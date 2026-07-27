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Пицунда: море, сосны и отдых в Голубой лагуне

Провести день на одном из самых живописных пляжей Абхазии - из Адлера
Эта поездка — прежде всего про отдых.

После знакомства с живописными уголками Гагры и панорамами побережья вы окажетесь в Пицунде, где сможете провести несколько часов на одном из самых известных пляжей Абхазии. Чистое море, аромат хвои и спокойная атмосфера помогут ненадолго забыть о городской суете.
Пицунда: море, сосны и отдых в Голубой лагуне
Пицунда: море, сосны и отдых в Голубой лагуне
Пицунда: море, сосны и отдых в Голубой лагуне

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Сочи

После сбора участников отправимся в Абхазию. По дороге гид расскажет об истории региона и программе дня.

10:00 — Белые скалы

Первая остановка — у живописного участка побережья с белоснежными известняковыми скалами и прозрачной водой.

10:30 — Гагра

Познакомимся с главными достопримечательностями знаменитого курорта: сделаем остановки у смотровой площадки «Я люблю Гагру», ресторана «Гагрипш», прогуляемся по парку принца Ольденбургского, увидим колоннаду и Зимний театр.

12:00 — смотровая площадка горы Мамзышха

Поднимемся на смотровую площадку на высоте около 300 метров над уровнем моря. Отсюда открываются панорамные виды на Гагру, побережье и Чёрное море.

13:00 — дегустация виноградных напитков

Вы познакомитесь с местными традициями и попробуете несколько видов виноградных напитков — алкогольных и безалкогольных.

14:00 — Пицунда

Главная часть путешествия пройдёт в одном из самых известных курортов Абхазии. В программе:

  • Пицундский храм — короткая остановка у древнего памятника архитектуры
  • Сосновая роща — прогулка среди реликтовых пицундских сосен, которые подходят почти к самому морю
  • Отдых на пляже (около 4 ч) — свободное время для купания, прогулок по набережной или отдыха в тени сосен. Пицундская бухта славится спокойным морем и прозрачной водой, поэтому здесь особенно приятно провести несколько часов

Примерно в 18:00 отправимся обратно в Адлер.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном микроавтобусе
  • Обед — отдельно по желанию
  • С вами будет гид-водитель из нашей команды

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

во вторник, четверг и субботу в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Детский билет ( от 6 до 12 лет) от границы1710 ₽
Взрослый билет (12+) от границы1900 ₽
Взрослый билет (12+) из Адлерского района и ПГТ Сириус2375 ₽
Детский билет (от 6 до 12 лет) из Адлерского района и ПГТ Сириус2185 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ближайшей к вашему отелю автобусной остановке
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1917 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.

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