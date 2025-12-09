Хотите ощутить ту самую атмосферу, о которой мечтали поколения советских путешественников? Представьте: в Гагре вы гуляете под сводами белоснежной колоннады и заходите в легендарный «Гагрипш». Потом — погружение в термальные источники.
А завершает день променад по вечернему Сухуму — мягкий свет фонарей, аромат кофе из «Брехаловки» и лёгкий шум моря.
Описание экскурсии
Мы составили маршрут, объединяющий природное оздоровление, лёгкую ностальгию по прошлому и очарование абхазского побережья.
В программе поездки
- Гагра — знакомство с легендарным рестораном «Гагрипш» и колоннадой, символом города (~ 2 часа)
- Термальные источники в селе Аракич — время для релакса и восстановления (~ 2 часа)
- Сухум — прогулка по набережной в вечернем свете: Драмтеатр, фонтаны с грифонами, уютная кофейня «Брехаловка» (2 часа)
- Ужин в местном ресторане (~ 2 часа)
По дороге вы узнаете
- Какие традиции и обычаи до сих пор живут в Абхазии
- Чем примечательна атмосфера края, где прошлое и настоящее существуют бок о бок
- Какими целебными свойствами славятся местные горячие источники
Организационные детали
- Транспорт — комфортабельный минивэн с кондиционером и Wi-Fi
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в термальные источники 500 ₽ с чел. (дети до 10 лет бесплатно)
- Ужин в ресторане от 500 ₽ до 3000 ₽ с чел.
Прохождение границы с Абхазией
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 66 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов и занимаюсь туризмом в Абхазии с 2014 года. Мы с радостью покажем вам красоты нашей республики!
