Абхазию! Оно пройдёт на современном микроавтобусе или минивэне, в группе до 16 человек.

Вы посетите все топовые места: озеро Рица, старинный курорт Гагра, православный центр Новый Афон и множество природных достопримечательностей. Наш опытный гид поделится локальными традициями, историями и культурой.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гагра. Мы погуляем по уютной набережной, подышим морским воздухом и увидим главный символ курорта — Центральную колоннаду.
Дегустации. Вы попробуете высокогорный чай, мед с местных пасек, вкуснейшие копчёные сыры и мясо, коньяк, вино и чачу.
Завораживающие пейзажи. Вы увидите все главные природные достопримечательности Абхазии: Голубое озеро, Юпшарское ущелье, каньон Каменный мешок, водопад Мужские слезы и озеро Рица.
Новый Афон. Мы посетим действующий мужской монастырь и полюбуемся водопадом, созданным усилиями монахов. А также посмотрим на озеро с белыми и черными лебедями, которых можно кормить. По желанию, осмотрим Новоафонскую пещеру со сталактитами и сталагмитами.
Обед в тайном месте. Вы пообедаете в самшитовой роще, на берегу озера с лазурной водой и водопадом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе или минивэне, в группе до 16 человек.
  • В стоимость включены: транспорт, небольшой завтрак (чай/кофе с булочкой или бутербродом), дегустации.
  • Дополнительные расходы: экосбор на озере Рица — 700 руб., Новоафонская пещера — 700 руб., обед — по меню.
  • На маршруте есть возможность покататься на катамаране и зиплайне (оплачивается отдельно).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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