В окрестностях Адлера скрываются древние леса, чайные поля и горные реки. Буду рада показать вам всё это за один день! В нашей программе — увлекательная прогулка с лёгким треккингом к водопадам, неспешная экскурсия по чайным плантациям и погружение в историю курорта. Здесь вы увидите совсем другой Сочи: тихий, загадочный и полный природных чудес.

Описание экскурсии

Мацестинский источник — начало истории Сочи

Вы узнаете, как сероводородный источник дал жизнь главному курорту России. Целебные свойства Мацесты были известны ещё древним грекам, а сегодня это место — символ здоровья и долголетия.

Чайные плантации — чудо Кавказа

Сочи — родина самого северного чая в мире. Вы прогуляетесь по плантациям, услышите историю бодрящего напитка и узнаете, как климат и люди помогли чаю прижиться в этих местах.

Змейковские водопады — горная свежесть

После несложного пешего подъёма по оборудованным тропам и лестницам вы окажетесь у каскада из семи водопадов. Здесь можно:

освежиться в чистой горной воде

послушать шум реки в тишине леса

сделать эффектные снимки

О чём мы поговорим

Как Сочи превратился из маленького поселения в курорт мирового уровня

Почему именно здесь появился первый северный чай

Чем уникальна природа Кавказских гор

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле

Треккинг на Змейковские водопады несложный, но нужна удобная закрытая обувь (кроссовки). Палки и дождевики при необходимости выдаю бесплатно

Для путешественников, кому будет сложно пройти весь путь (3–4 км), есть альтернатива — мы дойдём до нижнего водопада, в котором тоже можно искупаться

Дополнительные расходы