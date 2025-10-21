Приглашаем в насыщенное, яркое и комфортное однодневное путешествие в Абхазию! Вы посетите все топовые места: озеро Рица, старинный курорт Гагра, православный центр Новый Афон и множество природных достопримечательностей. Наш опытный гид поделится локальными традициями, историями и культурой.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Гагра. Мы погуляем по уютной набережной, подышим морским воздухом и увидим главный символ курорта — Центральную колоннаду.
Дегустации. Вы попробуете высокогорный чай, мёд с местных пасек, вкуснейшие копчёные сыры и мясо, коньяк, вино и чачу.
Завораживающие пейзажи. Вы увидите все главные природные достопримечательности Абхазии: Голубое озеро, Юпшарское ущелье, каньон Каменный мешок, водопад Мужские Слёзы и озеро Рица.
Новый Афон. Мы посетим действующий мужской монастырь и полюбуемся водопадом, созданным усилиями монахов. А также посмотрим на озеро с белыми и чёрными лебедями, которых можно кормить. По желанию, осмотрим Новоафонскую пещеру со сталактитами и сталагмитами.
Обед в тайном месте. Вы пообедаете в самшитовой роще на берегу озера с лазурной водой и водопадом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе или минивэне.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- В стоимость включены: транспорт, небольшой завтрак (чай/кофе с булочкой или бутербродом), дегустации.
- Дополнительные расходы: экосбор на озере Рица — 700 руб., Новоафонская пещера — 700 руб., обед — по меню.
- На маршруте есть возможность покататься на катамаране и зиплайне (оплачивается отдельно).
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана.
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт.
- Детям до 14 лет — загранпаспорт.
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей.
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией.
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 223 туристов
Мы работаем в туристической сфере с 2017 года. У нас есть разные варианты комфортабельных экскурсий по Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и другим регионам. Исторические и необычные — на комфортабельных
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Поездка понравилась, но… очень мало информации от экскурсовода;( Не сказали заранее, что по понедельникам не работают пещеры и Афонский монастырь (хотя я уточняла несколько раз об этом). Это места, в которых я очень хотела побывать и ради них поехала на экскурсию, но увы…..;(
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Т
Чудесный экскурсовод Мамука безмерно любящий свою страну и свое дело! Юмор, комфорт, прекрасная природа! От души благодарим!
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Ю
Отличная организация, насыщенная экскурсия, гид Фатима юморная и знающая 👍 Очень понравилось.. спасибо!!! ✊
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Все хорошо в этой экскурсии, Но!!! Нас забирали из отеля в 5:35 утра!!! Это ужас, при том, что от границы Абхазии мы были всего в 10 мин езды, организатор ссылался
Константин
Ответ организатора:
Юлия, здравствуйте! Мы рады что экскурсия Вам понравилась, за исключением раннего выезда. Но мы действительно привязаны к световому дню и
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