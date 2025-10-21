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Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе

Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Приглашаем в насыщенное, яркое и комфортное однодневное путешествие в Абхазию! Вы посетите все топовые места: озеро Рица, старинный курорт Гагра, православный центр Новый Афон и множество природных достопримечательностей. Наш опытный гид поделится локальными традициями, историями и культурой.
4.3
4 отзыва
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гагра. Мы погуляем по уютной набережной, подышим морским воздухом и увидим главный символ курорта — Центральную колоннаду.
Дегустации. Вы попробуете высокогорный чай, мёд с местных пасек, вкуснейшие копчёные сыры и мясо, коньяк, вино и чачу.
Завораживающие пейзажи. Вы увидите все главные природные достопримечательности Абхазии: Голубое озеро, Юпшарское ущелье, каньон Каменный мешок, водопад Мужские Слёзы и озеро Рица.
Новый Афон. Мы посетим действующий мужской монастырь и полюбуемся водопадом, созданным усилиями монахов. А также посмотрим на озеро с белыми и чёрными лебедями, которых можно кормить. По желанию, осмотрим Новоафонскую пещеру со сталактитами и сталагмитами.
Обед в тайном месте. Вы пообедаете в самшитовой роще на берегу озера с лазурной водой и водопадом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе или минивэне.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • В стоимость включены: транспорт, небольшой завтрак (чай/кофе с булочкой или бутербродом), дегустации.
  • Дополнительные расходы: экосбор на озере Рица — 700 руб., Новоафонская пещера — 700 руб., обед — по меню.
  • На маршруте есть возможность покататься на катамаране и зиплайне (оплачивается отдельно).

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана.
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт.
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт.
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей.
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки.
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией.

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 223 туристов
Мы работаем в туристической сфере с 2017 года. У нас есть разные варианты комфортабельных экскурсий по Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и другим регионам. Исторические и необычные — на комфортабельных
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минивэнах и микроавтобусах. Экстремальные и спортивные — на джипах, квадроциклах, аэролодках, мотособаках, снегоходах. Морские — на яхтах и катерах. В любой сезон мы организуем для вас самый лучший отдых! Моторы заведены, паруса натянуты, ждём только вас!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
1
2
1
Е
Поездка понравилась, но… очень мало информации от экскурсовода;( Не сказали заранее, что по понедельникам не работают пещеры и Афонский монастырь (хотя я уточняла несколько раз об этом). Это места, в которых я очень хотела побывать и ради них поехала на экскурсию, но увы…..;(
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Т
Чудесный экскурсовод Мамука безмерно любящий свою страну и свое дело! Юмор, комфорт, прекрасная природа! От души благодарим!
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Ю
Отличная организация, насыщенная экскурсия, гид Фатима юморная и знающая 👍 Очень понравилось.. спасибо!!! ✊
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Юлия
Все хорошо в этой экскурсии, Но!!! Нас забирали из отеля в 5:35 утра!!! Это ужас, при том, что от границы Абхазии мы были всего в 10 мин езды, организатор ссылался
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на световой день, но экскурсия закончилась в 16:00 и даже если бы нас забрали на 2 часа позже, было бы светло, когда нас привезли в отель вот только начало темнеть, зачем так издеваться над людьми с ранним подъемом на отдыхе, так и не поняли, скорее всего организатор фашист. Ранее уже посещали Абхазию, но забирали нас из отеля в 8 утра и мы успевали спокойно позавтракать, здесь же мы были голодные, обещанные кофе с бутером не были предоставлены, покупали за свой счет, чтобы не упасть в сонном и голодном обмороке. В общем было не комфортно и весь день были в плохом настроение, друзьям я бы не посоветовала данного организатора!

Константин
Константин
Ответ организатора:
Юлия, здравствуйте! Мы рады что экскурсия Вам понравилась, за исключением раннего выезда. Но мы действительно привязаны к световому дню и
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в осенне-зимний сезон выезжать нужно пораньше. Экскурсия заканчивается уже в сумерки, дорога в темноте также небезопасна. Мы работаем на рынке уже 15 лет и разработали наш идеальный маршрут на основании отзывов. У нас есть более поздний выезд в 8, но тогда количество локаций там меньше, мы предлагали его Вам, но Вы сами выбрали наиболее полный и насыщенный тур. Что касается питания, то у нас предусмотрены специальные остановки, никто не остается никогда голодным, и туристы могут познакомится с национальной абхазской кухней в нашем туре. В следующий раз ждем Вас на нашу экскурсию с более поздним выездом, уверены, что она вам очень понравится.

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