В окрестностях Адлера скрываются древние леса, чайные поля и горные реки.
Буду рада показать вам всё это за один день! В нашей программе — увлекательная прогулка с лёгким треккингом к водопадам, неспешная экскурсия по чайным плантациям и погружение в историю курорта. Здесь вы увидите совсем другой Сочи: тихий, загадочный и полный природных чудес.
Описание экскурсии
Мацестинский источник — начало истории Сочи
Вы узнаете, как сероводородный источник дал жизнь главному курорту России. Целебные свойства Мацесты были известны ещё древним грекам, а сегодня это место — символ здоровья и долголетия.
Чайные плантации — чудо Кавказа
Сочи — родина самого северного чая в мире. Вы прогуляетесь по плантациям, услышите историю бодрящего напитка и узнаете, как климат и люди помогли чаю прижиться в этих местах.
Змейковские водопады — горная свежесть
После несложного пешего подъёма по оборудованным тропам и лестницам вы окажетесь у каскада из семи водопадов. Здесь можно:
- освежиться в чистой горной воде
- послушать шум реки в тишине леса
- сделать эффектные снимки
О чём мы поговорим
- Как Сочи превратился из маленького поселения в курорт мирового уровня
- Почему именно здесь появился первый северный чай
- Чем уникальна природа Кавказских гор
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле
- Треккинг на Змейковские водопады несложный, но нужна удобная закрытая обувь (кроссовки). Палки и дождевики при необходимости выдаю бесплатно
- Для путешественников, кому будет сложно пройти весь путь (3–4 км), есть альтернатива — мы дойдём до нижнего водопада, в котором тоже можно искупаться
Дополнительные расходы
- Экосбор Мацесты — 180 ₽ с чел.
- Экосбор на водопадах — 300 ₽ с чел.
- Обед по пути — от 700 ₽ с чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 188 туристов
Добро пожаловать в Сочи! Меня зовут Анастасия, сибирячка по духу и экскурсовод по любви и образованию. Влюбилась в Кавказ и влюбляю вас — красота этих мест зашкаливает, дух истории в
Отзывы и рейтинг
3
А
Алла
28 авг 2025
Абсолютно неинтересный рассказчик, использует в речи много лишних слов (паразитов), перескакивает с одного на другое, отсутствует стройная нить повествования.
