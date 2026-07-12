Абхазия — сказочный край, который непременно стоит посетить. Наши профессиональные гиды-водители покажут вам самые значимые места страны: ущелья и водопады, горные озёра, исторические памятники. Провезут по лучшим пасекам и винодельням, где вы оцените традиционный абхазский вкус. И с комфортом отвезут обратно, хотя вы точно не захотите уезжать!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы посетим Гагру и её главные точки: Зимний театр, парк принца Ольденбургского, колоннаду в мавританском стиле и ресторан «Гагрипш», который был построен в царские времена без единого гвоздя. Заедем взглянуть на город с высоты на смотровую площадку.

Отправимся к озеру Рица, где вы насладитесь умиротворением и величием абхазской природы, погуляете и пофотографируетесь. А ещё вы увидите:

Белые скалы (по желанию группы)

Водопады: Мужские и Девичьи Слёзы

Подвесной стеклянный мост через реку Бзыбь

Голубое озеро

Юпшарский каньон

Храм 10 века

Город-курорт Пицунда (по желанию за доплату)

Мюссера Горбачёва (по желанию за доплату)

Дача Сталина (по желанию за доплату)

Мандариновый сад (в зимнее время)

Кроме того, вы посетите винный погреб, где продегустируете абхазские вина, чачу, коньяк, мёд, сыры и мясо.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном минивэне вместимостью 6-8 человек

Вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды, который знает всё о сказочной Абхазии

Трансфер из Сириуса, услуги гида и дегустация включены в стоимость

Дополнительные расходы

Трансфер (в обе стороны) из Адлера — 100 ₽ за чел., из Сочи — 700 ₽ за чел., из Красной Поляны — 3500 ₽ за машину

Экосбор на о. Рица: 700 ₽ — взрослый от 14 лет, 200 ₽ — детский от 7 лет, дети до 7 лет — бесплатно

Обед

Посещение Пицунды — 500 ₽ с человека

Посещение дачи Сталина — 500 ₽ с человека

Посещение Мюссеры Горбачёва — 750 ₽ с человека

Зиплайн над рекой Бзыбь (по желанию)

Пересечение границы