После знакомства с живописными уголками Гагры и панорамами побережья вы окажетесь в Пицунде, где сможете провести несколько часов на одном из самых известных пляжей Абхазии. Чистое море, аромат хвои и спокойная атмосфера помогут ненадолго забыть о городской суете.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Сочи
После сбора участников отправимся в Абхазию. По дороге гид расскажет об истории региона и программе дня.
10:00 — Белые скалы
Первая остановка — у живописного участка побережья с белоснежными известняковыми скалами и прозрачной водой.
10:30 — Гагра
Познакомимся с главными достопримечательностями знаменитого курорта: сделаем остановки у смотровой площадки «Я люблю Гагру», ресторана «Гагрипш», прогуляемся по парку принца Ольденбургского, увидим колоннаду и Зимний театр.
12:00 — смотровая площадка горы Мамзышха
Поднимемся на смотровую площадку на высоте около 300 метров над уровнем моря. Отсюда открываются панорамные виды на Гагру, побережье и Чёрное море.
13:00 — дегустация виноградных напитков
Вы познакомитесь с местными традициями и попробуете несколько видов виноградных напитков — алкогольных и безалкогольных.
14:00 — Пицунда
Главная часть путешествия пройдёт в одном из самых известных курортов Абхазии. В программе:
- Пицундский храм — короткая остановка у древнего памятника архитектуры
- Сосновая роща — прогулка среди реликтовых пицундских сосен, которые подходят почти к самому морю
- Отдых на пляже (около 4 ч) — свободное время для купания, прогулок по набережной или отдыха в тени сосен. Пицундская бухта славится спокойным морем и прозрачной водой, поэтому здесь особенно приятно провести несколько часов
Примерно в 18:00 отправимся обратно в Адлер.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном микроавтобусе
- Обед — отдельно по желанию
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
во вторник, четверг и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский билет ( от 6 до 12 лет) от границы
|1710 ₽
|Взрослый билет (12+) от границы
|1900 ₽
|Взрослый билет (12+) из Адлерского района и ПГТ Сириус
|2375 ₽
|Детский билет (от 6 до 12 лет) из Адлерского района и ПГТ Сириус
|2185 ₽