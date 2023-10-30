Путешествие из Адлера и Сочи к озеру Рица и главным абхазским достопримечательностям
Абхазия — сказочный край, который непременно стоит посетить, если вы отдыхаете в Адлере.
Наши профессиональные гиды-водители покажут вам самые значимые места страны: ущелья и водопады, горные озёра, исторические памятники. Провезут по лучшим пасекам и винодельням, где вы оцените традиционный абхазский вкус. И с комфортом отвезут обратно, хотя вы точно не захотите уезжать!
Наши профессиональные гиды-водители покажут вам самые значимые места страны: ущелья и водопады, горные озёра, исторические памятники. Провезут по лучшим пасекам и винодельням, где вы оцените традиционный абхазский вкус. И с комфортом отвезут обратно, хотя вы точно не захотите уезжать!
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы посетим Гагру и её главные точки: парк принца Ольденбургского, колоннаду в мавританском стиле и ресторан «Гагрипш», который был построен в царские времена без единого гвоздя. Заедем взглянуть на город с высоты на смотровую площадку. Отправимся к озеру Рица, где вы насладитесь умиротворением и величием абхазской природы, погуляете и пофотографируетесь. По пути к озеру вы увидите массу природных достопримечательностей:
- водопад Девичьи слёзы
- Голубое озеро
- слияние рек Бзыбь и Гега
- Юпшарский каньон
- водопад Мужские слезы
- Чабгарский карниз (смотровая площадка «Прощай, Родина»)
- Древний храм 10 века
- Молочный водопад с шикарным видом на озеро Рица
Посетим винный погреб с дегустацией абхазских вин, чачи, коньяка, мёда, сыра, мяса. По вашему желанию заедем в Пицунду — знаменитый абхазский курорт на морском побережье.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне вместимостью 6-7 человек
- Вас будет сопровождать прекрасный гид-водитель, который знает всё о сказочной Абхазии
- Трансфер из Сириуса, услуги гида и дегустация включены в стоимость
Дополнительные расходы
- Трансфер из Адлера — 200 руб., Сочи — 500 руб. или Красной Поляны — 2000 руб.
- Экосбор: 700 руб. — взрослый, 350 руб. — детский
- Обед
- Посещение Пицунды (в летнее время) — 500 руб.
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Сириусе, Адлере или Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Адлере
Провёл экскурсии для 6462 туристов
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических фактов выбираем для вас действительно важные и достоверные. Наша команда — это профессионалы, которые любят свою работу. Для нас это стиль жизни, мы фанаты своего дела. Вы можете быть уверены в качестве. Вам остается забронировать программу — и дождаться начала вашего приключения!
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