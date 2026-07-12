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В солнечную Абхазию на минивэне: Гагра, Рица и Пицунда

Путешествие из Адлера и Сириуса к озеру Рица и главным абхазским достопримечательностям
Абхазия — сказочный край, который непременно стоит посетить.

Наши профессиональные гиды-водители покажут вам самые значимые места страны: ущелья и водопады, горные озёра, исторические памятники. Провезут по лучшим пасекам и винодельням, где вы оцените традиционный абхазский вкус. И с комфортом отвезут обратно, хотя вы точно не захотите уезжать!
4.4
15 отзывов
В солнечную Абхазию на минивэне: Гагра, Рица и Пицунда
В солнечную Абхазию на минивэне: Гагра, Рица и Пицунда
В солнечную Абхазию на минивэне: Гагра, Рица и Пицунда

Описание экскурсии

Мы посетим Гагру и её главные точки: Зимний театр, парк принца Ольденбургского, колоннаду в мавританском стиле и ресторан «Гагрипш», который был построен в царские времена без единого гвоздя. Заедем взглянуть на город с высоты на смотровую площадку.
Отправимся к озеру Рица, где вы насладитесь умиротворением и величием абхазской природы, погуляете и пофотографируетесь. А ещё вы увидите:

  • Белые скалы (по желанию группы)
  • Водопады: Мужские и Девичьи Слёзы
  • Подвесной стеклянный мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Храм 10 века
  • Город-курорт Пицунда (по желанию за доплату)
  • Мюссера Горбачёва (по желанию за доплату)
  • Дача Сталина (по желанию за доплату)
  • Мандариновый сад (в зимнее время)

Кроме того, вы посетите винный погреб, где продегустируете абхазские вина, чачу, коньяк, мёд, сыры и мясо.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне вместимостью 6-8 человек
  • Вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды, который знает всё о сказочной Абхазии
  • Трансфер из Сириуса, услуги гида и дегустация включены в стоимость

Дополнительные расходы

  • Трансфер (в обе стороны) из Адлера — 100 ₽ за чел., из Сочи — 700 ₽ за чел., из Красной Поляны — 3500 ₽ за машину
  • Экосбор на о. Рица: 700 ₽ — взрослый от 14 лет, 200 ₽ — детский от 7 лет, дети до 7 лет — бесплатно
  • Обед
  • Посещение Пицунды — 500 ₽ с человека
  • Посещение дачи Сталина — 500 ₽ с человека
  • Посещение Мюссеры Горбачёва — 750 ₽ с человека
  • Зиплайн над рекой Бзыбь (по желанию)

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Единый билет на минивэне Toyota из Сириуса (группа 6-8 человек)1950 ₽
Единый билет на минивэне Volkswagen из Адлера и Сириуса (группа 10 человек)2300 ₽
Единый билет на минивэне Toyota из Адлера (группа 6-8 человек)2650 ₽
Единый билет на минивэне Toyota из Сочи, Хосты, Мацесты, Кудепсты (6-8 человек)3350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сочи, Сириусе, Адлере и Красной поляне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 11409 туристов
Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических
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фактов выбираем для вас действительно важные и достоверные. Наша команда — это профессионалы, которые любят свою работу. Для нас это стиль жизни, мы фанаты своего дела. Вы можете быть уверены в качестве. Вам остаётся забронировать программу — и дождаться начала вашего приключения!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Уважаемые организаторы, я была приятно удивлена, мне все очень понравилось. Природа, горы, водопады, озера все впечатляет. Экскурсовод- водитель вообще супер. Появилось желание поехать в Абхазию отдохнуть. Обязательно обращусь к вам, уверена что вы посоветуете где остановиться.
Уважаемые организаторы, я была приятно удивлена, мне все очень понравилось. Природа, горы, водопады, озера все впечатляет.
Уважаемые организаторы, я была приятно удивлена, мне все очень понравилось. Природа, горы, водопады, озера все впечатляет.
Уважаемые организаторы, я была приятно удивлена, мне все очень понравилось. Природа, горы, водопады, озера все впечатляет.
Уважаемые организаторы, я была приятно удивлена, мне все очень понравилось. Природа, горы, водопады, озера все впечатляет.
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Лариса
Прекрасный водитель-гид,прошло все профессионально,ненавязчиво,много новой информации по экскурсии,понравились локации:дегустации,ресторан,смотровые площадки и тп, экскурсия получилась в очень тесной и дружной компании,как будто были знакомы давно,приятное и полезное знакомство,не хотелось расставаться 🥰гид с любовью к своей работе был профессионально эрудирован,много рассказывал о традициях абхазцев,о своей преданности и любви к Абхазии! с благодарностью желаю дальнейшего развития и процветания 🥰
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Диляра
Ездили на экскурсию 12 марта. С погодой повезло, было тепло. без дождя. Ездили на небольшом микроавтобусе, было 6 человек на экскурсии. Забрали с опозданием, так как утром в Сочи очень
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большие пробки. Формат экскурсии знали, проходит в виде поездки по наиболее значимым местам без гида-экскусовода. Некоторые сведения нам рассказал водитель по дороге в Абхазию. Водитель молодец: вел машину быстро, но аккуратно. Останавливались по дороге в очень красивых местах. Поездка понравилась, не утомили и дегустации, которые были не навязчивые. На границе всё прошли очень быстро, мах минут 15-20. Заезжали даже на смотровую площадку. Вернулись вовремя. Рекомендую данную фирму-организатора. Сняла одну звезду из-за того, что Александр-организатор долго отвечал на вопросы.

Ездили на экскурсию 12 марта. С погодой повезло, было тепло. без дождя. Ездили на небольшом микроавтобусе,
Ездили на экскурсию 12 марта. С погодой повезло, было тепло. без дождя. Ездили на небольшом микроавтобусе,
Ездили на экскурсию 12 марта. С погодой повезло, было тепло. без дождя. Ездили на небольшом микроавтобусе,
Ездили на экскурсию 12 марта. С погодой повезло, было тепло. без дождя. Ездили на небольшом микроавтобусе,
Ездили на экскурсию 12 марта. С погодой повезло, было тепло. без дождя. Ездили на небольшом микроавтобусе,
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Галина
Огромная благодарность за экскурсию Алхасу. Самое лучшее, что можно придумать - это узнавать о стране от местных жителей. Получили массу впечатлений, узнали много интересного. Понравилось все: и отношение, и маршрут. Не хотелось уезжать. Рекомендую от всей души.
Огромная благодарность за экскурсию Алхасу. Самое лучшее, что можно придумать - это узнавать о стране от
Огромная благодарность за экскурсию Алхасу. Самое лучшее, что можно придумать - это узнавать о стране от
Огромная благодарность за экскурсию Алхасу. Самое лучшее, что можно придумать - это узнавать о стране от
Огромная благодарность за экскурсию Алхасу. Самое лучшее, что можно придумать - это узнавать о стране от
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Анна
Тур понравился. Но это больше гастротур) очень отзывчивые люди, прекрасные локации, природа невероятная!
Два момента хотелось бы обозначить. Во-первых, обед. Я бы порекомендовала другое место, с более традиционной кухней. Ресторан мог
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быть любым, это не типичное абхазское место. И гид. Вначале Денис был очень позитивно настроен, но потом просто уходил от нас везде. Надеюсь, это было разовое отношение к делу. В целом он отличный человек, хороший и аккуратный водитель.
Абхазия понравилась очень! Желаю процветания этой прекрасной стране!

Тур понравился. Но это больше гастротур) очень отзывчивые люди, прекрасные локации, природа невероятная!
Тур понравился. Но это больше гастротур) очень отзывчивые люди, прекрасные локации, природа невероятная!
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Стелла
Спасибо большое Тимуру,все было отлично!!!!
Спасибо большое Тимуру,все было отлично!!!!
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