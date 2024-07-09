Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В голубой пучине Черного моря вы ощутите полную невесомость и свободу, исследует ландшафт морского дна.



Погружение под воду станет ярким приключением! Особые навыки для погружения не требуются: опытные инструкторы проведут вас через все этапы дайвинга, включая подготовку, погружение и выход на поверхность. 5 2 отзыва

Милена Ваш гид в Адлере Написать вопрос Водная прогулка Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 3 часа Когда Ежедневно: 11:00,15:00 4300 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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даты Время начала: 11:00, 15:00

Описание водной прогулки Удивительный подводный мир Черного моря Вы сможете познакомиться с морскими обитателями и захватывающе провести время. Дайвинг с каждым годом набирает популярность, так как это захватывающее развлечение доступно практически всем. При погружении на глубину до 15 метров вы не только получите множество эмоций от подводного мира и оборудованного парка на месте погружения, но и при желании запечатлеете это событие на память на фото и видео. Помимо этого, после погружения вы получите сертификат, который даст вам возможность в следующий раз погрузиться уже на большую глубину в любом уголке мира. Если вы любите активный отдых и желаете получить новые впечатления, рекомендуем заняться дайвингом в глубинах Черного моря. Рекомендуем взять с собой:• купальные принадлежности, • бутылку воды.

Ответы на вопросы Что включено Трансфер

Инструктаж

Страховка

Погружение Что не входит в цену Погружение в полнолицевой маске - 600 руб.

Цифровое фото (10-15 кадров): 1 человек - 750 руб.,

Видеоролик (1 минута) - 100 руб.

С сопровождающих лиц взимается плата за трансфер 500 руб.

Сопровождающие на катере оплачивают 1000 руб. Место начала и завершения? По договорённости Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно: 11:00,15:00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек. Важная информация Добрый день! Благодарим Вас за Выбор нашей экскурсии. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете связаться с организатором по номеру 8-999-651-74-79 НА кануне экскурсии с вами свяжется диспетчер и разъяснит все подробности встречи

Рекомендуем: взять с собой купальные принадлежности, бутылку воды Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.