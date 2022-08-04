Что вы можете увидеть 🤩

Отправляемся на прогулку по лучшим местам Гагры! Посмотрим легендарный ресторан, в котором состоялось открытие курорта и увидим живописные окрестности по дороге до уникального озера Рица.
Описание экскурсииЧто вас ждет Утром я заберу вас из отеля и мы направимся к границе Абхазии. После прохождения паспортного контроля отправляемся на прогулку по лучшим местам Гагры. Мы посмотрим ресторан, в котором состоялось открытие курорта, прогуляемся по парку и выйдем к морю. После нас ждет 40 км. красивейшей дороги до озера Рица, где у нас будет очень много остановок у различных достопримечательностей. Помимо маршрутных точек, можно останавливаться в любом месте, которое Вам понравится. Какие документы нужны для въезда в Абхазию• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая балка на город и побережье
- Парк Принца Ольденбургского
- Легендарный ресторан Гагрипш
- Водопад «Девичьи слезы»
- Подвесной мост через реку Бзыбь (по желанию, полет на зиплайне)
- Въезд в Рицинский национальный парк
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Водопад «Мужские слезы»
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица (плавание на катамаране, по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Въезд в Рицинский национальный парк (700 руб. чел., дети от 8 до 12 лет 200 руб, до 8 лет - бесплатно)
- Обед с видом на озеро и горы (Апацха «Нарт»), по желанию
- Дополнительные точки маршрута:
- Дача Сталина (вход 250 руб. /чел.)
- Водопад «Молочный»
- Смотровая площадка «Птичий Клюв» (вид на озеро сверху).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель/ апартаменты
Завершение: Место сбора, либо другая точка, если она не сильно отклоняется от маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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