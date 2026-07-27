Эта поездка — прежде всего про отдых. После знакомства с живописными уголками Гагры и панорамами побережья вы окажетесь в Пицунде, где сможете провести несколько часов на одном из самых известных пляжей Абхазии. Чистое море, аромат хвои и спокойная атмосфера помогут ненадолго забыть о городской суете.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Сочи

После сбора участников отправимся в Абхазию. По дороге гид расскажет об истории региона и программе дня.

10:00 — Белые скалы

Первая остановка — у живописного участка побережья с белоснежными известняковыми скалами и прозрачной водой.

10:30 — Гагра

Познакомимся с главными достопримечательностями знаменитого курорта: сделаем остановки у смотровой площадки «Я люблю Гагру», ресторана «Гагрипш», прогуляемся по парку принца Ольденбургского, увидим колоннаду и Зимний театр.

12:00 — смотровая площадка горы Мамзышха

Поднимемся на смотровую площадку на высоте около 300 метров над уровнем моря. Отсюда открываются панорамные виды на Гагру, побережье и Чёрное море.

13:00 — дегустация виноградных напитков

Вы познакомитесь с местными традициями и попробуете несколько видов виноградных напитков — алкогольных и безалкогольных.

14:00 — Пицунда

Главная часть путешествия пройдёт в одном из самых известных курортов Абхазии. В программе:

Пицундский храм — короткая остановка у древнего памятника архитектуры

Сосновая роща — прогулка среди реликтовых пицундских сосен, которые подходят почти к самому морю

Отдых на пляже (около 4 ч) — свободное время для купания, прогулок по набережной или отдыха в тени сосен. Пицундская бухта славится спокойным морем и прозрачной водой, поэтому здесь особенно приятно провести несколько часов

Примерно в 18:00 отправимся обратно в Адлер.

Организационные детали

Едем на комфортабельном микроавтобусе

Обед — отдельно по желанию

С вами будет гид-водитель из нашей команды

Пересечение границы