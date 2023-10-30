Абхазия — сказочный край, который непременно стоит посетить, если вы отдыхаете в Адлере. Наши профессиональные гиды-водители покажут вам самые значимые места страны: ущелья и водопады, горные озёра, исторические памятники. Провезут по лучшим пасекам и винодельням, где вы оцените традиционный абхазский вкус. И с комфортом отвезут обратно, хотя вы точно не захотите уезжать!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы посетим Гагру и её главные точки: парк принца Ольденбургского, колоннаду в мавританском стиле и ресторан «Гагрипш», который был построен в царские времена без единого гвоздя. Заедем взглянуть на город с высоты на смотровую площадку. Отправимся к озеру Рица, где вы насладитесь умиротворением и величием абхазской природы, погуляете и пофотографируетесь. По пути к озеру вы увидите массу природных достопримечательностей:

водопад Девичьи слёзы

Голубое озеро

слияние рек Бзыбь и Гега

Юпшарский каньон

водопад Мужские слезы

Чабгарский карниз (смотровая площадка «Прощай, Родина»)

Древний храм 10 века

Молочный водопад с шикарным видом на озеро Рица

Посетим винный погреб с дегустацией абхазских вин, чачи, коньяка, мёда, сыра, мяса. По вашему желанию заедем в Пицунду — знаменитый абхазский курорт на морском побережье.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном минивэне вместимостью 6-7 человек

Вас будет сопровождать прекрасный гид-водитель, который знает всё о сказочной Абхазии

Трансфер из Сириуса, услуги гида и дегустация включены в стоимость

Дополнительные расходы