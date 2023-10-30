Солнечная Абхазия в мини-группе

Путешествие из Адлера и Сочи к озеру Рица и главным абхазским достопримечательностям

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Абхазия — сказочный край, который непременно стоит посетить, если вы отдыхаете в Адлере.

Наши профессиональные гиды-водители покажут вам самые значимые места страны: ущелья и водопады, горные озёра, исторические памятники. Провезут по лучшим пасекам и винодельням, где вы оцените традиционный абхазский вкус. И с комфортом отвезут обратно, хотя вы точно не захотите уезжать!
Солнечная Абхазия в мини-группе
Солнечная Абхазия в мини-группе
Солнечная Абхазия в мини-группе
Солнечная Абхазия в мини-группе
Солнечная Абхазия в мини-группе
Солнечная Абхазия в мини-группе
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы посетим Гагру и её главные точки: парк принца Ольденбургского, колоннаду в мавританском стиле и ресторан «Гагрипш», который был построен в царские времена без единого гвоздя. Заедем взглянуть на город с высоты на смотровую площадку. Отправимся к озеру Рица, где вы насладитесь умиротворением и величием абхазской природы, погуляете и пофотографируетесь. По пути к озеру вы увидите массу природных достопримечательностей:

  • водопад Девичьи слёзы
  • Голубое озеро
  • слияние рек Бзыбь и Гега
  • Юпшарский каньон
  • водопад Мужские слезы
  • Чабгарский карниз (смотровая площадка «Прощай, Родина»)
  • Древний храм 10 века
  • Молочный водопад с шикарным видом на озеро Рица

Посетим винный погреб с дегустацией абхазских вин, чачи, коньяка, мёда, сыра, мяса. По вашему желанию заедем в Пицунду — знаменитый абхазский курорт на морском побережье.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне вместимостью 6-7 человек
  • Вас будет сопровождать прекрасный гид-водитель, который знает всё о сказочной Абхазии
  • Трансфер из Сириуса, услуги гида и дегустация включены в стоимость

Дополнительные расходы

  • Трансфер из Адлера — 200 руб., Сочи — 500 руб. или Красной Поляны — 2000 руб.
  • Экосбор: 700 руб. — взрослый, 350 руб. — детский
  • Обед
  • Посещение Пицунды (в летнее время) — 500 руб.

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Сириусе, Адлере или Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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