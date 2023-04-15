Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Приглашаем в насыщенное, яркое и комфортное однодневное путешествие в Абхазию! Оно пройдёт на современном микроавтобусе или минивэне, в группе до 16 человек.
Вы посетите все топовые места: озеро Рица, старинный курорт Гагра, православный центр Новый Афон и множество природных достопримечательностей. Наш опытный гид поделится локальными традициями, историями и культурой.
Вы посетите все топовые места: озеро Рица, старинный курорт Гагра, православный центр Новый Афон и множество природных достопримечательностей. Наш опытный гид поделится локальными традициями, историями и культурой.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гагра. Мы погуляем по уютной набережной, подышим морским воздухом и увидим главный символ курорта — Центральную колоннаду.
Дегустации. Вы попробуете высокогорный чай, мед с местных пасек, вкуснейшие копчёные сыры и мясо, коньяк, вино и чачу.
Завораживающие пейзажи. Вы увидите все главные природные достопримечательности Абхазии: Голубое озеро, Юпшарское ущелье, каньон Каменный мешок, водопад Мужские слезы и озеро Рица.
Новый Афон. Мы посетим действующий мужской монастырь и полюбуемся водопадом, созданным усилиями монахов. А также посмотрим на озеро с белыми и черными лебедями, которых можно кормить. По желанию, осмотрим Новоафонскую пещеру со сталактитами и сталагмитами.
Обед в тайном месте. Вы пообедаете в самшитовой роще, на берегу озера с лазурной водой и водопадом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе или минивэне, в группе до 16 человек.
- В стоимость включены: транспорт, небольшой завтрак (чай/кофе с булочкой или бутербродом), дегустации.
- Дополнительные расходы: экосбор на озере Рица — 700 руб., Новоафонская пещера — 700 руб., обед — по меню.
- На маршруте есть возможность покататься на катамаране и зиплайне (оплачивается отдельно).
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Адлере
Наша компания работает в туристической сфере с 2017 года. Мы предлагаем множество вариантов экскурсий по Краснодарскому краю. Исторические — на комфортабельных минивэнах и микроавтобусах, экстремальные и спортивные — на квадроциклах, морские — на яхтах и катерах. Ждём вас!
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