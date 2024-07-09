В голубой пучине Черного моря вы ощутите полную невесомость и свободу, исследует ландшафт морского дна.
Погружение под воду станет ярким приключением! Особые навыки для погружения не требуются: опытные инструкторы проведут вас через все этапы дайвинга, включая подготовку, погружение и выход на поверхность.
Погружение под воду станет ярким приключением! Особые навыки для погружения не требуются: опытные инструкторы проведут вас через все этапы дайвинга, включая подготовку, погружение и выход на поверхность.
Описание водной прогулки
Удивительный подводный мир Черного моряВы сможете познакомиться с морскими обитателями и захватывающе провести время. Дайвинг с каждым годом набирает популярность, так как это захватывающее развлечение доступно практически всем. При погружении на глубину до 15 метров вы не только получите множество эмоций от подводного мира и оборудованного парка на месте погружения, но и при желании запечатлеете это событие на память на фото и видео. Помимо этого, после погружения вы получите сертификат, который даст вам возможность в следующий раз погрузиться уже на большую глубину в любом уголке мира. Если вы любите активный отдых и желаете получить новые впечатления, рекомендуем заняться дайвингом в глубинах Черного моря. Рекомендуем взять с собой:• купальные принадлежности, • бутылку воды.
Ежедневно: 11:00,15:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Инструктаж
- Страховка
- Погружение
Что не входит в цену
- Погружение в полнолицевой маске - 600 руб.
- Цифровое фото (10-15 кадров): 1 человек - 750 руб.,
- Видеоролик (1 минута) - 100 руб.
- С сопровождающих лиц взимается плата за трансфер 500 руб.
- Сопровождающие на катере оплачивают 1000 руб.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: 11:00,15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Добрый день! Благодарим Вас за Выбор нашей экскурсии. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете связаться с организатором по номеру 8-999-651-74-79 НА кануне экскурсии с вами свяжется диспетчер и разъяснит все подробности встречи
- Рекомендуем: взять с собой купальные принадлежности, бутылку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Miss.lara74
9 июл 2024
Погружение отличное, очень интересно. Запомнится надолго. На в стоимость не входит сертификат. . а жаль
А
Александр
26 мая 2024
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