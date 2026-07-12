Абхазия — сказочный край, который непременно стоит посетить.
Наши профессиональные гиды-водители покажут вам самые значимые места страны: ущелья и водопады, горные озёра, исторические памятники. Провезут по лучшим пасекам и винодельням, где вы оцените традиционный абхазский вкус. И с комфортом отвезут обратно, хотя вы точно не захотите уезжать!
Наши профессиональные гиды-водители покажут вам самые значимые места страны: ущелья и водопады, горные озёра, исторические памятники. Провезут по лучшим пасекам и винодельням, где вы оцените традиционный абхазский вкус. И с комфортом отвезут обратно, хотя вы точно не захотите уезжать!
Описание экскурсии
Мы посетим Гагру и её главные точки: Зимний театр, парк принца Ольденбургского, колоннаду в мавританском стиле и ресторан «Гагрипш», который был построен в царские времена без единого гвоздя. Заедем взглянуть на город с высоты на смотровую площадку.
Отправимся к озеру Рица, где вы насладитесь умиротворением и величием абхазской природы, погуляете и пофотографируетесь. А ещё вы увидите:
- Белые скалы (по желанию группы)
- Водопады: Мужские и Девичьи Слёзы
- Подвесной стеклянный мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Храм 10 века
- Город-курорт Пицунда (по желанию за доплату)
- Мюссера Горбачёва (по желанию за доплату)
- Дача Сталина (по желанию за доплату)
- Мандариновый сад (в зимнее время)
Кроме того, вы посетите винный погреб, где продегустируете абхазские вина, чачу, коньяк, мёд, сыры и мясо.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне вместимостью 6-8 человек
- Вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды, который знает всё о сказочной Абхазии
- Трансфер из Сириуса, услуги гида и дегустация включены в стоимость
Дополнительные расходы
- Трансфер (в обе стороны) из Адлера — 100 ₽ за чел., из Сочи — 700 ₽ за чел., из Красной Поляны — 3500 ₽ за машину
- Экосбор на о. Рица: 700 ₽ — взрослый от 14 лет, 200 ₽ — детский от 7 лет, дети до 7 лет — бесплатно
- Обед
- Посещение Пицунды — 500 ₽ с человека
- Посещение дачи Сталина — 500 ₽ с человека
- Посещение Мюссеры Горбачёва — 750 ₽ с человека
- Зиплайн над рекой Бзыбь (по желанию)
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Единый билет на минивэне Toyota из Сириуса (группа 6-8 человек)
|1950 ₽
|Единый билет на минивэне Volkswagen из Адлера и Сириуса (группа 10 человек)
|2300 ₽
|Единый билет на минивэне Toyota из Адлера (группа 6-8 человек)
|2650 ₽
|Единый билет на минивэне Toyota из Сочи, Хосты, Мацесты, Кудепсты (6-8 человек)
|3350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сочи, Сириусе, Адлере и Красной поляне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 11409 туристов
Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Х
Уважаемые организаторы, я была приятно удивлена, мне все очень понравилось. Природа, горы, водопады, озера все впечатляет. Экскурсовод- водитель вообще супер. Появилось желание поехать в Абхазию отдохнуть. Обязательно обращусь к вам, уверена что вы посоветуете где остановиться.
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Прекрасный водитель-гид,прошло все профессионально,ненавязчиво,много новой информации по экскурсии,понравились локации:дегустации,ресторан,смотровые площадки и тп, экскурсия получилась в очень тесной и дружной компании,как будто были знакомы давно,приятное и полезное знакомство,не хотелось расставаться 🥰гид с любовью к своей работе был профессионально эрудирован,много рассказывал о традициях абхазцев,о своей преданности и любви к Абхазии! с благодарностью желаю дальнейшего развития и процветания 🥰
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Ездили на экскурсию 12 марта. С погодой повезло, было тепло. без дождя. Ездили на небольшом микроавтобусе, было 6 человек на экскурсии. Забрали с опозданием, так как утром в Сочи очень
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Огромная благодарность за экскурсию Алхасу. Самое лучшее, что можно придумать - это узнавать о стране от местных жителей. Получили массу впечатлений, узнали много интересного. Понравилось все: и отношение, и маршрут. Не хотелось уезжать. Рекомендую от всей души.
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Тур понравился. Но это больше гастротур) очень отзывчивые люди, прекрасные локации, природа невероятная!
Два момента хотелось бы обозначить. Во-первых, обед. Я бы порекомендовала другое место, с более традиционной кухней. Ресторан мог
Два момента хотелось бы обозначить. Во-первых, обед. Я бы порекомендовала другое место, с более традиционной кухней. Ресторан мог
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Спасибо большое Тимуру,все было отлично!!!!
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