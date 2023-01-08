Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Дрифт-такси в Адлере

Полное погружение в ощущение контролируемого заноса на специально подготовленном спортивном автомобиле

Полное погружение в ощущение контролируемого заноса на специально подготовленном спортивном автомобиле. Эмоции и адреналин, которые не описать словами.
Дрифт-такси в Адлере
Дрифт-такси в Адлере
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы предоставляем 2 варианта заездов на пассажирском сидении с опытным пилотом.

Лайт

Дневной заезд по закрытой площадке, 2 полных проезда конфигурации (трассы).

Экстрим:

  • 2 ночных заезда по горному тоге (закрытой дороге-серпантину) с массой эмоциональных моментов. Рекомендуется после прохождения Лайт-программы.
  • Безопасность.
  • Автомобили оборудованы каркасами безопасности, жесткими спортивными сидениями формата «ковш», одобренными Федерацией автоспорта, 5-ти точечными спортивными ремнями безопасности. Использование шлемов обязательно (предоставляются).
  • В случае разворота или распрямления автомобиля до прохождения всей конфигурации (трассы) заезд начинается заново.

Важная информация:

Формат одежды — закрытая обувь, брюки, длинный рукав.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Топливо
  • Покрышки
  • Экипировка
  • Работа пилота
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Перспективная, 15
Завершение: ул. Голубая, 1а
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Формат одежды — закрытая обувь
  • Брюки
  • Длинный рукав
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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👥Групповые⚙️Необычные🏆Активный отдыхЭкстрим

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